Chiều 18/4, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”.

Tham dự có Tiến sĩ Vũ Thùy Dương – Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo học sinh nhà trường.

Tiến sĩ Vũ Thùy Dương – Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi với các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.

Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin và tri thức, việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với mục tiêu lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập, buổi tọa đàm đã tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hà Huy Tập giao lưu, trao đổi trực tiếp với Tiến sĩ Vũ Thùy Dương.

Tại chương trình, nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: cách hình thành và duy trì thói quen đọc sách trong giới trẻ; định hướng lựa chọn sách phù hợp; giải pháp kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc truyền thống và tri thức số nhằm biến việc đọc thành động lực phát triển cá nhân.

Các em học sinh chăm chú theo dõi những chia sẻ thú vị về việc đọc sách.

Với chuyên đề “Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”, Tiến sĩ Vũ Thùy Dương đã mang đến những câu chuyện, kinh nghiệm thực tiễn cùng góc nhìn sâu sắc về vai trò của việc đọc trong thời đại mới. Những chia sẻ gần gũi, truyền cảm hứng đã giúp học sinh nhận thức rõ hơn giá trị của sách, từ đó hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc.

Theo Tiến sĩ Vũ Thùy Dương, văn hóa đọc không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là thước đo trình độ dân trí, là nền tảng của một xã hội văn minh, sáng tạo và bền vững. Việc gìn giữ và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số chính là giữ gìn cốt lõi văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh - lớp 10A7, Trường THPT Hà Huy Tập đặt câu hỏi tại chương trình.

Không khí tọa đàm trở nên sôi nổi với nhiều câu hỏi từ học sinh xoay quanh các vấn đề như: phương pháp đọc hiệu quả; bí quyết tạo hứng thú đọc sách; cách tập trung khi đọc sách hay cần đọc thêm những loại nào ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo...

Những chia sẻ tâm huyết, truyền cảm hứng và đầy ý nghĩa tại buổi tọa đàm giúp các em học sinh hiểu hơn về vai trò của việc đọc sách trong thời đại số, từ đó hình thành cho mình những thói quen đọc tích cực, chủ động và hiệu quả hơn; góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững và sáng tạo.

Giải nhất thuộc về gian hàng của Trường THPT Hà Huy Tập.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 6 gian hàng của các trường học và đơn vị tham gia triển lãm tại lễ phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc diễn ra vào sáng ngày 18/4 tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ban giám khảo đã chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí như: nội dung trưng bày, hình thức trang trí, tính sáng tạo, hoạt động trải nghiệm - tương tác, phần thuyết minh và tác phong trình bày.