Hà Tĩnh xem xét xếp hạng 15 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2026

Ngày 9/4, Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh (Sở VH-TT&DL) tổ chức họp xét duyệt xếp hạng đối với 15 di tích thuộc các xã: Đức Thọ, Thượng Đức, Đức Quang, Đức Thịnh, Cổ Đạm, Đông Kinh, Mai Phụ, Cẩm Hương, Cẩm Bình, Lộc Hà, Xuân Lộc, Hương Bình và phường Thành Sen.
Tại cuộc họp, các tác giả phụ trách xây dựng hồ sơ di tích đã trình bày tổng thể nội dung hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa đối với 15 di tích trên địa bàn tỉnh
Các hồ sơ đã thể hiện đầy đủ các yếu tố quan trọng, khẳng định giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng của từng di tích. Đây là những di sản có vai trò thiết yếu đối với các dòng họ, địa phương nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.
Việc công nhận di tích cấp tỉnh đối các di tích lịch sử, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để các địa phương, dòng họ có hướng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích, góp phần làm dày thêm tư liệu về lịch sử vùng đất, phục vụ cho công tác nghiên cứu và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.
Việc xếp hạng di tích cấp tỉnh không chỉ tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản, mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của nhân dân.
Tham gia phản biện, các thành viên hội đồng xét duyệt, các nhà nghiên cứu văn hoá đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các nội dung đề cập trong hồ sơ như: tính chính xác về lịch sử, niên đại, chức danh, công trạng của nhân vật.
Cần tăng cường dẫn chứng từ sử liệu chính thống để làm nổi bật công lao của các danh nhân. Việc xử lý tư liệu Hán - Nôm, làm rõ giá trị gốc của di tích, đặc biệt là hiện vật, sắc phong, bia ký và các yếu tố cấu thành giá trị lịch sử - văn hóa cần phải đảm bảo tính khoa học và chính xác.
Một số ý kiến nhấn mạnh việc cần thiết của việc đưa ra các phương án bảo tồn và phát huy giá trị thực tế cho từng di tích cụ thể sau khi được xếp hạng.
Qua phân tích, đánh giá, Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh đã nhất trí thông qua 13/15 di tích đủ điều kiện xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 1 hồ sơ tiếp tục hoàn thiện để bổ sung tư liệu, tài liệu, căn cứ, cơ sở khoa học trình Thường trực Hội đồng và thành viên phản biện xem xét; còn lại 1 hồ sơ chưa đủ cơ sở để trình xem xét công nhận.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hoá cấp tỉnh năm 2026 đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng hồ sơ của các cá nhân, đơn vị. Đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc công nhận các di tích đối với đời sống tinh thần của người dân cũng như việc bảo tồn các giá trị văn hoá và đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý của các thành viên, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.
Danh sách 13 di tích đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét công nhận:
1. Nhà thờ Phạm Huy, xã Đức Thọ
2. Đền thờ Đoàn Xuân Lôi, xã Đức Quang
3. Nhà thờ Phan Đình Vượng, xã Đức Thịnh
4. Di tích trận địa pháo C45 – Bãi Dừa, xã Cổ Đạm
5. Nhà thờ họ Đinh Văn, xã Đan Hải
6. Nhà thờ Nguyễn Văn Chất, phường Thành Sen
7. Nhà thờ Phạm Quý Hựu, xã Đông Kinh
8. Nhà thờ Nguyễn Trọng, xã Mai Phụ
9. Đền thờ Hoàng Văn Sỹ, xã Cẩm Hưng
10. Đền Đức Đại vương, xã Cẩm Bình
11. Đền làng Hồng Thịnh, xã Lộc Hà
12. Nhà thờ Ngô Phúc Trạch, xã Xuân Lộc
13. Đền thờ Dương Đô, xã Hương Bình
Danh sách 1 di tích tiếp tục hoàn thiện hồ sơ:
1. Nhà thờ Phạm Hữu Cảnh, xã Cổ Đạm
Danh sách 1 di tích chưa đủ cơ sở để trình UBND tỉnh xem xét công nhận:
1. Nhà thờ Nguyễn Văn Hộ, xã Thượng Đức