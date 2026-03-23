Đền Eo Bạch trước ngày lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Theo kế hoạch, lễ giỗ sẽ được tổ chức trong 2 ngày (27- 28/3/2026, tức 9- 10/2 âm lịch) tại di tích lịch sử - văn hóa đền Eo Bạch với quy mô cấp phường, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm và phát huy giá trị truyền thống.

Công tác chuẩn bị cho lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đang được phường Vũng Áng khẩn trương triển khai, đảm bảo chu đáo, trang nghiêm.

Những ngày này, công tác chỉnh trang khuôn viên di tích, vệ sinh môi trường, rà soát hệ thống điện, âm thanh, bố trí không gian hành lễ… đang được triển khai đồng bộ. Các tuyến đường dẫn vào đền được treo cờ, băng rôn, tạo không khí trang trọng, sẵn sàng đón Nhân dân và du khách thập phương.

Theo kế hoạch chi tiết, chuỗi hoạt động lễ giỗ được bố trí theo từng mốc thời gian rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa phần lễ truyền thống và phần hội hiện đại. Mở đầu chuỗi hoạt động là giải bóng chuyền nam, dự kiến diễn ra trong ngày 27/3 (tức 9/2 âm lịch), tạo không khí sôi nổi, gắn kết cộng đồng ngay trước ngày chính lễ.

Điểm nhấn của lễ giỗ tập trung vào ngày 28/3 (10/2 âm lịch) với các nghi lễ truyền thống và hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngay từ 7h30 sáng, lễ rước Thánh sẽ được tổ chức từ đền Eo Bạch ra đền Cồn, kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Đây là nghi lễ quan trọng, thu hút đông đảo người dân tham gia, thể hiện lòng thành kính đối với Thánh mẫu, đồng thời tái hiện không gian văn hóa tín ngưỡng đặc trưng của cư dân vùng biển.

Trong ngày 28/3, các hoạt động dâng hương diễn ra liên tục; lễ tạ ơn con cháu được tổ chức trang trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Không khí lễ hội được tập trung vào buổi tối cùng ngày với chương trình nghệ thuật “Dấu ấn đền thiêng”; điểm nhấn là hoạt động thả đèn hoa đăng, bắn pháo hoa nhằm tạo nên không gian lung linh, thu hút đông đảo người dân và du khách. Phần lễ diễn ra vào đêm muộn với lễ yết và lễ giỗ Thánh tại chính điện, khép lại chuỗi hoạt động trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Ông Võ Thanh Hữu - Trưởng ban Quản lý di tích đền Eo Bạch cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kịch bản chi tiết cho từng nội dung, từng khung giờ. Các nghi lễ như lễ rước, lễ yết, lễ giỗ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đúng truyền thống, tạo không gian trang nghiêm, thành kính...”.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và y tế được triển khai đồng bộ. Lực lượng công an, quân sự, y tế, đoàn thanh niên được phân công nhiệm vụ cụ thể, trực tại các khu vực trọng điểm trong suốt thời gian diễn ra lễ giỗ.

Lễ rước Thánh sẽ được tổ chức vào sáng 10/2 âm lịch. Ảnh tư liệu.

Bà Trần Thị Thìn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Vũng Áng cho biết: “Lễ giỗ năm nay được xây dựng kịch bản chi tiết, rõ từng nội dung, mốc thời gian. Chúng tôi chú trọng vừa giữ gìn nghi lễ truyền thống, vừa tổ chức các hoạt động văn hóa có điểm nhấn như chương trình nghệ thuật, thả hoa đăng, bắn pháo hoa để tạo sức lan tỏa…”.

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, bắn pháo hoa, thả hoa đăng... sẽ diễn ra tại khu vực đền Eo Bạch

Đền Eo Bạch là nơi thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, danh nhân lịch sử thời Trần, được Nhân dân tôn kính như Thánh mẫu. Trải qua hàng trăm năm, lễ giỗ tại đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa đặc sắc, gắn với đời sống tinh thần của cư dân vùng biển.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng nhấn mạnh: “Địa phương đã chủ động triển khai các phần việc từ sớm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Mục tiêu là tổ chức lễ giỗ trang nghiêm, an toàn, tạo dấu ấn tốt đẹp, góp phần quảng bá di tích, phát triển du lịch tâm linh…”.