Phú Quốc gây sốt, loạt báo quốc tế ca ngợi là 'thiên đường' phải đến

Giữa trưa tại chợ Dương Đông, nữ nhà báo Siobhan Grogan gần như là du khách duy nhất. Những chiếc xe máy chở đầy xoài, mực tươi len lỏi qua con đường ổ gà, người dân mua bán ngay trên yên xe.

Những quầy hàng chất đầy nhím biển, mực nang vừa được kéo lên từ thuyền phía sau chợ. Một người đàn ông đội nón lá chỉ vào bể ếch sống dưới chân, gợi ý chị có thể mang về làm bữa tối.

Khung cảnh ấy hoàn toàn đối lập với khu chợ đêm cách đó chỉ vài trăm mét - nơi đèn lồng, quầy đồ lưu niệm và dòng khách du lịch bắt đầu đổ về.

“Chỉ cách một cây cầu, hai thế giới tồn tại song song”, Grogan viết, mô tả một Phú Quốc đang đứng giữa ranh giới của phát triển và giữ gìn bản sắc trong bài viết đăng trên The Independent.

Trong bài viết, Grogan gọi Phú Quốc là lựa chọn thay thế cho Phuket - điểm đến đã quá quen thuộc với du khách quốc tế. Hòn đảo lớn nhất Việt Nam sở hữu hơn 150km bờ biển cát trắng và hệ sinh thái rừng nhiệt đới chiếm hơn một nửa diện tích.

Phú Quốc chỉ mới có điện lưới quốc gia từ năm 2013, nhưng trong chưa đầy một thập kỷ, nơi đây đã chuyển mình mạnh mẽ, trở thành “quân bài chiến lược” của du lịch Việt Nam.

Grogan ghi nhận: “Không giống Phuket hay Bali, Phú Quốc vẫn chưa nằm trong danh sách phải đến của du khách Anh, một phần vì chưa có đường bay thẳng”. Tuy nhiên, điều này đang thay đổi nhanh chóng.

Phú Quốc hội tụ nhiều loại hình du lịch, từ trải nghiệm giải trí đến nghỉ dưỡng ven biển

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, năm 2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, trong đó riêng khách Anh tăng khoảng 20% nhờ chính sách miễn thị thực 45 ngày.

Hạ tầng du lịch cũng đang được đẩy nhanh khi sân bay quốc tế Phú Quốc mở rộng, bến cảng quốc tế đang xây dựng, cùng loạt khách sạn cao cấp dự kiến ra mắt những năm tới.

Sự bứt phá của Phú Quốc không chỉ thể hiện qua tốc độ phát triển, mà còn được ghi nhận bằng hàng loạt giải thưởng quốc tế danh giá trong vài năm gần đây.

Năm 2023, Phú Quốc được vinh danh là “Hòn đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới” tại World Travel Awards, giải thưởng được ví như “Oscar của ngành du lịch”. Trước đó, hòn đảo này nhiều lần được xướng tên ở hạng mục “Điểm đến biển đảo hàng đầu châu Á”.

Cũng trong năm 2023, tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure xếp Phú Quốc vào top những hòn đảo đẹp nhất thế giới do độc giả bình chọn. Trong khi đó, Condé Nast Traveler cũng đưa Phú Quốc vào danh sách các điểm đến mới nổi hấp dẫn nhất châu Á.

Du khách quốc tế trải nghiệm trò chơi truyền thống tại Phú Quốc

Không chỉ truyền thông phương Tây, báo chí Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) hay Nga - những thị trường khách lớn của Việt Nam - cũng liên tục ca ngợi vẻ đẹp “nguyên sơ nhưng đầy tiềm năng” của hòn đảo này.

Ngoài ra, Phú Quốc còn dần trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ và giới giàu có.

Các thành viên nhóm nhạc K-pop như Seulgi (Red Velvet), Soobin và Beomgyu (Tomorrow X Together)... đã lựa chọn Phú Quốc cho các kỳ nghỉ, chia sẻ hình ảnh biển đêm và các điểm tham quan trên đảo với hàng triệu người theo dõi.

Nữ diễn viên đài TVB Chu Trí Hiền trong kỳ nghỉ ở Phú Quốc

Trong khi đó, giới nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc) cũng liên tục “check-in” tại đây. Nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi cùng chồng doanh nhân từng nghỉ dưỡng tại resort cao cấp, trải nghiệm du thuyền và ngắm hoàng hôn trên biển. Gia đình cô thậm chí quay lại Phú Quốc nhiều lần và tổ chức chuyến du lịch quy mô lớn với người thân.

Hoa hậu - diễn viên Chung Gia Hân cũng đưa cả gia đình ba thế hệ tới đây nghỉ dưỡng, chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên bãi biển.

Không dừng lại ở giới giải trí, Phú Quốc còn thu hút tầng lớp siêu giàu quốc tế. Nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển trở thành nơi tổ chức các “siêu đám cưới” của giới doanh nhân toàn cầu, với hàng trăm khách mời và quy mô lên tới hàng nghìn người.

Theo các chuyên gia du lịch, việc liên tục được giới nghệ sĩ và tầng lớp thượng lưu lựa chọn đã góp phần định vị Phú Quốc như một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp mới nổi trong khu vực.

Năm 2024, đảo đón hơn 5,9 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với năm trước đó với 963.000 lượt khách quốc tế.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2025 khi Phú Quốc ghi nhận hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó có trên 1,8 triệu khách quốc tế.

Đáng chú ý, dù lượng khách tăng nhanh, nhiều khu vực của Phú Quốc vẫn chưa bị “du lịch hóa” quá mức. Đây cũng là điều chị Siobhan Grogan nhấn mạnh khi ghi nhận sự đối lập rõ rệt trên đảo.

Ở phía nam, hàng loạt công trình quy mô đã hình thành. Nhưng chỉ cần rời khu du lịch, một Phú Quốc khác hiện ra với làng chài, vườn tiêu, trại ong còn nguyên nét đời thường. “Không ai đến đây cả”, hướng dẫn viên địa phương nói khi đưa chị vào một ngôi đền Cao Đài gần chợ đêm.

Siobhan tại trang trại mật ong ở Phú Quốc

Từ khu nghỉ dưỡng ven biển, nữ nhà báo trải nghiệm lặn biển tại quần đảo An Thới và thưởng thức hải sản khi ánh đèn câu mực thắp sáng mặt biển. “Cuộc sống truyền thống vẫn tiếp diễn”, chị viết và cho rằng bài toán lớn nhất của Phú Quốc là cân bằng giữa phát triển và bảo tồn nét đẹp thiên nhiên sẵn có.

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục tăng và các giải thưởng toàn cầu liên tiếp gọi tên, Phú Quốc không còn là “điểm đến ít người biết” như Grogan từng mô tả. Hòn đảo này đang dần trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.