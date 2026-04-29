Nguyễn Khuê Thu đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Các thí sinh đăng quang những ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức theo công văn số 3162/SVHTT-QLNT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Với sự đầu tư công phu, quy mô chuyên nghiệp, chương trình hướng tới lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tự tin, giàu lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng.

Từ ngày 23 đến 28/4/2026, top 20 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi cùng sinh hoạt tại “Ngôi nhà chung” và tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Các thí sinh đã tới thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin Hà Nội; đồng thời tham quan, thực hiện bộ ảnh thời trang tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam nhằm góp phần quảng bá, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục dạ hội và tài năng, thể hiện sự tự tin, phong thái cùng bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại.

Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Khuê Thu, đến từ Bắc Ninh, chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026. Tân Hoa hậu gây ấn tượng với chiều cao 1m70, khả năng sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung cùng phong thái tự tin, tư duy sắc bén trong phần thi ứng xử.

Ở phần thi này, trước câu hỏi của ban giám khảo về những giá trị cốt lõi mà người phụ nữ hiện đại cần có để vừa thành công trong xã hội vừa giữ được hạnh phúc cá nhân, Nguyễn Khuê Thu đã trả lời bằng song ngữ Việt-Anh.

Theo cô, người phụ nữ hiện đại cần có ba giá trị cốt lõi gồm bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu thương. Bản lĩnh giúp phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt thử thách và vượt qua giới hạn của bản thân. Trí tuệ không chỉ là kiến thức mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Lòng yêu thương là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc, biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa những điều tích cực tới cộng đồng.

Nguyễn Khuê Thu cho rằng, khi người phụ nữ có thể cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình thì đó cũng là lúc đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững.

Không chỉ sở hữu nhan sắc và trí tuệ, tân Hoa hậu còn có hoàn cảnh giàu nghị lực. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cô cùng em trai được người thân nuôi dưỡng. Chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết mong muốn chứng minh bản thân là người phụ nữ mạnh mẽ, không ngừng nỗ lực và cố gắng để đi từ hoàn cảnh khó khăn tới sân khấu của cuộc thi.

Nguyễn Khuê Thu tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ của Đại học Quảng Đông (Trung Quốc). Hiện cô là phiên dịch viên tiếng Trung, đồng thời hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp.

Sau đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Earth International 2026 dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, Ban tổ chức cũng trao các danh hiệu á hậu và quyền đại diện Việt Nam tham dự các đấu trường nhan sắc quốc tế. Theo đó, Á hậu 1 Trịnh Thị Thu Bình sẽ tham dự Mrs Universe 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 tại Sri Lanka. Các danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu và Kim Thị Phương Anh.

Cuộc thi cũng trao nhiều giải thưởng phụ nhằm ghi nhận thế mạnh riêng của các thí sinh. Danh hiệu Người đẹp Tri thức thuộc về Nguyễn Khuê Thu; Người đẹp Hình thể trao cho Hà Nguyễn Ngọc Ánh; Người đẹp Tài năng thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến; Người đẹp Trình diễn thuộc về Nguyễn Phương Thu; Người đẹp Gương mặt khả ái được trao cho Trịnh Thị Thu Bình; và Người đẹp Truyền thông thuộc về Bùi Lan Anh.

Khép lại mùa giải năm 2026, Mrs Earth Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thế hệ mới không chỉ có nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái; qua đó góp phần quảng bá hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, năng động và giàu tình thương tới bạn bè quốc tế.