Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập

Ngọc Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Buổi tọa đàm không chỉ nhấn mạnh vai trò của sách trong đời sống mà còn góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành thói quen học tập suốt đời cho học sinh Hà Tĩnh trong thời đại số.

Chiều 18/4, tại Trường THPT Hà Huy Tập, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức tọa đàm với chủ đề Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”.
Tham dự có Tiến sĩ Vũ Thùy Dương – Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo học sinh nhà trường.

Tiến sĩ Vũ Thùy Dương – Trưởng khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi với các em học sinh Trường THPT Hà Huy Tập.

Trong bối cảnh công nghệ số đang làm thay đổi cách con người tiếp cận thông tin và tri thức, việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Với mục tiêu lan tỏa tình yêu sách, khơi dậy tinh thần học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập, buổi tọa đàm đã tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Hà Huy Tập giao lưu, trao đổi trực tiếp với Tiến sĩ Vũ Thùy Dương.

Tại chương trình, nhiều vấn đề thiết thực được đặt ra như: cách hình thành và duy trì thói quen đọc sách trong giới trẻ; định hướng lựa chọn sách phù hợp; giải pháp kết hợp hài hòa giữa văn hóa đọc truyền thống và tri thức số nhằm biến việc đọc thành động lực phát triển cá nhân.

Các em học sinh chăm chú theo dõi những chia sẻ thú vị về việc đọc sách.

Với chuyên đề Phát triển văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”, Tiến sĩ Vũ Thùy Dương đã mang đến những câu chuyện, kinh nghiệm thực tiễn cùng góc nhìn sâu sắc về vai trò của việc đọc trong thời đại mới. Những chia sẻ gần gũi, truyền cảm hứng đã giúp học sinh nhận thức rõ hơn giá trị của sách, từ đó hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc.

Theo Tiến sĩ Vũ Thùy Dương, văn hóa đọc không chỉ là thói quen cá nhân mà còn là thước đo trình độ dân trí, là nền tảng của một xã hội văn minh, sáng tạo và bền vững. Việc gìn giữ và phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số chính là giữ gìn cốt lõi văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và khát vọng vươn lên bằng tri thức.

Em Nguyễn Thị Khánh Linh - lớp 10A7, Trường THPT Hà Huy Tập đặt câu hỏi tại chương trình.

Không khí tọa đàm trở nên sôi nổi với nhiều câu hỏi từ học sinh xoay quanh các vấn đề như: phương pháp đọc hiệu quả; bí quyết tạo hứng thú đọc sách; cách tập trung khi đọc sách hay cần đọc thêm những loại nào ngoài sách giáo khoa, sách tham khảo...

Những chia sẻ tâm huyết, truyền cảm hứng và đầy ý nghĩa tại buổi tọa đàm giúp các em học sinh hiểu hơn về vai trò của việc đọc sách trong thời đại số, từ đó hình thành cho mình những thói quen đọc tích cực, chủ động và hiệu quả hơn; góp phần xây dựng một xã hội học tập bền vững và sáng tạo.

Giải nhất thuộc về gian hàng của Trường THPT Hà Huy Tập.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cũng đã trao giải cho 6 gian hàng của các trường học và đơn vị tham gia triển lãm tại lễ phát động Ngày Sách và Văn hoá đọc diễn ra vào sáng ngày 18/4 tại Trường THPT Hà Huy Tập. Ban giám khảo đã chấm điểm dựa trên nhiều tiêu chí như: nội dung trưng bày, hình thức trang trí, tính sáng tạo, hoạt động trải nghiệm - tương tác, phần thuyết minh và tác phong trình bày.

Tin liên quan

Tags:

#văn hóa đọc #xã hội học tập #giáo dục #kỹ năng đọc #xã Cẩm Hưng

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..
Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...