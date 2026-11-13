Sôi nổi hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc năm 2026

(Baohatinh.vn) - Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc (Hà Tĩnh) mang đến sân chơi bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.
Tối 13/11, xã Can Lộc tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Tiết mục dân ca Nghệ Tĩnh: Phúc Sơn ơi biết mấy tự hào của thôn Phúc Sơn.
Tiết mục: Lời ca dâng Bác của thôn Quyết Thắng.
Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời tạo sân chơi giao lưu, kết nối các đội văn nghệ, diễn viên quần chúng. Hoạt động còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn hóa ở cơ sở, khơi dậy tinh thần sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại các khu dân cư.
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