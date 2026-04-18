Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đổi mới để lan tỏa văn hóa đọc

(Baohatinh.vn) - Trong dòng chảy nhịp sống số, nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã đổi mới bằng nhiều hoạt động sáng tạo để lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Với không gian đọc sách thân thiện, yên tĩnh cùng nguồn tài liệu phong phú, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo bạn đọc đến học tập, nghiên cứu và đọc sách. Nơi đây dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều học sinh trên địa bàn.

bqbht_br_15.jpg
Em Nguyễn Thị Hoà An (áo trắng) - lớp 7A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm cùng bạn thường xuyên đến học và đọc sách tại thư viện.

Em Nguyễn Thị Hoà An – lớp 7A5, Trường THCS Lê Văn Thiêm (phường Thành Sen) chia sẻ: “Vào những buổi được nghỉ ở trường, em thường cùng bạn đến thư viện để học tập. Ở đây rất yên tĩnh, có nhiều sách và tài liệu tham khảo, giúp chúng em học hiệu quả hơn. Những lúc căng thẳng, em còn đọc thêm truyện hoặc sách kỹ năng để thư giãn”.

Để trở thành địa chỉ học tập, nghiên cứu hấp dẫn đối với bạn đọc, đặc biệt là học sinh, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới cả về không gian lẫn phương thức phục vụ. Nơi đây không chỉ dừng lại ở chức năng lưu trữ sách mà đang từng bước trở thành không gian văn hóa mở, thân thiện, gần gũi với cộng đồng.

Hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học, nguồn tài liệu phong phú với nhiều thể loại, từ văn học, lịch sử, khoa học đến kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu đa dạng của bạn đọc. Đặc biệt, thư viện chú trọng xây dựng các góc đọc dành riêng cho thiếu nhi, góp phần hình thành và nuôi dưỡng thói quen đọc sách ngay từ sớm. Nhờ đó, trung bình mỗi tháng, thư viện thu hút khoảng 3.000 - 4.000 lượt bạn đọc đến học tập, nghiên cứu và đọc sách.

bqbht_br_14.jpg
Có những thời điểm phòng đọc ở thư viện kín chỗ ngồi.

Chị Nguyễn Thị Mậu – nhân viên thư viện cho biết: “Vào các buổi chiều, lượng bạn đọc đến rất đông, nhiều thời điểm phòng đọc gần như kín chỗ. Có hôm, chúng tôi phải bổ sung thêm bàn ghế phục vụ bạn đọc. Để đáp ứng nhu cầu, thư viện cũng duy trì mở cửa phục vụ cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần”.

Không chỉ phục vụ bạn đọc tại chỗ, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh còn đa dạng hóa các hình thức đưa sách đến gần hơn với cộng đồng. Việc lan tỏa văn hóa đọc được triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng, làm mới các tủ sách tại trường học, khu dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng.

bqbht_br_17.jpg
Hiện nay, thư viện có hơn 300 nghìn bản sách.

Với hơn 300 nghìn bản sách cùng hệ thống tài liệu đa dạng, thư viện thường xuyên tổ chức luân chuyển, trao đổi sách giữa các đơn vị, bảo đảm nguồn sách luôn được cập nhật, làm mới, đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Cùng đó, những chuyến xe thư viện lưu động được duy trì, đưa sách đến với những trường học, vùng sâu, vùng xa, mở ra cơ hội tiếp cận sách cho học sinh, người dân.

Đằng sau những hoạt động phong phú của thư viện là nỗ lực không ngừng của đơn vị trong điều kiện còn nhiều khó khăn.

bqbht_br_13.jpg
Thư viện chú trọng xây dựng các góc đọc dành riêng cho thiếu nhi.

Ông Mai Quốc Quyền – Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong điều kiện nguồn kinh phí dành cho việc bổ sung, làm mới sách còn hạn chế, mỗi năm chỉ khoảng gần 1 tỷ đồng, trong khi giá sách ngày càng tăng, thư viện đã chủ động tìm hướng đi phù hợp, từng bước đổi mới hoạt động để đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong thời đại số. Bên cạnh việc số hóa gần 18.000 bản sách, đơn vị còn đẩy mạnh kết nối, triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thư viện VietBiblio, tạo điều kiện cho các trường học trên địa bàn tiếp cận và sử dụng miễn phí. Đến nay, phần mềm đã được triển khai tại 300 trường học, trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý và tổ chức hoạt động thư viện”.

bqbht_br_11.jpg
Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) sử dụng phần mềm VietBiblio giúp học sinh dễ dàng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

Cô Lê Thị Kim – cán bộ thư viện Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) chia sẻ: “Nhờ ứng dụng phần mềm VietBiblio, các khâu như nhập dữ liệu, phân loại, theo dõi mượn, trả sách được thực hiện nhanh gọn, khoa học hơn, giúp tiết kiệm thời gian, công sức. Giáo viên và học sinh cũng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm tài liệu, đầu sách, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu, học tập. Ngoài ra, VietBiblio còn giúp chúng tôi thống kê số lượt mượn sách, số lượng sách được sử dụng thường xuyên. Đó là cơ sở để nhà trường đánh giá hiệu quả hoạt động thư viện để định hướng các giải pháp phù hợp, nhằm phát triển văn hoá đọc trong học sinh”.

Với những cách làm linh hoạt, sáng tạo, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa quan trọng, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, nuôi dưỡng tình yêu sách trong cộng đồng.

