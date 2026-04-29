Vì sao người Mỹ chỉ ăn những loại cá không xương?

Người Mỹ có thói quen ăn cá phi lê, không xương. Ảnh: Cabbera.

Ở các siêu thị Mỹ, quầy đông lạnh ngập tràn các khối cá tuyết, cá hồi hoặc cá rô phi được làm sạch, cắt vuông vức và đóng gói kỹ lưỡng. Trong khi người châu Á hay châu Âu có thể thưởng thức việc gỡ từng chiếc xương dăm để tìm kiếm vị ngọt sát xương, thì người Mỹ lại trung thành tuyệt đối với những miếng cá phi lê (fillet) nhẵn nhụi.

Vì sao người Mỹ chỉ ăn cá không xương?

Sự lựa chọn này không đơn thuần là sở thích cá nhân, mà là kết quả của một quá trình biến đổi văn hóa, công nghiệp thực phẩm và cả tâm lý tiêu dùng kéo dài hàng thập kỷ. Dưới đây là một số lý do chính giải thích tại sao người Mỹ lại chỉ thích các miếng cá không xương:

Chi phí y tế đắt đỏ

Lý do thực tế và trực diện nhất chính là sự an toàn. Trong tâm thức của nhiều người Mỹ, xương cá không phải là dị vật nguy hiểm. Việc vô tình nuốt phải xương dăm có thể dẫn đến những tình huống y tế khẩn cấp, gây nghẹn hoặc tổn thương thực quản.

Tại một quốc gia mà chi phí y tế đắt đỏ và tính an toàn được đặt lên hàng đầu, việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ngay từ khâu chế biến là ưu tiên số một. Trẻ em Mỹ ngay từ nhỏ đã được làm quen với "fish sticks" - những thanh cá tẩm bột chiên giòn không hề có xương.

Thói quen này hình thành một phản xạ có điều kiện. Khi đưa cá vào miệng, người Mỹ kỳ vọng một kết cấu mềm mại, đồng nhất và có thể nhai nuốt ngay lập tức mà không cần kiểm tra. Sự xuất hiện của một chiếc xương nhỏ trong miếng phi lê được coi là lỗi nghiêm trọng trong khâu kiểm soát chất lượng của nhà hàng hoặc nhà sản xuất, thậm chí có thể dẫn đến các vụ kiện tụng pháp lý.

Món cá chiên giòn là một phần văn hóa của người Mỹ. Ảnh: FoodNetwork.

Nhịp sống công nghiệp hối hả

Nền kinh tế Mỹ vận hành với tốc độ cao, và điều này phản ánh rõ nét vào văn hóa thực phẩm tiện lợi. Đối với một người đi làm bận rộn, việc dành ra 15 đến 20 phút chỉ để gỡ xương cho một bữa ăn tối là điều xa xỉ và gây phiền hà.

Người Mỹ ưu tiên những loại thực phẩm có thể chế biến nhanh chóng bằng lò vi sóng, áp chảo hoặc nướng mà không cần quá nhiều kỹ năng sơ chế. Cá phi lê không xương đáp ứng hoàn hảo tiêu chí này.

Chúng có thể được lấy trực tiếp từ tủ đông, nêm gia vị và nấu chín trong vòng vài phút. Người Mỹ coi trọng việc tối ưu hóa thời gian. Khi thực phẩm trở thành một phần của dây chuyền công nghiệp, bất kỳ chi tiết nào làm chậm quá trình tiêu thụ đều bị loại bỏ, và xương cá chính là "mắt xích thừa" đó.

Sở thích ăn theo miếng

Người Mỹ ưa chuộng những miếng phi lê được cắt gọt hoàn hảo, trông giống như một khối protein trung tính hơn là cả con nguyên. Hiện tượng này được các nhà xã hội học gọi là sự xa rời nguồn gốc thực phẩm. Điều này cũng giải thích vì sao các loại cá như cá hồi hay cá ngừ lại phổ biến.

Khi xương, đầu và đuôi bị loại bỏ, cá trở thành một sản phẩm tiêu dùng thuần túy, sạch sẽ và không gây ra những cảm xúc tiêu cực. Việc nhìn thấy một con cá nguyên vẹn với mắt, mang và xương khiến nhiều người cảm thấy không thoải mái hoặc mất cảm giác ngon miệng.

Văn hóa tiêu dùng nhanh thúc đẩy các miếng cá không xương thống trị thị trường. Ảnh: Grund.

Văn hóa bàn tiệc

Trong quy tắc ứng xử trên bàn ăn (table manners) của người Mỹ, việc phải dùng tay để lấy xương ra khỏi miệng hoặc phải nhè xương vào đĩa được coi là thiếu tinh tế, thậm chí là mất vệ sinh. Các bữa tối tại Mỹ thường đi kèm với việc trò chuyện liên tục, và việc phải tạm dừng để xử lý xương cá làm ngắt quãng dòng chảy của cuộc đối thoại.

Trên các bàn tiệc sang trọng, sự gọn gàng là yếu tố tiên quyết. Một miếng cá phi lê trắng muốt, trang trí đẹp mắt với sốt và rau củ mà không có bất kỳ rủi ro nào về xương sẽ mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho thực khách.

Văn hóa phương Tây nói chung và Mỹ nói riêng đề cao sự ngăn nắp trên đĩa ăn, nơi mọi thứ hiện diện đều phải có công năng thực phẩm trực tiếp. Xương cá, vì không ăn được, bị coi là rác thải và không nên xuất hiện trong bàn tiệc.

Cá phi lê nhỏ nhắn, không xương thuận tiện cho các bàn tiệc. Ảnh: FoodNetwork.

Nền công nghiệp thực phẩm

Cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của ngành công nghiệp thực phẩm khổng lồ tại Mỹ. Các nhà máy chế biến cá lớn đã tiêu chuẩn hóa quy trình lọc xương bằng máy móc hiện đại, đảm bảo độ chính xác cực cao. Việc biến cá thành dạng phi lê hoặc các sản phẩm chế biến sẵn giúp việc đóng gói, vận chuyển và bảo quản trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều so với cá nguyên con.

Chuỗi cung ứng này định hình lại khẩu vị của thị trường. Khi các siêu thị lớn chỉ nhập và trưng bày các loại cá không xương, người tiêu dùng dần mất đi kỹ năng và thói quen xử lý cá có xương tại nhà.

Qua nhiều thế hệ, sự lựa chọn vốn dựa trên sự tiện lợi đã trở thành một chuẩn mực văn hóa không thể thay đổi. Thậm chí, nhiều loại cá ngon nhưng có nhiều xương dăm (như cá chép hay một số loại cá sông) gần như không có chỗ đứng trên thị trường Mỹ vì chi phí để loại bỏ xương thủ công quá cao, không phù hợp với mô hình sản xuất hàng loạt.

Dù có thể làm mất đi một phần hương vị nguyên bản của cá, nhưng phong cách chỉ ăn phi lê rõ ràng đã giúp cá trở thành một loại thực phẩm phổ biến và dễ tiếp cận hơn trong nhịp sống hiện đại phương Tây. Đối với người Mỹ, một bữa ăn ngon nhất là một bữa ăn mà họ có thể tận hưởng trọn vẹn từng miếng cá mà không phải bận tâm về bất kỳ trở ngại nào ẩn giấu bên trong.