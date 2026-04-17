Chuẩn bị chu đáo cho lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh

(Baohatinh.vn) - Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tích cực hoàn tất các phần việc, sẵn sàng tổ chức lễ giỗ lần thứ 469 (1557 - 2026) Công chúa Liễu Hạnh đảm bảo trang nghiêm và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.

Lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh là hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng, được tổ chức thường niên tại phường Hoành Sơn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái. Theo kế hoạch, lễ giỗ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2026 (tức ngày 3/3 âm lịch).

bqbht_br_z7728659887879-3ffa0f163821e0ec7a3a66fae376c1b3.jpg
Để chuẩn bị cho sự kiện, phường Hoành Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp đang được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; xây dựng các phương án phân luồng, đón tiếp du khách. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh sẽ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

bqbht_br_z5458719802960-f6a5597bf93b679019d6a6594d9eca3b-1716194150-1746942303.jpg
bqbht_br_z7728623691447-40d328a5a928f9207d596c5dc7d552b8.jpg
Di tích đền thờ Công chúa Liễu Hạnh nằm dưới chân đèo Ngang thuộc phường Hoành Sơn.

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Đến thời điểm này, địa phương đang tập trung cao cho các khâu chuẩn bị cuối cùng. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hoành Sơn quyết tâm tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh lần thứ 469 trang nghiêm, an toàn, chu đáo, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách thập phương...".

Đền Công chúa Liễu Hạnh (Thánh mẫu Liễu Hạnh) ở Đèo Ngang là minh chứng cho sự tích giáng trần của Công chúa Quỳnh Hoa. Theo truyền thuyết, công chúa là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng có tên là Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế lần thứ 3, Công chúa Quỳnh Hoa chọn chân đèo Ngang làm nơi trú ngụ và mở một quán nước.

Tại đây công chúa đã hóa thân thành cô bán nước để phục vụ cho khách qua đường. Trong thời gian giáng trần, công chúa đã giúp người dân tránh khỏi nạn dịch, xua đuổi thú dữ, dạy người dân trồng lúa… Khoảng 3 năm lưu lại trần gian, bà đã làm thay đổi vùng đất phía Nam Đèo Ngang thành nơi dân cư quần tụ. Cảnh quan Đèo Ngang cũng vì thế mà trở nên phong thủy hữu tình rồi đi vào thơ ca lưu danh muôn thuở.

Để nhớ công ơn của công chúa, người dân địa phương đã lập ngôi miếu nhỏ để thờ phụng ngay bên con đường thiên lý Bắc - Nam thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh).

Đền đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 6/1/2011.

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Du lịch làng biển "kể chuyện" quê hương

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Truyện ngắn: Mắt khói

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

