Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh”

Dương Chiến
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Triển lãm là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, con người Hà Tĩnh.

Sáng 20/4, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh và xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh”, nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026).

Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh Trần Nam Phong khai mạc triển lãm.

Triển lãm giới thiệu 58 tác phẩm tiêu biểu được ban tổ chức chọn lọc từ hàng nghìn bức ảnh trong suốt hành trình sáng tác của tác giả Lê Minh Diện (bút danh Quang Diện). Các tác phẩm tập trung khắc họa vẻ đẹp quê hương của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng thời phản ánh sinh động sự chuyển mình mạnh mẽ, giàu sức sống và khát vọng phát triển của Hà Tĩnh.

Tác giả Lê Minh Diện phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm.

Tác giả Lê Minh Diện (SN 1958) là người con của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng Cẩm Xuyên. Cơ duyên đến với nhiếp ảnh của ông bắt đầu từ những năm tháng tham gia chiến đấu. Trở về đời thường, ông tiếp tục gắn bó với nghệ thuật, bền bỉ sáng tạo để ghi lại những khoảnh khắc chân thực, giàu cảm xúc về con người và quê hương. Mỗi bức ảnh không chỉ là lát cắt của đời sống mà còn là sự gửi gắm tình yêu sâu nặng với mảnh đất Hà Tĩnh.

Trong quá trình sáng tác nghệ thuật, ông Lê Minh Diện đã giành giải A về quảng bá văn học nghệ thuật Hà Tĩnh (2024); giải nhì Cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật về đất và người Hà Tĩnh (2016); giải khuyến khích trong cuộc thi ảnh nghệ thuật khu vực Bắc Trung Bộ (2011); có 2 tác phẩm tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn mong muốn các nghệ sỹ tiếp tục sáng tạo, lan tỏa vẻ đẹp của tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng quê hương trong mỗi người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc...
... và tặng hoa chúc mừng tác giả Lê Minh Diện.

Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc, các đại biểu và khách tham quan đã thưởng lãm không gian nghệ thuật, cảm nhận rõ nét vẻ đẹp dung dị mà giàu sức gợi của vùng đất và con người Hà Tĩnh qua góc nhìn của người nghệ sĩ.

Đại biểu và khách tham quan thưởng lãm không gian nghệ thuật.

Tin liên quan

Tags:

#Triển lãm ảnh #Cẩm Xuyên #120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

