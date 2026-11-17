Hà Tĩnh tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản 14/11/2026 15:37 Sáng 14/11, Sở VH-TT&DL tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Hà Tĩnh - danh nhân, di sản được UNESCO ghi danh” và lễ tiếp nhận bộ tranh Kiều pháp lam độc bản.

Cẩm Xuyên lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết qua liên hoan văn nghệ quần chúng 13/11/2026 23:50 Với các tiết mục được dàn dựng công phu, Liên hoan văn nghệ quần chúng xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) năm 2026 mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Sôi nổi hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc năm 2026 13/11/2026 23:00 Hội diễn văn nghệ quần chúng xã Can Lộc (Hà Tĩnh) mang đến sân chơi bổ ích, góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Tìm giải pháp phát triển cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù 13/11/2026 18:20 Những ý kiến tâm huyết tại tọa đàm góp phần gợi mở giải pháp, định hướng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn cho Trường Cao đẳng Nguyễn Du (Hà Tĩnh) và các cơ sở đào tạo nghệ thuật đặc thù trên cả nước.

Tôn vinh vẻ đẹp truyền thống nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 13/11/2026 08:50 Mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, các không gian văn hóa, điểm di tích trong Phố cổ Hà Nội (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức nhiều hoạt động với quy mô lớn. Các hoạt động tập trung vào tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống như các nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn, thú chơi truyền thống của người Hà Nội.

Podcast tản văn: Bông hoa giấy gửi cô 12/11/2026 19:00 Tình cảm thầy trò luôn là ký ức đẹp theo năm tháng. Một bông hoa giấy nhỏ bé cũng đủ gửi gắm lòng biết ơn và nỗi nhớ thương dành tặng cô giáo cũ.

Miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam 12/11/2026 15:11 Trong Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), người dân và du khách được miễn phí tham quan nhiều bảo tàng, di tích lịch sử và vườn quốc gia.

Hà Tĩnh đạt giải xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi 11/11/2026 22:30 Với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc, đoàn nghệ thuật người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh đã đạt giải xuất sắc tại Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP Quảng Ninh năm 2026.

Podcast truyện ngắn: Cô Hương 11/11/2026 19:06 Trên hành trình khôn lớn, tình yêu thương, sự sẻ chia và dìu dắt của thầy cô luôn là những ký ức đẹp trong lòng mỗi học trò.

Đặc sắc giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Chợ Củi 10/11/2026 11:13 Giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thu hút 26 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang tham gia.

Đoàn kết là nền tảng để xây dựng cộng đồng dân cư phát triển 10/11/2026 10:29 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Ân Phú, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đề cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời khơi dậy tinh thần đồng thuận, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Rộn ràng ngày hội kết đoàn 10/11/2026 05:15 Hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương ở Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng.

Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 09/11/2026 08:57 Hai thí sinh Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà cùng giành quyền góp mặt tại đêm Chung kết và trao giải Sao Mai 2026 sau đêm Liveshow 6 diễn ra tối 8/11. Đáng chú ý, Hoàng Thu Hà nhận được sự đồng thuận của đa số thành viên Ban Giám khảo để tiếp tục hành trình tại cuộc thi, sau màn bỏ phiếu đầy kịch tính ngay trên sân khấu.

Mùa cỏ hồng duy nhất trong năm ở Đà Lạt 09/11/2026 08:16 Hai tháng cuối năm, cỏ hồng trải màu rực rỡ ở khu vực thung lũng Vàng, suối Vàng, thảo nguyên Masara, khi thời tiết khu vực Đà Lạt cũ (Lâm Đồng) bắt đầu khô ráo và se lạnh.

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 08/11/2026 06:13 Nguyễn Yến Trang, 20 tuổi, quê Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu 1 là Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi là Á hậu 2.

Podcast truyện ngắn: Con cháu sum vầy 07/11/2026 19:00 Khi ở tuổi xế chiều, niềm vui của cha mẹ đôi khi thật giản dị. Đó là khi được quây quần bên mâm cơm gia đình, được cảm nhận sự quan tâm của những người thân yêu.

