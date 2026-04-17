Chuẩn bị chu đáo cho lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh

Lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh là hoạt động văn hóa tâm linh quan trọng, được tổ chức thường niên tại phường Hoành Sơn, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương về dâng hương, chiêm bái. Theo kế hoạch, lễ giỗ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 19/4/2026 (tức ngày 3/3 âm lịch).

Để chuẩn bị cho sự kiện, phường Hoành Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể. Công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp đang được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, địa phương cũng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; xây dựng các phương án phân luồng, đón tiếp du khách. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ giỗ lần thứ 469 Công chúa Liễu Hạnh sẽ được tổ chức với các nghi lễ truyền thống trang nghiêm, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân.

Di tích đền thờ Công chúa Liễu Hạnh nằm dưới chân đèo Ngang thuộc phường Hoành Sơn.

Ông Trần Quang Hạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết: "Đến thời điểm này, địa phương đang tập trung cao cho các khâu chuẩn bị cuối cùng. Cùng với đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, phường Hoành Sơn quyết tâm tổ chức lễ giỗ Công chúa Liễu Hạnh lần thứ 469 trang nghiêm, an toàn, chu đáo, qua đó để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân và du khách thập phương...".