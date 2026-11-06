Họa sĩ Lê Quang Lĩnh: Khi nghị lực hóa thành sắc màu

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh là hội viên chuyên ngành Mỹ thuật, thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh và hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh (SN 1985), sinh ra và lớn lên tại phường Hà Huy Tập, từng phải đối mặt với những thiệt thòi về thể chất do biến cố sức khỏe từ nhỏ, khiến đôi tay và đôi chân không được như người bình thường. Trước những rào cản tưởng chừng có thể khép lại tương lai, anh không chọn cách buông xuôi. Trong góc nhỏ yên tĩnh, giá vẽ và những tuýp màu dần trở thành người bạn đồng hành, mở ra một thế giới rộng lớn, nơi anh có thể tự do thể hiện bản thân qua từng tác phẩm.

Để theo đuổi hội họa một cách chuyên nghiệp, Lĩnh đã trải qua hành trình rèn luyện bền bỉ với nhiều khó khăn. Hạn chế trong vận động, những cơn đau nhức sau nhiều giờ ngồi trước giá vẽ chưa bao giờ khiến anh từ bỏ đam mê. Mỗi nét vẽ, mỗi mảng màu đều là thành quả của sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng vượt lên nghịch cảnh, từng bước khẳng định mình bằng tài năng hội họa.

Hoạ sĩ Lê Quang Lĩnh trong một chuyến dã ngoại tìm cảm hứng và phác thảo cho tác phẩm của mình trước khi thể hiện trên chất liệu Acrylic.

Qua nhiều năm gắn bó và cống hiến cho hoạt động văn học nghệ thuật, Lê Quang Lĩnh từng bước khẳng định dấu ấn trong giới mỹ thuật tỉnh nhà và cả nước. Tranh của anh phong phú về đề tài, từ phong cảnh làng quê mộc mạc, hình ảnh người lao động đến chất thơ xứ Nghệ và những lát cắt nội tâm, gửi gắm suy ngẫm về thân phận, cuộc đời.

Mặc dù có rất nhiều hạn chế khi giao tiếp bằng ngôn ngữ với người khác, nhưng Hoạ sĩ Lê Quang Lĩnh lại rất cởi mở khi trao đổi về nghệ thuật với bạn bè và đồng nghiệp.

Sự độc đáo trong tư duy tạo hình, ngôn ngữ biểu cảm và kỹ thuật xử lý chất liệu đã giúp Lê Quang Lĩnh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm, đồng thời gặt hái những thành quả đáng ghi nhận trên hành trình sáng tác. Năm 2003, khi mới 18 tuổi, bức tranh “Một góc thị xã Hà Tĩnh” của anh được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung tổ chức ở Thanh Hóa. Đây là dấu mốc đầu tiên, mở ra hành trình theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp của chàng họa sĩ trẻ.

Năm 2006, anh đạt giải Nhất cuộc thi Mỹ thuật “Alaxan – Chiến thắng nỗi đau”. Năm 2011, tiếp tục nhận giải Đặc biệt của AEPD Quảng Bình. Đến năm 2019, anh trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chuyên ngành Hội họa. Cũng trong năm này, tác phẩm “Hồi sinh” được chọn tham dự Biennale Mỹ thuật Trẻ Sài Gòn. Năm 2020, tác phẩm “Kết nối” tiếp tục góp mặt tại Festival Mỹ thuật Trẻ ở Hà Nội.

Gần đây, triển lãm cá nhân “Khát vọng” diễn ra từ ngày 31/10 đến 6/11, tiếp tục đánh dấu một chặng đường sáng tác của Lê Quang Lĩnh, đồng thời mang đến cho công chúng cơ hội cảm nhận rõ hơn thế giới nghệ thuật và khát vọng sáng tạo của anh.

Hoạ sĩ Lê Quang Lĩnh bên bức tranh “Một góc thị xã Hà Tĩnh” - bức tranh đầu tiên của anh được tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung.

Anh Trần Đức Cường - người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và cũng là bạn, người chứng kiến hành trình nỗ lực vươn lên của họa sĩ Lê Quang Lĩnh, chia sẻ: “Tranh của họa sĩ Lê Quang Lĩnh mở ra một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi ký ức quê hương, vẻ đẹp đời sống và những suy tư về con người được thể hiện qua ngôn ngữ hội họa đa dạng. Điểm đáng chú ý là sự chuyển động trong phong cách sáng tác, từ những hình ảnh gần gũi, dung dị đến những tìm tòi về hình thể, biểu tượng và nghệ thuật trừu tượng. Qua đó, người xem nhận ra một cá tính sáng tạo riêng, không ngừng tìm tòi, thử nghiệm nhưng vẫn giữ được mạch cảm xúc hướng về quê hương, con người. Mỗi tác phẩm không chỉ là kết quả của lao động nghệ thuật mà còn chứa đựng những trải nghiệm, chiêm nghiệm và tình yêu cuộc sống của người nghệ sĩ”.

Một số bức tranh của Hoạ sĩ Lê Quang Lĩnh được thể hiện bằng chất liệu Acrylic

Ông Phan Phượng (phường Thành Sen) khi đến xem triển lãm tranh “Khát vọng” của hoạ sỹ Lê Quang Lĩnh cho biết: “Xem tranh của họa sĩ Lê Quang Lĩnh, tôi thật sự xúc động. Tranh của anh tràn ngập ánh sáng, gam màu ấm áp và dạt dào sức sống, không hề có nét u buồn hay bi lụy nào. Khi biết về hoàn cảnh đặc biệt của tác giả, sự khâm phục trong tôi càng nhân lên gấp bội. Anh Lĩnh đã cho chúng tôi thấy một bài học lớn về nghị lực sống. Ngắm nhìn những tác phẩm của anh, tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn và có thêm nhiều động lực để vượt qua những áp lực thường nhật”.

Người dân đến tham quan triển lãm ảnh "Khát vọng" và chụp ảnh lưu niệm cùng Hoạ sĩ Lê Quang Lĩnh.

Hành trình sáng tạo của họa sĩ Lê Quang Lĩnh cho thấy những giới hạn về thể chất không thể ngăn cản khát vọng và sức sáng tạo của con người. Bằng nghị lực, niềm đam mê và sự lao động nghệ thuật bền bỉ, anh không chỉ góp phần làm phong phú đời sống mỹ thuật Hà Tĩnh mà còn truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người có hoàn cảnh kém may mắn trên hành trình chinh phục ước mơ.

Họa sĩ Nguyễn Văn Dương - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Tranh của họa sĩ Lê Quang Lĩnh có chiều sâu nội tâm, cách xử lý bố cục và chất liệu chững chạc, giàu tính nhân văn. Những giải thưởng uy tín mà anh đạt được là sự ghi nhận cho quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc. Anh là niềm tự hào của mỹ thuật Hà Tĩnh, đồng thời là tấm gương về tinh thần lao động nghệ thuật để các thế hệ văn nghệ sĩ noi theo”.