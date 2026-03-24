“Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” - sự hòa quyện của âm nhạc, thi ca và cảm xúc

(Baohatinh.vn) - Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu Hà Tĩnh, đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới tiền nhân, đồng thời thắp lên những khát vọng tươi đẹp cho thế hệ hôm nay.

bqbht_br_aimg-6096.jpg
bqbht_br_z7654483004951-66dbb9daf68708ce623482063f010662.jpg
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới”.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn Miếu năm 2026, tối 24/3, phường Thành Sen tổ chức đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Trần Quang Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

bqbht_br_aimg-6108.jpg
Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu - nơi kết tinh truyền thống hiếu học và đạo lý tôn sư trọng đạo, đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, hòa quyện giữa âm nhạc và thi ca.
bqbht_br_aimg-6133.jpg
Chương trình được dàn dựng thành 3 chương gồm: “Ngợi ca”, “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” và “Khát vọng” với các tiết mục hát múa, ngâm thơ, biểu diễn nhạc cụ đặc sắc.
bqbht_br_aimg-6158.jpg
Chương I - “Ngợi ca” là những thanh âm trong trẻo, vần thơ hồn nhiên nhưng đầy tự hào, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và quê hương Thành Sen đang từng ngày đổi mới.
bqbht_br_aimg-6205.jpg
Chương II - “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” là nơi thanh âm của mùa xuân, của quê hương đổi mới hòa quyện trong từng giai điệu, vần thơ.
bqbht_br_aimg-6212.jpg
Các bạn trẻ đã mang tới chương trình những phần trình diễn xuất sắc.
bqbht_br_aimg-6217.jpg
Chương III - “Khát vọng” là những ước mơ, niềm tin và hoài bão của thế hệ trẻ Thành Sen.
bqbht_br_aimg-6233.jpg
Khép lại đêm nghệ thuật là tiết mục hát múa liên khúc “Giai điệu tự hào - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” cùng màn pháo hoa rực rỡ.
bqbht_br_aimg-6245.jpg
Đêm nghệ thuật không chỉ là lời tri ân đối với các bậc tiền nhân mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương đất nước trong mỗi người dân. Trong ảnh: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu chụp ảnh cùng các đội văn nghệ tham dự chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.