Ý tưởng bức ảnh chụp ngư dân Hội An

Bức "Mắt cá" (Fish eyes) do nhiếp ảnh gia người Anh chụp ngư dân Hội An gây tranh cãi do trùng ý tưởng tác phẩm của một người Việt.

Tác phẩm ghi lại cảnh người đàn ông cầm hai con cá đưa lên trước mắt, phía sau ông là tấm lưới, thắng giải chung cuộc tại LCE Photographer of the Year 2026 của Anh. Tác giả là bà Sophia Spurgin, một giáo viên hưu trí, đam mê du lịch và chụp ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng ảnh có sự tương đồng với một bức khác của nhiếp ảnh gia Khánh Phan, 41 tuổi. Tác phẩm của Khánh Phan chụp tháng 6/2024, xuất hiện trên Lightroom World và được mua độc quyền trong hai năm với giá 2.500 USD. Từ góc máy, ý tưởng đến cách sắp đặt nhân vật, các chi tiết bị nhận xét là na ná. Nhiều người còn thông báo cho Khánh Phan vì tưởng ảnh của chị bị đánh cắp hoặc chỉnh sửa bằng AI.

Tuy nhiên, Khánh Phan và nhiều nhiếp ảnh gia khẳng định đây là sự ngẫu nhiên, không cho rằng tác giả Anh đánh cắp ý tưởng.

"Việc nhiếp ảnh gia nước ngoài đến Việt Nam, tiếp cận văn hóa đời sống và lan tỏa là điều đáng quý. Ý tưởng này không mới, tôi cũng được truyền cảm hứng từ một vài bức trong nước và trên thế giới", Khánh Phan nói.

Bức "Fish Eyes" (Mắt cá). Ảnh: Sophia Spurgin

Ông Trần Trọng Khải, một nhiếp ảnh gia ở TP HCM, cho biết nhân vật trong tấm ảnh là ông Mười, ngư dân địa phương. Ông chuyên diễn cảnh kéo rớ chồ với áo màu cam đỏ cho các photo tour (tour du lịch kết hợp nhiếp ảnh). Ý tưởng cầm cá lên che con mắt được ông diễn cho nhiều đoàn chụp. Ông Trọng Khải chụp ông Mười hai lần, gần nhất là năm 2023. Tuy nhiên, do không chuẩn bị ống kính phù hợp, ông chỉ chụp các cảnh kéo lưới, không chụp chân dung.

Theo ông Khải, những năm gần đây, hình thức photo tour nở rộ, thu hút nhiều du khách nước ngoài. "Trong một buổi chụp như vậy, có vô vàn bức ảnh giống ý tưởng nhau ra đời, bởi nhiều người cùng giơ máy ở một góc. Có người chỉnh sửa thêm rồi gửi đi dự thi, may mắn thì đoạt giải. Tôi cho rằng ở tình huống này không ai ăn cắp ý tưởng của ai cả", ông Khải nói.

Bức ảnh chụp ông Mười của Khánh Phan. Ảnh: Tác giả cung cấp

Năm 2019, một bức ảnh khác mang tên Fish eye của tay máy Iran Amir Ali Navadeh Shahla từng đoạt giải Smithsonian, có cách sắp đặt tương tự. Tám năm trước, nhiếp ảnh gia Giang Phương cũng chụp một em bé cầm hai con cá che mắt ở hồ Dầu Tiếng.

Bức "Fish eye" thắng giải Smithsonian Magazine Photo Contest năm 2019. Ảnh: Amir Ali Navadeh Shahla

Cuộc thi LCE Photographer of the Year 2026 do một nhà phân phối thiết bị chụp ảnh ở London, Anh tổ chức từ năm 2024, dành cho mọi đối tượng, từ nhiếp ảnh gia nghiệp dư đến chuyên nghiệp trên thế giới. Đây là sân chơi miễn phí, hướng đến việc phát hiện tài năng, khuyến khích sáng tạo và tạo cơ hội để các tác giả được công nhận rộng rãi.

Năm nay, cuộc thi nhận bài từ 15/10/2025 đến 21/1/2026, thu hút 14.500 tác phẩm. Lễ trao thưởng và triển lãm các bức ảnh thắng giải diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (NEC) ở Birmingham, tổng giá trị giải thưởng là 10.000 bảng (khoảng hơn 13.000 USD).

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.
Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.
Podcast tản văn: Khu vườn của bà ngoại

Có những ký ức chẳng bao giờ phai nhạt, không phải vì nó lộng lẫy xa hoa, mà bởi nó được dựng xây và vun đắp bởi người thân yêu. Và “Khu vườn của bà ngoại” chính là một không gian như thế.
Podcast truyện ngắn: Giấc mơ Lọ Lem

Truyện ngắn “Giấc mơ Lọ Lem” của tác giả Trần Tú là một cậu chuyện Lọ Lem thời hiện đại về em bé Bếp. Câu chuyện cho các em thấy, điều kỳ diệu sẽ đến nếu ta lượng thiện và tự tin, yêu đời.