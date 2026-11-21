Di chỉ khảo cổ học Thạch Lạc lưu giữ những dấu tích quý giá về đời sống của người Việt cổ. Nhận thức rõ giá trị đó, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) đang chú trọng công tác bảo tồn, phát huy di sản, từng bước lan tỏa ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.
Những ý kiến tâm huyết tại tọa đàm góp phần gợi mở giải pháp, định hướng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn cho Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) và các cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù trên cả nước.
Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, các không gian văn hóa, điểm di tích trong Phố cổ Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động với quy mô lớn. Các hoạt động tập trung vào tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống như các nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn, thú chơi truyền thống của người Hà Nội.
Với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc, đoàn nghệ thuật người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt giải xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP Quảng Ninh năm 2026.
Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.
Hai thí sinh Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà cùng giành quyền góp mặt tại đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 sau đêm Liveshow 6 diễn ra tối 8/11. Đáng chú ý, Hoàng Thu Hà nhận được sự đồng thuận của đa số thành viên Ban Giám khảo để tiếp tục hành trình tại cuộc thi, sau màn bỏ phiếu đầy kịch tính ngay trên sân khấu.
Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương trong đời sống cộng đồng.
Không để những khiếm khuyết cơ thể giới hạn ước mơ, họa sĩ Lê Quang Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lấy nghị lực và đam mê hội họa làm điểm tựa, vươn lên khẳng định tài năng, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí và khát vọng sống.
Thông qua buổi họp báo, các thông tin trọng tâm về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được phổ biến rộng rãi.
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