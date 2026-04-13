Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Chi hơn 1.000 USD để 'đọc sách cùng người lạ'

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Nhiều người bỏ ra khoảng 1.000 USD để du lịch và đọc sách cùng người lạ là mô hình đang nở rộ tại Mỹ và Anh.

Theo Bloomberg, ở những thế kỷ trước, đọc sách là hoạt động mang tính cộng đồng, thúc đẩy giao tiếp và thảo luận. Tuy nhiên, ngày nay thói quen này trở nên cá nhân hóa. Theo khảo sát về cách sử dụng thời gian, do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tài trợ và Cục Điều tra Dân số Mỹ thực hiện, chỉ 16% người được hỏi duy trì thói quen đọc mỗi ngày.

Sự thay đổi này một phần đến từ điều kiện sống hiện đại. Phát minh ra điện và khả năng đọc viết phổ biến khiến con người có thể đọc ở bất cứ đâu, không còn cần đến không gian chung như trước. Theo bà Abigail Williams - giáo sư tiếng Anh tại Đại học King's College London (Anh), hành động chăm chú vào màn hình điện thoại ngày nay được xem là bình thường hơn việc mở một cuốn sách.

Những người tham gia kỳ nghỉ đọc sách do đơn vị Silent Book Club tổ chức tại Costa Rica. Ảnh: Guinevere de la Mare

Trong bối cảnh đó, các "reading retreat" (kỳ nghỉ đọc sách) mang đến trải nghiệm mới. Hồi tháng 2, cây bút Alice Robb của Bloomberg tham gia chương trình "Rest + Read" với mức phí 1.250 bảng Anh (gần 1.700 USD) ở phía tây xứ Wales (thuộc Vương quốc Anh). Dù có nhiều hoạt động như đi bộ ven biển, viết nhật ký hay xông hơi, lịch trình chính xoay quanh việc đọc. Người tham gia có thể ngồi cùng nhau, mỗi người đọc một cuốn trong im lặng mà không cần giao tiếp.

Mô hình này phát triển nhanh tại Mỹ và Anh. Các chương trình do những đơn vị như Ladies Who Lit, Page Break tổ chức thường kín chỗ trước nhiều tháng. Chi phí dao động từ khoảng 950 USD đến hơn 4.000 USD, tùy địa điểm và thời gian.

Sự bùng nổ của hoạt động này gắn với làn sóng nội dung về sách trên mạng xã hội, nhất là BookTok - cộng đồng người dùng thích đọc sách trên TikTok. Ngoài ra, các câu lạc bộ sách trực tuyến do người nổi tiếng dẫn dắt, như Dua Lipa, Emma Watson, hay Reese Witherspoon đều có sức hút riêng. Hiện nay, độc giả có thể tham gia các "bữa tiệc đọc sách" trong yên lặng, cùng những chuyến du lịch quốc tế lấy cảm hứng từ tác phẩm của Daphne du Maurier, Sarah J. Maas và J.K. Rowling. Giới chuyên môn nhận định những chương trình này góp phần giúp việc đọc mang tính cộng đồng.

Tour đọc sách do công ty Page Break tổ chức tại vùng núi Catskill, New York (Mỹ). Ảnh: Max Pittman/Page Break

Yếu tố kết nối tạo nên sức hút của các kỳ nghỉ đọc sách. Phần lớn người tham gia là phụ nữ, phản ánh xu hướng "nữ hóa" trong lĩnh vực xuất bản và tiêu thụ sách, đồng thời cho thấy các chương trình thường được định vị theo hướng chăm sóc sức khỏe. Họ tham gia cùng ăn uống, chơi trò chơi theo chủ đề sách, hay đọc thành tiếng. Với nhiều người trẻ có cuộc sống bận rộn, đây là lựa chọn thay thế cho câu lạc bộ sách truyền thống.

Một số chương trình như Page Break áp dụng hình thức bốc thăm để chọn người tham gia do nhu cầu cao. Điển hình, một kỳ nghỉ tại Joshua Tree (California) từng nhận 50 đơn đăng ký cho 15 chỗ. Những chương trình khác kết hợp thêm yoga, tham quan hiệu sách hoặc du lịch địa phương. Điểm chung của chúng là tạo ra cộng đồng yêu sách, nơi người tham gia có thể trao đổi, gợi ý và chia sẻ trải nghiệm đọc. Mikey Friedman, nhà sáng lập Page Break, cho biết: "Điều quan trọng nhất là người tham gia có thêm ít nhất một người bạn mới".

Những người tham gia kỳ nghỉ đọc sách mong muốn kết nối với những tâm hồn đồng điệu. Ảnh: Amber Rose Smith Photography

Tác giả kiêm chuyên gia tư vấn xuất bản Leigh Stein cho rằng các kỳ nghỉ góp phần lan tỏa quan niệm: Việc tập trung đọc có thể mang lại hiệu quả thư giãn tương tự các liệu pháp làm đẹp hay massage. Tại một kỳ nghỉ ở xứ Wales, mỗi người tham gia nhận một túi quà gồm nến thơm, socola, không gian yên tĩnh, bài trí với vỏ sò, muối tắm.

Bà Leah Price, giáo sư tiếng Anh tại Đại học Rutgers (Mỹ), nhận định giá trị lớn nhất của mô hình "reading retreat" nằm ở việc tạo ra khoảng thời gian tách biệt khỏi công việc và thiết bị số. Trước đây, công việc là yếu tố chiếm mất thời gian đọc, nhưng hiện nội dung số dạng ngắn chi phối thói quen này. Các kỳ nghỉ giúp người tham gia rời khỏi nhịp sống thường nhật, hạn chế tiếp xúc với màn hình và tái tạo thói quen tập trung. Trong một thế giới bị chi phối bởi công nghệ, việc cùng nhau đọc sách dần trở thành nhu cầu mới.

Theo Bloomberg

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/chi-hon-1-000-usd-de-doc-sach-cung-nguoi-la-5061394.html

Tags:

#đọc sách #reading retreat #cộng đồng yêu sách #kỳ nghỉ cao cấp #xu hướng sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.