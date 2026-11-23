(Baohatinh.vn) - Lễ hội trò chơi dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được phường Hà Huy Tập tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo cán bộ và Nhân dân tham gia.
Các đội thi đến từ các tổ dân phố tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể qua trò chơi kéo co.
Lễ hội dân gian hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt nam năm 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đơn thuần mà còn là ngày hội lớn của Nhân dân, nơi hội tụ những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết của quê hương.
Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường Hà Huy Tập sẽ tiếp tục quan tâm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao thiết thực, ý nghĩa hơn nữa; đồng thời, khuyến khích Nhân dân tích cực tham gia bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân sẽ trở thành chủ thể tích cực trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Hà Huy Tập ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.
Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hà Huy Tập
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