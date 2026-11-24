(Baohatinh.vn) - 16 đội văn nghệ của phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) mang đến liên hoan những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và những làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh giàu bản sắc.
Tối 23/11, UBND phường Nam Hồng Lĩnh tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; kỷ niệm 195 năm thành lập (1831-2026) và 35 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (1991-2026).
Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và những thành tựu trong quá trình xây dựng, phát triển địa phương, các tiết mục mang đến nhiều sắc màu nghệ thuật, thể hiện tình cảm, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Nhiều tiết mục tại liên hoan khai thác chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh, góp phần tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Bên cạnh đó, các ca khúc về quê hương đổi mới, tình yêu đất nước, hình ảnh người thầy và những tấm gương cống hiến cũng được thể hiện sinh động qua lời ca, điệu múa.
Hoạt động góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết và giàu bản sắc trên địa bàn. Trong ảnh: Liên hoan thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ cho các đội.
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