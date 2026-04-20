Những điều cần biết về Cuộc thi ảnh đẹp và video ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh

Tài năng nhí của Hà Tĩnh tỏa sáng tại Festival Piano Talent 2026 17/04/2026 05:15 Xuất sắc giành HCB tại vòng chung kết Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026, Ngô Thị Ánh Dương (5 tuổi, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã ghi dấu thành công đầu tiên trên con đường âm nhạc.

Chuẩn bị chu đáo cho lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh 17/04/2026 05:05 Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tích cực hoàn tất các phần việc, sẵn sàng tổ chức lễ giỗ lần thứ 469 (1557 - 2026) Công chúa Liễu Hạnh đảm bảo trang nghiêm và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt 16/04/2026 19:05 Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.

Khách Tây dậy từ 5h sáng ra đường, chứng kiến 'cảnh lạ' khó tin ở Việt Nam 16/04/2026 10:33 Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi ra đường 4-5h sáng tại Việt Nam và bắt gặp cảnh tượng đông đúc hiếm thấy. Với họ, đây là “trải nghiệm khó tin” và gần như không tồn tại ở nhiều quốc gia khác.

Hòa Minzy, Soobin là ca sĩ của năm 16/04/2026 08:12 Hòa Minzy, Soobin lần lượt nhận danh hiệu nữ và nam ca sĩ của năm, tại lễ trao giải Cống Hiến, tối 15/4.

Âm nhạc học đường: Thỏa đam mê, nuôi dưỡng tài năng 15/04/2026 08:51 Trong môi trường học đường ở Hà Tĩnh hiện nay, các CLB âm nhạc đã trở thành nơi để học sinh trải nghiệm, học cách tự tin, kết nối và trưởng thành.

Việt Nam nằm trong nhóm điểm đến mơ ước của du khách Anh 15/04/2026 06:25 Theo số liệu thống kê mới đây, trong nhóm các quốc gia khiến du khách Anh mong ước được tới thăm nhất, Việt Nam đứng trong Top 20.

Phim điện ảnh "Đất Đỏ" tái hiện cuộc đời anh hùng Võ Thị Sáu 14/04/2026 08:00 Câu chuyện về anh hùng Võ Thị Sáu được kể trên màn ảnh rộng với phim điện ảnh "Đất đỏ", kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ.

Chi hơn 1.000 USD để 'đọc sách cùng người lạ' 13/04/2026 09:50 Nhiều người bỏ ra khoảng 1.000 USD để du lịch và đọc sách cùng người lạ là mô hình đang nở rộ tại Mỹ và Anh.

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà 12/04/2026 19:00 Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc: Ấn tượng thanh âm kỷ nguyên mới 12/04/2026 05:05 Lần đầu tiên Liên hoan Phát thanh toàn quốc khai mạc bằng một concert hoành tráng: “Thanh âm kỷ nguyên mới” là sự giao thoa giữa di sản và thời đại.

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già 11/04/2026 19:00 Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy 11/04/2026 08:30 Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh có gì hấp dẫn? 11/04/2026 05:05 Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Tĩnh nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách, văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách.

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ 10/04/2026 18:00 Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.

Check in Vườn quốc gia Cúc Phương mùa bướm 10/04/2026 14:29 Mùa bướm tại Vườn quốc gia Cúc Phương xuất hiện sớm hơn 3 tuần, thu hút du khách đến tham quan, săn ảnh.

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026 10/04/2026 12:31 Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.

Hà Tĩnh xem xét xếp hạng 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2026 09/04/2026 20:05 Việc công nhận di tích cấp tỉnh Hà Tĩnh là cơ sở để các địa phương, dòng họ có hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích.

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ 09/04/2026 18:00 Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.

Lý do nhạc AI gây chú ý với khán giả Việt 09/04/2026 09:21 "50 năm về sau", "Say một đời vì em" do AI thể hiện gây chú ý với khán giả nhờ giai điệu bắt tai, ca từ hợp thị hiếu, lối hát rõ lời.

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương 09/04/2026 08:00 Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.

Nối dài chuỗi concert quốc gia 08/04/2026 11:29 Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản 07/04/2026 04:21 Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.

Truyện ngắn: Mắt khói 06/04/2026 19:00 Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư 05/04/2026 19:00 Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026 05/04/2026 12:30 Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao? 05/04/2026 04:53 Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ 04/04/2026 19:00 Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.

Thuyền thúng - chở nhịp đời trên sóng nước biển ngang 04/04/2026 14:00 Ở vùng biển ngang Hà Tĩnh, thuyền thúng vẫn được gìn giữ như một phần không thể tách rời. Bởi hơn cả một phương tiện, đó còn là ký ức, là cách con người thích nghi với biển cả...