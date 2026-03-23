Đền Eo Bạch trước ngày lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ lần thứ 649 năm Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377- 2026) tại đền Eo Bạch đang được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) khẩn trương chuẩn bị với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc.

Theo kế hoạch, lễ giỗ sẽ được tổ chức trong 2 ngày (27- 28/3/2026, tức 9- 10/2 âm lịch) tại di tích lịch sử - văn hóa đền Eo Bạch với quy mô cấp phường, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm và phát huy giá trị truyền thống.

Công tác chuẩn bị cho lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đang được phường Vũng Áng khẩn trương triển khai, đảm bảo chu đáo, trang nghiêm.

Những ngày này, công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, rà soát hệ thống điện, âm thanh, bố trí không gian hành lễ… đang được triển khai đồng bộ. Các tuyến đường dẫn vào đền được treo cờ, băng rôn, tạo không khí trang trọng, sẵn sàng đón Nhân dân và du khách thập phương.

Theo kế hoạch chi tiết, chuỗi hoạt động lễ giỗ được bố trí theo từng mốc thời gian rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa phần lễ truyền thống và phần hội hiện đại. Mở đầu chuỗi hoạt động là giải bóng chuyền nam, dự kiến diễn ra trong ngày 27/3 (tức 9/2 âm lịch), tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng ngay trước ngày chính lễ.

Điểm nhấn của lễ giỗ tập trung vào ngày 28/3 (10/2 âm lịch) với các nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngay từ 7h30 sáng, lễ rước Thánh sẽ được tổ chức từ đền Eo Bạch ra đền Cồn, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Đây là nghi lễ quan trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia, thể hiện lòng thành kính đối với Thánh mẫu, đồng thời tái hiện không gian văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của cư dân vùng biển.

Đền Eo Bạch là nơi thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, danh nhân lịch sử thời Trần, được Nhân dân tôn kính như Thánh mẫu.

Trong ngày 28/3, các hoạt động dâng hương diễn ra liên tục; lễ tạ ơn con cháu được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Không khí lễ hội được tập trung vào buổi tối cùng ngày với chương trình nghệ thuật “Dấu ấn đền thiêng”; điểm nhấn là hoạt động thả đèn hoa đăng, bắn pháo hoa nhằm tạo nên không gian lung linh, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phần lễ diễn ra vào đêm muộn với lễ yết và lễ giỗ Thánh tại chính điện, khép lại chuỗi hoạt động trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, bố trí không gian hành lễ… đang được triển khai đồng bộ

Ông Võ Thanh Hữu - Trưởng ban Quản lý di tích đền Eo Bạch cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung, từng khung giờ. Các nghi lễ như lễ rước, lễ yết, lễ giỗ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng truyền thống, tạo không gian trang nghiêm, thành kính...”.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và y tế được triển khai đồng bộ. Lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên được phân công nhiệm vụ cụ thể, trực tại các khu vực trọng điểm trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ.

Lễ rước Thánh sẽ được tổ chức vào sáng 10/2 âm lịch. Ảnh tư liệu.

Bà Trần Thị Thìn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vũng Áng cho biết: “Lễ giỗ năm nay được xây dựng kịch bản chi tiết, rõ từng nội dung, mốc thời gian. Chúng tôi chú trọng vừa giữ gìn nghi lễ truyền thống, vừa tổ chức các hoạt động văn hóa có điểm nhấn như chương trình nghệ thuật, thả hoa đăng, bắn pháo hoa để tạo sức lan tỏa…”.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, bắn pháo hoa, thả hoa đăng... sẽ diễn ra tại khu vực đền Eo Bạch

Đền Eo Bạch là nơi thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, danh nhân lịch sử thời Trần, được Nhân dân tôn kính như Thánh mẫu. Trải qua hàng trăm năm, lễ giỗ tại đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng nhấn mạnh: “Địa phương đã chủ động triển khai các phần việc từ sớm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là tổ chức lễ giỗ trang nghiêm, an toàn, tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá di tích, phát triển du lịch tâm linh…”.

