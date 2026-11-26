Dương Văn Tuyên, nghệ danh Tolik Dương, sinh năm 1995, theo gia đình sang Ukraine định cư từ năm 2006. Anh từng học kiến trúc tại Odessa trước khi trở về Việt Nam theo đuổi âm nhạc. Từ những ngày mở TikTok Live thay cho sân khấu trực tiếp thời Covid-19, qua 5 năm, "sân khấu số" trở thành kênh biểu diễn chính của nam nghệ sĩ.

Đến nay, mỗi tuần Dương livestream đều đặn 5-6 ngày, bắt đầu lúc 21h và chào khán giả lúc 3h sáng hôm sau.

"Có những đêm khán giả ở nước ngoài nhắn rằng nghe mình hát mà thấy nhớ nhà. Những lúc như vậy mình hiểu việc mình làm không chỉ là hát, mà còn là giữ một chút quê hương cho những người ở xa", Dương nói.

Livestream còn mở ra cơ hội tiếp cận những sân khấu mới. Anh từng biểu diễn tại TikTok Live Community Fest 2025 và nhận giải Top 4 chặng đua Fan Club Việt Nam 2025.

Tolik Dương tại sân khấu live stream tháng 11 năm 2026. Ảnh: TikTok

Câu chuyện của Tolik Dương nằm trong xu hướng phát triển của hình thức biểu diễn trực tuyến. Theo TikTok, trong nửa đầu năm, hơn 95 triệu nhà sáng tạo trên thế giới đã phát sóng trên TikTok Live, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Livestream từ một hình thức giao lưu trực tuyến đang mở thêm cơ hội để người trẻ theo đuổi công việc biểu diễn, xây dựng cộng đồng và kết nối với khán giả ở nhiều quốc gia.

Đại diện TikTok Live Việt Nam cho biết nền tảng triển khai các chương trình như Creator Academy nhằm hỗ trợ nhà sáng tạo nâng cao kỹ năng phát trực tiếp, xây dựng nội dung và kết nối với cộng đồng.

Không chỉ hát cho người Việt xa quê như Tolik Dương, nhiều nhà sáng tạo còn tận dụng livestream để giới thiệu âm nhạc và chất liệu văn hóa trong nước đến người xem quốc tế. Dù có xuất phát điểm khác nhau, họ cùng biến màn hình điện thoại thành sân khấu, nơi tiếng Việt, dân ca và nhạc Việt có cơ hội tiếp cận những cộng đồng khán giả mới.

PinkBunny, tên thật Nguyễn Xuân Thảo, sinh năm 1999 tại Nha Trang, không xuất thân từ trường nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, cô bắt đầu quay những video hát trong thang máy. Bối cảnh đơn giản, tập trung vào giọng hát và cách tương tác gần gũi giúp các video dần được chú ý.

Khi chuyển sang livestream, PinkBunny lựa chọn nội dung đa dạng, từ nhạc quốc tế, nhạc trẻ Việt Nam đến dân ca. Trong đó có Lý ngựa ô, làn điệu dân ca Nam Bộ được cô thể hiện cùng Đình Ngọc Thiên. Ca khúc sau đó trở thành một trong những tiết mục thường xuyên được khán giả yêu cầu trên các phiên phát sóng.

Với cô, sự đón nhận này cho thấy âm nhạc truyền thống vẫn có thể tìm được người nghe trẻ khi được thể hiện theo cách gần gũi với thói quen thưởng thức nội dung hiện nay.

PinkBunny biểu diễn vào tháng 11 năm 2026. Ảnh: TikTok

Trong khi đó, Creamboys gồm năm thành viên Su Su, Kai, JinJin, Felix và Leon, đến với nhau từ niềm yêu thích vũ đạo và văn hóa K-pop. Nhóm lấy cảm hứng từ mô hình biểu diễn Hàn Quốc nhưng hoạt động chủ yếu trên nền tảng số, kết hợp biểu diễn trực tiếp và tiếp nhận yêu cầu vũ đạo từ người xem.

Để tiếp cận khán giả ở nhiều múi giờ, Creamboys thường phát sóng từ khoảng 3h đến 9h sáng giờ Việt Nam. Bên cạnh nhạc quốc tế, nhóm đưa những ca khúc Việt đang thịnh hành vào danh sách biểu diễn. Dưới các video của nhóm xuất hiện bình luận bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ khác.

"Có những khán giả không hiểu tiếng Việt nhưng vẫn yêu cầu nhóm nhảy nhạc Việt, thậm chí hỏi tên bài để tìm nghe. Với chúng em, đó là niềm tự hào rất lớn", đại diện Creamboys nói.

Hoạt động trên môi trường số cũng mở ra cơ hội để các nhà sáng tạo bước ra sân khấu thực tế. PinkBunny hiện biểu diễn tại một phòng trà acoustic ở TP HCM. Gần đây, cô cùng Hồng Phương tham gia hoạt động quảng bá phim hoạt hình Forgotten Island của DreamWorks với vai trò đại diện Việt Nam.

Hai thành viên Su Su và Kai của Creamboys cũng tham gia TikTok UniTour, chia sẻ với sinh viên về công việc biểu diễn trực tuyến. Các nhà sáng tạo này hiện hướng tới TikTok Live Fest 2027, chương trình quy tụ những người hoạt động livestream từ nhiều thị trường.

Khi tham gia các chương trình có sự góp mặt của nhà sáng tạo quốc tế, những tiết mục bằng tiếng Việt, ca khúc Việt hay chất liệu văn hóa trong nước cũng có thêm cơ hội tiếp cận khán giả bên ngoài biên giới.

Một cách quảng bá văn hóa của "thế hệ số"

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 hướng đến việc đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Theo đại diện TikTok, trong bối cảnh đó, cách Tolik Dương, PinkBunny hay Creamboys tiếp cận khán giả cho thấy một hình thức quảng bá văn hóa khác đang hình thành trên môi trường số. Việc giới thiệu văn hóa Việt không nhất thiết phải bắt đầu từ những chương trình được thiết kế riêng, mà có thể xuất hiện trong các nội dung giải trí thường ngày.

"Một bài dân ca trong phiên livestream, màn vũ đạo trên nền nhạc Việt hay tiếng hát bằng tiếng Việt giữa đêm đều có thể trở thành điểm tiếp xúc đầu tiên của khán giả nước ngoài với văn hóa Việt Nam", đại diện đơn vị nói.

Sân khấu trình diễn của TikTok vào tháng 11 năm 2026. Ảnh: TikTok

Khi các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trên khắp cả nước, những phiên livestream vẫn tiếp tục từ các căn phòng nhỏ. Người biểu diễn và khán giả có thể cách nhau hàng nghìn km, thuộc những múi giờ khác nhau và không cùng ngôn ngữ. Qua một bài hát, điệu nhảy hay làn điệu dân ca, các nhà sáng tạo đang mở thêm một con đường để văn hóa Việt đến với công chúng bên ngoài biên giới.