Chuẩn bị chu đáo cho lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh

Lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh là hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng, được tổ chức thường niên tại phường Hoành Sơn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái. Theo kế hoạch, lễ giỗ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2026 (tức ngày 3/3 âm lịch).
Để chuẩn bị cho sự kiện, phường Hoành Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp đang được triển khai đồng bộ.
Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; xây dựng các phương án phân luồng, đón tiếp du khách. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.
Theo kế hoạch, lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh sẽ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.
Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Đến thời điểm này, địa phương đang tập trung cao cho các khâu chuẩn bị cuối cùng. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hoành Sơn quyết tâm tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh lần thứ 469 trang nghiêm, an toàn, chu đáo, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách thập phương...".
Đền Công chúa Liễu Hạnh (Thánh mẫu Liễu Hạnh) ở Đèo Ngang là minh chứng cho sự tích giáng trần của Công chúa Quỳnh Hoa. Theo truyền thuyết, công chúa là con gái thứ hai của Ngọc Hoàng có tên là Quỳnh Hoa. Trong lần giáng thế lần thứ 3, Công chúa Quỳnh Hoa chọn chân đèo Ngang làm nơi trú ngụ và mở một quán nước.
Tại đây công chúa đã hóa thân thành cô bán nước để phục vụ cho khách qua đường. Trong thời gian giáng trần, công chúa đã giúp người dân tránh khỏi nạn dịch, xua đuổi thú dữ, dạy người dân trồng lúa… Khoảng 3 năm lưu lại trần gian, bà đã làm thay đổi vùng đất phía Nam Đèo Ngang thành nơi dân cư quần tụ. Cảnh quan Đèo Ngang cũng vì thế mà trở nên phong thủy hữu tình rồi đi vào thơ ca lưu danh muôn thuở.
Để nhớ công ơn của công chúa, người dân địa phương đã lập ngôi miếu nhỏ để thờ phụng ngay bên con đường thiên lý Bắc - Nam thuộc địa phận phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh).
Đền đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 6/1/2011.