Đền Eo Bạch nằm dưới chân núi Ô Tôn (thuộc xã Kỳ Lợi cũ nay là phường Vũng Áng, Hà Tĩnh), là nơi thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.

Di tích được hình thành từ cuối thế kỷ XIV, sau khi bà mất năm 1377 trong chuyến Nam chinh cùng vua Trần Duệ Tông. Từ một am thờ nhỏ của ngư dân ven biển, qua nhiều thế kỷ gìn giữ và tôn tạo, đền Eo Bạch ngày nay đã trở thành không gian tâm linh quan trọng của vùng Nam Hà Tĩnh.

Trải qua quá trình trùng tu, tôn tạo, năm 2005, đền Eo Bạch được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...
Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh

Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…
Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Podcast tản văn: Đợi mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn tựa như một khoảng lặng giữa đời sống, là lời nhắc con người ta cần sống chậm lại một chút, để nhận ra những tần số rung động ở quanh mình...
Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Podcast truyện ngắn: Nhất chi mai nở muộn

Giữa dòng thời gian tàn phai, những mầm sống vẫn âm thầm nảy nở. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn để chờ đợi, sẽ thấy vẻ đẹp rực rỡ được đánh thức từ những chồi non.
Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Podcast tản văn: Tháng ba - mùa thương nhớ

Tháng ba về trong nắng xuân dịu nhẹ, khơi dậy ký ức tuổi thơ, mùa hoa gạo, hoa bưởi và những kỷ niệm quê nhà thân thương, mang đến cảm xúc bâng khuâng, da diết trong lòng người.
Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới 2026 với số lượng kỷ lục 3.428 người, trong đó, Việt Nam có 8 tỷ phú góp mặt với tổng tài sản đạt gần 40 tỷ USD.
Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Podcast truyện ngắn: Tóc thơm

Một gia đình yên ấm bỗng xáo trộn khi người chú thương binh lẫn trí sống cùng nhà. Câu chuyện giản dị nhưng gợi nhiều suy ngẫm về tình thân và lòng bao dung.
Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Ngập tràn sắc đỏ chào đón ngày hội lớn của non sông

Không khí hướng về ngày bầu cử đang diễn ra sôi nổi tại các địa bàn của Hà Tĩnh. Từ các tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, công tác tuyên truyền cổ động được triển khai đồng bộ, tạo sắc thái vui tươi.
Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Podcast truyện ngắn: Những chậu hoa giấy

Giữa bối cảnh nông thôn nhiều đổi thay, truyện ngắn “Những chậu hoa giấy” mở ra góc nhìn ấm áp về sự sẻ chia và tình thân, những giá trị vẫn âm thầm nảy nở trong cuộc sống hôm nay.
Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

Danh sách mới nhất từ Hurun ghi nhận kỷ lục hơn 4.000 tỷ phú toàn cầu, Trung Quốc vươn lên dẫn đầu về số lượng và phần lớn doanh nhân giàu có nhờ tự thân lập nghiệp.
Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Podcast tản văn: Ngày của yêu thương, trân trọng

Tháng Ba về mang theo sắc xuân dịu nhẹ và cũng nhắc chúng ta nhớ đến một ngày đặc biệt, đó là Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày để yêu thương được gọi tên và sự trân trọng được bày tỏ.
Giữ “lửa" hội quê...

Giữ “lửa" hội quê...

Trên vùng đất Hà Tĩnh, lễ hội truyền thống là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, bồi đắp bản sắc làng quê và được tiếp nối qua nhiều thế hệ nhờ những người lặng lẽ giữ “lửa" di sản.
Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

Phim 'Tài' dễ xem nhưng cũ

"Tài" có câu chuyện dễ tiếp cận, giàu tính giải trí với nhiều cảnh hành động và yếu tố fan-service. Tuy nhiên, đề tài phim bị cũ, cách kể cũng thiếu sự đột phá.