Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 10/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hằng năm.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân được miễn phí tham quan tại những bảo tàng, di tích lịch sử gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Di tích lịch sử Dinh Độc Lập, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Đáng chú ý, chính sách miễn phí còn áp dụng đối với hoạt động tham quan tại các Vườn quốc gia Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn. Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật phí và lệ phí.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2026. Như vậy, chính sách miễn phí tham quan sẽ được áp dụng ngay trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay.

Quy định này được ban hành căn cứ Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, di sản lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.

Du khách ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. (Ảnh: Quân Trần)

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cả 34 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Các chương trình được triển khai theo 6 nhóm nội dung, từ tuyên truyền, tổ chức sự kiện văn hóa - thể thao - du lịch đến bảo tồn di sản, phát triển văn hóa đọc, hoạt động cộng đồng và quảng bá giá trị văn hóa.

Cả nước ghi nhận có 406 hoạt động, chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trong đó có 83 sự kiện miễn phí, giảm giá vé tham gia.

Tại Hà Nội, lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” dự kiến diễn ra sáng 21/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, với hoạt động diễu hành di sản và biểu diễn nghệ thuật. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 20h ngày 24/11, dự kiến phục vụ khoảng 50.000 khán giả.

Tại khu vực Nam Bộ, An Giang dự kiến tổ chức Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất vào ngày 21-25/11.

Cần Thơ có chương trình “Tiếng hò sông Hậu”; Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok, đua ghe Ngo và các hoạt động giới thiệu văn hóa Nam Bộ.