Đến dự buổi lễ có các bà Phạm Sông Hồng, Phạm Sông Hương, con gái nhà thơ Phạm Hổ, các nhà thơ, nhà văn, đại diện gia đình các nhà thơ, nhà văn cùng đông đảo bạn đọc nhiều thế hệ yêu mến các tác phẩm của ông.

Bà Phạm Sông Hồng, con gái nhà thơ xúc động chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, năm 1957, Nhà xuất bản Kim Đồng ra đời và nhà thơ Phạm Hổ chính là một trong 12 sáng lập viên đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của Nhà xuất bản. “Chúng tôi tin rằng ông cùng với 11 sáng lập viên còn lại đã mang một niềm tin mạnh mẽ về vai trò quan trọng của sách cũng như của văn thơ đối với hành trình nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Chính vì vậy, qua nhiều thế hệ, độc giả đã luôn gắn bó với nhà thơ Phạm Hổ qua các tác phẩm của ông: từ những vần thơ trong trẻo, tràn ngập yêu thương trong các tập thơ ‘Chú bò tìm bạn’, ‘Em thích em yêu’, ‘Bạn trong vườn’, cho đến những câu chuyện giàu trí tưởng tượng trong ‘Chuyện hoa chuyện quả’” - bà Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ.

Trưng bày các tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ.

Phó Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, nhà thơ Phạm Hổ đã luôn nhìn thế giới qua đôi mắt trong trẻo của trẻ thơ để phát hiện ra những điều thú vị, đáng yêu từ những con vật, cây cỏ, hoa trái chung quanh. Văn chương của ông không áp đặt bài học mà luôn khơi gợi để các em tự cảm nhận về tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên. Chính vì những giá trị ấy, sau gần 70 năm, các tác phẩm của ông vẫn được các thế hệ bạn đọc yêu mến.

Các tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ được Nhà xuất bản Kim Đồng tái bản.

Ngoài ra, đối với những người làm sách tại Nhà xuất bản Kim Đồng, nhà thơ Phạm Hổ còn để lại nhiều bài viết về kinh nghiệm sáng tác thơ văn cho thiếu nhi, và đến nay đó vẫn là di sản quý giá đối với những người làm nghề viết để tham khảo, học hỏi trong quá trình biên tập, xuất bản.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ, sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ là lời tri ân chân thành của Nhà xuất bản dành cho nhà thơ Phạm Hổ, cùng mong muốn đưa các tác phẩm của ông tiếp tục đồng hành và lan tỏa tới nhiều thế hệ tương lai.

Đại diện gia đình nhà thơ Phạm Hổ, bà Phạm Sông Hồng, con gái nhà thơ, và ông Nguyễn Thăng Long, cháu gọi nhà thơ bằng cậu, đã chia sẻ những kỷ niệm về nhà thơ trong sự xúc động nghẹn ngào.

Tại sự kiện, nhiều tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ xuất bản trong suốt thời gian ông gắn bó với Nhà xuất bản Kim Đồng đã được trưng bày. Các em nhỏ thuộc Câu lạc bộ Đọc sách cùng con đã cùng nhau đọc thơ của nhà thơ Phạm Hổ, trình diễn, kể chuyện và chơi nhạc để tưởng nhớ tác giả thân thiết, người làm nên tuổi thơ của nhiều thế hệ bằng những vần thơ, những câu chuyện hết sức dung dị mà bất hủ.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28/11/1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), mất ngày 4/5/2007 tại Hà Nội. Ông sáng tác nhiều thể loại từ thơ, văn, kịch, đến dịch thuật và vẽ tranh… cho cả người lớn và trẻ em, nhưng nổi tiếng nhất là những sáng tác dành cho trẻ em.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn chương, nhà thơ Phạm Hổ sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Trong kháng chiến (1946-1954), tại Liên khu V, ông học lớp Hội họa do họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung phụ trách, sau đó tham gia thực hiện loại sách Hoa Kháng Chiến dành cho thiếu nhi. Cũng tại đây bài thơ “Chú bò tìm bạn” nổi tiếng của ông ra đời.

Sau năm 1954, ông tập kết ra bắc, tiếp tục hoạt động văn học nghệ thuật và là một trong 12 thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng (6/1957). Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong đời sống văn học như Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam.

Một thành viên của Câu lạc bộ Đọc sách cùng con đọc thơ của nhà thơ Phạm Hổ.

Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ, tác giả Phạm Hổ để lại một di sản văn học thiếu nhi phong phú với hàng chục tập thơ, tập truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình. Nhiều tác phẩm của ông như “Chú bò tìm bạn”, “Mười quả trứng tròn”, “Xe chữa cháy”, “Bướm em hỏi chị”, “Mẹ, mẹ ơi cô bảo”, “Chuyện hoa chuyện quả”, “Nàng tiên nhỏ thành Ốc”… đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ độc giả Việt Nam.

Trong dịp này, nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến bạn đọc bộ ấn phẩm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ gồm: tuyển tập thơ văn “Phạm Hổ-Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ”; tập thơ tinh tuyển “Thơ hay viết cho thiếu nhi-Chú bò tìm bạn”; tuyển tập văn xuôi “Những truyện hay viết cho thiếu nhi-Phạm Hổ”; tập truyện cổ tích hiện đại “Chuyện hoa chuyện quả” và tập thơ “Chú bò tìm bạn và những bài thơ khác” in lại theo bản in đầu tiên năm 1957 từng được trao tặng thưởng loại A tại Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi do Trung ương Đoàn tổ chức năm 1957-1958.