Những "bông hoa sân cỏ" lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng 07/11/2026 16:05 Đội bóng đá nữ thôn Sơn Phú, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng.

Sôi nổi hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 07/11/2026 09:00 Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ tỉnh đến cơ sở, góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương trong đời sống cộng đồng.

Người cao tuổi Hà Tĩnh ngân vang câu hát dân ca 06/11/2026 23:00 Với những tiết mục được dàn dựng công phu, người cao tuổi Hà Tĩnh góp phần gìn giữ các làn điệu dân ca, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống quê hương.

Podcast tản văn: Giao mùa nhớ quê 06/11/2026 19:05 Với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, người con Hà Tĩnh đã xa quê gần 45 năm, quê hương vẫn là miền ký ức sâu nặng. Đôi khi, chỉ một làn gió lạnh đầu mùa cũng đủ gợi về mái nhà xưa.

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh: Khi nghị lực hóa thành sắc màu 06/11/2026 14:00 Không để những khiếm khuyết cơ thể giới hạn ước mơ, họa sĩ Lê Quang Lĩnh (Hà Tĩnh) đã lấy nghị lực và đam mê hội họa làm điểm tựa, vươn lên khẳng định tài năng, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí và khát vọng sống.

Cả nước có hơn 400 hoạt động, sự kiện nổi bật hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 05/11/2026 11:31 Thông qua buổi họp báo, các thông tin trọng tâm về Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã được phổ biến rộng rãi.

Gìn giữ và phát huy các giá trị di tích lịch sử ở Tùng Lộc 04/11/2026 22:00 Với 18 di tích lịch sử, trong đó có 4 di tích cấp quốc gia, xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh tu bổ, tôn tạo và số hóa tư liệu, góp phần lan tỏa truyền thống văn hóa và bồi đắp niềm tự hào quê hương.

Podcast truyện ngắn: Hiên nhà trở gió 04/11/2026 19:00 Khi những ngày cuối thu dần khép lại, gió lạnh bắt đầu ùa về, lòng người như muốn tìm về một miền yêu thương, nơi có bóng dáng mẹ hiền và hơi ấm thân thuộc của mái nhà xưa.

Mỏng manh cánh hoa mỹ nhân gọi đông về 04/11/2026 14:36 Có những mùa hoa chẳng cần lời hẹn ước vẫn đều đặn trở về như một cuộc hẹn dịu dàng với đất trời. Tháng 11, phố phường Thành Sen (Hà Tĩnh) lại được đánh thức bởi sắc hồng của hoa mỹ nhân.

Trở về nhà sau 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới 04/11/2026 08:16 Ngày rời nhà để đi bộ quanh thế giới, Karl Bushby còn là chàng trai trẻ và sau 28 năm, ông trở về với mái tóc bạc ở tuổi 57 khi đã hoàn thành hành trình.

Bí ẩn ngôi làng 5.000 năm tuổi bị chôn vùi dưới cát 02/11/2026 14:21 Bị vùi lấp dưới cát biển suốt nhiều thiên niên kỷ, ngôi làng cổ này lưu giữ những dấu tích đời sống đáng kinh ngạc.

Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào top 6 Sao Mai 2026 02/11/2026 07:55 Mang dân ca Nghệ Tĩnh và âm hưởng núi rừng Tây Bắc đến sân khấu Sao Mai, hai thí sinh Hà Tĩnh đã tạo nên những dấu ấn riêng tại Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”. Cả hai cùng vượt qua đêm thi loại trực tiếp, ghi tên mình vào top 6 Sao Mai 2026.

Bữa cơm gia đình - Nơi gắn kết tình yêu thương 01/11/2026 08:31 Bữa cơm gia đình trở thành khoảng thời gian quý giá để mọi người sum vầy, sẻ chia và gắn kết yêu thương.