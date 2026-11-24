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Đặc sắc giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi 10/11/2026 11:13 Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thu hút 26 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang tham gia.