Hà Tĩnh xem xét xếp hạng 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2026

Ngày 9/4, Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh (Sở VH-TT&DL) tổ chức họp xét duyệt xếp hạng đối với 15 di tích thuộc các xã: Đức Thọ, Thượng Đức, Đức Quang, Đức Thịnh, Cổ Đạm, Đông Kinh, Mai Phụ, Cẩm Hương, Cẩm Bình, Lộc Hà, Xuân Lộc, Hương Bình và phường Thành Sen.

Ông Nguyễn Viết Trường, Giám đốc Sở VH-TT&DL, ﻿Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các tác giả phụ trách xây dựng hồ sơ di tích đã trình bày tổng thể nội dung hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa đối với 15 di tích trên địa bàn tỉnh

Các hồ sơ đã thể hiện đầy đủ các yếu tố quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng của từng di tích. Đây là những di sản có vai trò thiết yếu đối với các dòng họ, địa phương nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Việc công nhận di tích cấp tỉnh đối các di tích lịch sử, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các địa phương, dòng họ có hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích, góp phần làm dày thêm tư liệu về lịch sử vùng đất, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đại diện chính quyền địa phương và các dòng họ tham gia buổi xét duyệt.

Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.

Ông Đoàn Đình Anh - nguyên Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tham gia ý kiến.

Tham gia phản biện, các thành viên hội đồng xét duyệt, các nhà nghiên cứu văn hoá đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung đề cập trong hồ sơ như: tính chính xác về lịch sử, niên đại, chức danh, công trạng của nhân vật.

Cần tăng cường dẫn chứng từ sử liệu chính thống để làm nổi bật công lao của các danh nhân. Việc xử lý tư liệu Hán - Nôm, làm rõ giá trị gốc của di tích, đặc biệt là hiện vật, sắc phong, bia ký và các yếu tố cấu thành giá trị lịch sử - văn hóa cần phải đảm bảo tính khoa học và chính xác.

Một số ý kiến nhấn mạnh việc cần thiết của việc đưa ra các phương án bảo tồn và phát huy giá trị thực tế cho từng di tích cụ thể sau khi được xếp hạng.

Hình ảnh một số di tích được đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lần này (Ảnh do Sở VHTH&DL cung cấp).

Qua phân tích, đánh giá, Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh đã nhất trí thông qua 13/15 di tích đủ điều kiện xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 1 hồ sơ tiếp tục hoàn thiện để bổ sung tư liệu, tài liệu, căn cứ, cơ sở khoa học trình Thường trực Hội đồng và thành viên phản biện xem xét; còn lại 1 hồ sơ chưa đủ cơ sở để trình xem xét công nhận.

Ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh năm 2026 đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ của các cá nhân, đơn vị. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc công nhận các di tích đối với đời sống tinh thần của người dân cũng như việc bảo tồn các giá trị văn hoá và đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.