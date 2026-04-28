Đền Thần Nông được công nhận di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh

Phan Cúc - Hiền Lương
(Baohatinh.vn) - Đền Thần Nông (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh góp phần bảo tồn di sản và phát huy bản sắc địa phương.

Sáng 28/4, xã Thạch Hà long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh đền Thần Nông.

﻿Trong tâm thức dân gian, thần Nông là vị thần bảo hộ nghề nông. Tín ngưỡng thờ thần Nông từ lâu trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước, thể hiện lòng biết ơn đối với ông tổ nghề nông – người dạy dân cày cấy, trồng trọt, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Đền Thần Nông tọa lạc tại thôn Tri Khê, xã Thạch Hà, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Theo tư liệu lịch sử, đền được xây dựng từ thời Nguyễn.
Năm 2022, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đóng góp của các nhà hảo tâm, con em xa quê và Nhân dân, đền Thần Nông được trùng tu, tôn tạo khang trang với các hạng mục đồng bộ như: cổng đền, thượng điện, nhà tả vu, hữu vu, tường rào và khuôn viên.
Ngày 27/6/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định công nhận đền Thần Nông là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, ghi nhận các giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng trong đời sống cộng đồng.
Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích không chỉ là niềm vinh dự của Nhân dân địa phương mà còn là dấu mốc quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức gìn giữ di sản, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Người dân dâng hương tại đền Thần Nông.

