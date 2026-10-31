Sáng 31/10, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Khát vọng" của họa sĩ Lê Quang Lĩnh. Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến tặng hoa chúc mừng triển lãm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến tặng hoa chúc mừng họa sĩ Lê Quang Lĩnh.

Triển lãm giới thiệu 43 tác phẩm của họa sĩ Lê Quang Lĩnh, được chọn lọc từ hàng trăm tác phẩm sáng tác từ năm 2003 đến 2026. Từ những ký ức quê hương, hình ảnh đời sống gần gũi đến những tìm tòi về hình thể, biểu tượng và nghệ thuật trừu tượng, mỗi tác phẩm đều ghi dấu sự vận động, đổi mới trong ngôn ngữ hội họa của tác giả.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phát biểu khai mạc triển lãm.

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh sinh năm 1985 tại Hà Tĩnh. Dù phải chịu nỗi đau của bệnh tật nhưng bằng ý chí và tình yêu hội họa, họa sĩ Lê Quang Lĩnh đã kiên trì tập luyện, cầm cọ, điều khiển từng ngón tay, từng nét vẽ.

Năm 2013, anh được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh; năm 2019, được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Trước đó, giải nhất cuộc thi vẽ tranh “ALAXAN – Chiến thắng nỗi đau” năm 2006, cùng những lần tham gia Triển lãm Mỹ thuật khu vực Bắc miền Trung đã ghi dấu những bước tiến trên hành trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khẳng định sự nỗ lực và trưởng thành của anh qua từng chặng đường.

Triển lãm “Khát vọng” không chỉ là nơi giới thiệu những sáng tác nghệ thuật mà còn kể câu chuyện về nghị lực của người họa sĩ mang khiếm khuyết cơ thể. Bằng niềm đam mê và ý chí vượt lên nghịch cảnh, anh đã bền bỉ theo đuổi con đường nghệ thuật, nỗ lực khẳng định giá trị bản thân qua từng tác phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.