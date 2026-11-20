Đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn, hai công trình quân sự tiêu biểu trong hệ thống phòng thủ ven biển dưới triều Nguyễn nằm dưới chân đèo Hải Vân, vừa được Đà Nẵng xếp hạng di tích hỗn hợp cấp thành phố.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký quyết định xếp hạng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn nằm dưới chân đèo Hải Vân là di tích hỗn hợp cấp thành phố.
Đây cũng là hai di tích đầu tiên được xếp hạng theo loại hình di tích hỗn hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ khi Luật Di sản văn hóa năm 2024 có hiệu lực.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, đây là hai công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 19, nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng.
Với vị trí chiến lược, hai công trình giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung. Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này đã diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân ta.
Những dấu ấn lịch sử đó khẳng định giá trị của đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn không chỉ với tư cách là những công trình quân sự dưới triều Nguyễn mà còn là những chứng tích lịch sử tiêu biểu, phản ánh truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của quân và dân Việt Nam.
Phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc qua khai quật khảo cổ
Để làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình, thời gian qua, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp, đồng thời xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.
Theo đó, tổng diện tích khai quật tại hai địa điểm là 600m², trong đó trạm Nam Chơn là 300m² và đồn Chơn Sảng là 300m². Đợt khai quật kéo dài 45 ngày.
Qua khai quật, các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật có giá trị. Kết quả này bổ sung nguồn tư liệu khoa học quan trọng, giúp nhận diện rõ hơn quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình.
Việc xếp hạng đồn Chơn Sảng và trạm Nam Chơn là di tích hỗn hợp cấp thành phố góp phần khẳng định những giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học của hai địa điểm, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.
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