Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến mơ ước của du khách Anh

Theo số liệu thống kê mới đây, trong nhóm các quốc gia khiến du khách Anh mong ước được tới thăm nhất, Việt Nam đứng trong Top 20.

Nghiên cứu mới đây cho thấy, cứ 10 người trưởng thành sẽ có 4 người thường xuyên chia sẻ việc đã ghé thăm các quốc gia.

Kết quả khảo sát từ 2.000 du khách tại Vương quốc Anh chỉ ra rằng, 43% người có xu hướng thích so sánh số lượng điểm đến nước ngoài của mình với người khác.

Trong số những người thích nhắc tới số lượng quốc gia đã ghé thăm, khoảng 44% sẽ chủ động đề cập về chủ đề này trong các cuộc trò chuyện về kỳ nghỉ thông thường.

Theo đại diện của công ty bảo hiểm du lịch Staysure - đơn vị thực hiện nghiên cứu, du lịch nước ngoài mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè. Vì vậy, không khó hiểu khi mọi người thích chia sẻ nơi mình đã đi và so sánh số lượng quốc gia đã ghé thăm với người khác.

Cặp đôi du khách Anh chuyển tới Việt Nam sinh sống vì chi phí giá sinh hoạt dễ thở (Ảnh: Katie Smith).

Trong số các quốc gia được khách Anh yêu thích và muốn tới trải nghiệm, New Zealand đứng vị trí đầu bảng với 24% bình chọn. Tiếp đó, Nhật Bản ở vị trí thứ 2 với 23%. Australia đạt 18% và xếp vị trí thứ 3.

Ở nhóm 50 quốc gia được khách Anh mong muốn tới thăm nhất, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 15. Đây cũng là thứ hạng cao so với các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Tại khu vực này, khách Anh đánh giá Thái Lan xếp hạng 11, tiếp đó là Việt Nam. Singapore xếp hạng 17, Philippines đứng ở vị trí số 36, Malaysia đạt thứ hạng 38, Campuchia xếp số 47 và Indonesia nằm ở vị trí số 49.

Ở chiều ngược lại, Bỉ xếp cuối trong top 50 quốc gia mà du khách Anh muốn ghé thăm lần đầu.

“Khách hàng của chúng tôi thường chia sẻ về những nơi đã đi và dự định sắp tới. Thật tích cực khi mọi người vẫn nuôi dưỡng ước mơ khám phá thế giới”, đại diện Staysure nói.

Trên thực tế trong thời gian qua, nhiều du khách Anh cũng chia sẻ trải nghiệm tới Việt Nam sinh sống và bày tỏ sự hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Trước đó, du khách người Anh có tên Casey cho biết cô đã rời khỏi quê nhà ở Chorley, Lancashire (Anh) để chuyển sang sống tại Việt Nam với mức chi phí rẻ hơn đáng kể.

“Bạn có biết rằng bạn có thể sống ở Việt Nam chỉ với khoảng 300 bảng mỗi tháng - khoảng11 triệu đồng không?", du khách người Anh chia sẻ kinh nghiệm khi đang sống ở Đà Nẵng.

Ngoài chi phí nhà ở, Casey cũng chia sẻ về việc ăn uống ở Việt Nam cũng rất tiết kiệm chi phí so với tại Anh.

Số liệu khảo sát Expat Insider 2025 của Tổ chức InterNations cho thấy, Việt Nam được vinh danh là điểm đến có mức sống hợp lý trên thế giới trong 5 năm liên tiếp.

Trong khi đó, Forbes cho biết có tới 86% người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đánh giá cao mức sống và chi phí sinh hoạt tại đây. Du khách người Anh Casey là một trong số đó.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong quý I năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 3 năm nay, dù bị ảnh hưởng gián đoạn nhiều đường bay quốc tế do xung đột tại Trung Đông, các thị trường khách đường xa từ châu Âu đến Việt Nam vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự tăng trưởng chung và các thị trường lớn, trong đó khách từ Vương quốc Anh (UK) luôn nằm trong nhóm các thị trường gửi khách hàng đầu tại châu Âu của du lịch Việt Nam nhờ hưởng lợi từ chính sách miễn thị thực.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, khách Anh tới Việt Nam đạt 127.241 lượt. Các chuyên gia nhận định, khách Anh thường có xu hướng lưu trú dài ngày với mức chi tiêu cao. Nhóm khách này đặc biệt tập trung vào du lịch trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa lịch sử.

Quý I năm nay cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực từ nhóm du khách đến từ thị trường Bắc Mỹ (Mỹ tăng 17%, Canada tăng 24,2%) và châu Đại Dương (Australia tăng 18,4%, New Zealand tăng 19,4%).

Kết quả tổng quan của du lịch tháng 3 và quý I năm nay cho thấy, du lịch Việt Nam không chỉ tăng trưởng về quy mô lượng khách, còn liên tục mở rộng và đa dạng hóa thị trường.

