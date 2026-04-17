Văn hóa - Giải trí

Tài năng nhí của Hà Tĩnh tỏa sáng tại Festival Piano Talent 2026

Quỳnh Sơn
(Baohatinh.vn) - Xuất sắc giành huy chương bạc tại vòng chung kết Festival Piano Talent toàn quốc năm 2026, Ngô Thị Ánh Dương (5 tuổi, phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã ghi dấu thành công đầu tiên trên con đường âm nhạc.

Ngô Thị Ánh Dương (cháu bé bên phải) nhận Huy chương Bạc tại Festival Piano Talent toàn quốc 2026

Giữa không gian trang trọng của vòng chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2026, hình ảnh cô bé nhỏ nhắn Ngô Thị Ánh Dương - 5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tự tin lướt những ngón tay trên phím đàn đã để lại ấn tượng cho cả hội đồng chuyên môn lẫn khán giả.

Đây là lần đầu tiên Ngô Thị Ánh Dương tham gia cuộc thi Festival Piano Talent toàn quốc do Viện Phát triển Giáo dục Văn hoá Việt Nam phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 2.000 thí sinh tham dự vòng loại tại ba miền Bắc – Trung – Nam; trong đó, 800 thí sinh được chọn vào vòng chung kết.

Ngô Thị Ánh Dương (5 tuổi), học sinh trường Mầm Non Trí Đức, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Vượt qua hàng trăm thí sinh cùng độ tuổi, Ánh Dương đã xuất sắc mang về tấm huy chương bạc danh giá. Chia sẻ về niềm vui của mình sau kỳ thi Ánh Dương cho biết: “Cháu rất thích học đàn, cháu rất vui vì được giải cao trong kỳ thi vừa rồi, cháu sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để năm sau sẽ dự thi tiếp”.

Đánh giá về tiềm năng của Ánh Dương, bà Nguyễn Thị Hồng Lam - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Hà Tĩnh chia sẻ: “Dù mới 5 tuổi nhưng khi bước lên sân khấu, em lại tự tin thể hiện trọn vẹn phần biểu diễn, qua đó cho thấy năng khiếu âm nhạc của mình. Với thành tích này, cần ghi nhận, khích lệ và tạo điều kiện để em tiếp tục phát triển”.

Ánh Dương tại Trường Mầm non Trí Đức, phường Thành Sen (Hà Tĩnh)

Kết quả của Ánh Dương hôm nay không đến từ sự ngẫu nhiên, em bắt đầu làm quen với những phím đàn Piano từ khi mới lên 3 tuổi. Nhận thấy sự nhạy bén và yêu thích đặc biệt của em với âm nhạc, gia đình đã tạo điều kiện để em chính thức theo học bài bản từ năm 4 tuổi.

Bố của Ánh Dương, anh Ngô Bá Thục đã từng là giảng viên âm nhạc tại Trường Cao đẳng Nguyễn Du, hiện công tác tại Sở VH-TT&DL cũng chính là người trực tiếp hướng dẫn cho em chia sẻ: “Biết con có năng khiếu và đam mê âm nhạc nên gia đình đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho cháu phát triển năng khiếu của mình, đặc biệt là với bộ môn đàn”.

Bố mẹ của Ánh Dương rất quan tâm đến năng khiếu và sở thích của con, luôn tạo điều kiện tốt nhất để Ánh Dương phát triển một cách tự nhiên

Thành công của Ánh Dương hôm nay mới chỉ là sự khởi đầu cho niềm đam mê nghệ thuật. Rồi đây, những bước đi tiếp theo của em sẽ còn cần đến rất nhiều sự hỗ trợ của thầy cô, gia đình, nhưng tin rằng con đường nghệ thuật phía trước sẽ rất rộng mở với Ánh Dương

Video: Phần dự thi của Ánh Dương tại vòng Chung kết Festival Piano Talent toàn quốc 2026. Tác phẩm: Sonatina Op.36, No 1, tác giả Muzio Clementi. (Video do gia đình cung cấp).

