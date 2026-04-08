Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện vào ngày 28/4 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình chính luận nghệ thuật Tự hào là người Việt Nam trong năm 2026.

Âm vang Tổ quốc được tổ chức trong không khí cả nước hướng tới nhiều dấu mốc quan trọng của đất nước như: chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2026-2031, 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Âm vang Tổ quốc.
Chương trình được dàn dựng công phu với quy mô khoảng 40.000 khán giả, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân. Với tổng thời lượng 150 phút, Âm vang Tổ quốc được chia làm hai phần, trong đó phần I kéo dài 90 phút, gồm ba chương Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sửKhát vọng Việt Nam, phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho giới trẻ. Đêm diễn khép lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Thủ đô.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa... Bên cạnh đó, Âm vang Tổ quốc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi…

Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đa dạng phong cách biểu diễn và ngôn ngữ âm nhạc tạo nên sắc thái riêng cho chương trình: hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, hào hùng mà sâu lắng. Đặc biệt, khán giả sẽ được chứng kiến những màn trình diễn độc đáo như phần xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động hay màn biểu diễn của Bộ đội Biên phòng cùng các quân khuyển nghiệp vụ.

Với quy mô lớn, ý tưởng dàn dựng mới mẻ và thông điệp giàu tính thời đại, Âm vang Tổ quốc được kỳ vọng trở thành một trong những sự kiện văn hóa - nghệ thuật nổi bật của năm 2026, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam đoàn kết, bản lĩnh và không ngừng vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới.

