Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức chương trình nghệ thuật Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026, vinh danh 20 cá nhân có đóng góp vào sự phát triển văn hóa Công an Hà Tĩnh. Cùng dự có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an), lãnh đạo một số sở, ngành.

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật với các tiết mục được dàn dựng công phu, phong phú về nội dung và hình thức biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa giàu cảm xúc, chương trình đã tái hiện vẻ đẹp của quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, bản lĩnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ngày càng phát triển, xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, Sở VH-TT&DL chúc mừng 20 cá nhân được vinh danh có đóng góp vào sự phát triển văn hóa Công an Hà Tĩnh.

Tại chương trình, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức vinh danh 20 cá nhân có đóng góp vào sự phát triển văn hóa Công an Hà Tĩnh. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm của các cá nhân trong việc xây dựng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lực lượng Công an Hà Tĩnh.