Khách Tây dậy từ 5h sáng ra đường, chứng kiến 'cảnh lạ' khó tin ở Việt Nam

Nhiều du khách nước ngoài bất ngờ khi ra đường 4-5h sáng tại Việt Nam và bắt gặp cảnh tượng đông đúc hiếm thấy. Với họ, đây là “trải nghiệm khó tin” và gần như không tồn tại ở nhiều quốc gia khác.

Anh Tim (du khách người Nga) bước ra biển Nha Trang (Khánh Hòa) lúc 4h30 sáng vì mất ngủ. Anh nghĩ rằng mình là người hiếm hoi thức giấc vào thời điểm này, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Trên đường phố, người dân đã bắt đầu các hoạt động quen thuộc như tập thể dục, đi bộ, dưỡng sinh, thậm chí có cả những nhóm nhảy múa sôi động và những khu chợ sớm đã họp từ lâu. Không khí nhộn nhịp khiến vị du khách không giấu được sự ngỡ ngàng.

Anh Tim bất ngờ khi đâu đâu cũng thấy người dân đang tập thể dục (Ảnh: Chụp màn hình).

Gương mặt “đứng hình” của anh Tim trong video khiến nhiều người xem bật cười. Không chỉ riêng anh Tim, nhiều du khách quốc tế khác cũng rơi vào trạng thái tương tự khi lần đầu trải nghiệm buổi sáng sớm ở Việt Nam.

Với họ, 5h sáng thường là khoảng thời gian đường phố còn chìm trong giấc ngủ. Trong khi đó, tại Việt Nam, nhịp sống đã bắt đầu từ rất sớm, thậm chí sớm hơn nhiều so với tưởng tượng.

Trong video chia sẻ về buổi sáng tại Đà Nẵng, chị Charissa Enget (du khách đến từ Texas (Mỹ), sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội) không giấu được sự thích thú.

“Những buổi ra biển lúc 5h30 sáng cùng cả cộng đồng chính là cuộc sống trong mơ của tôi. Người Việt thực sự biết cách tận hưởng cuộc sống”, chị chia sẻ.

Nữ du khách bày tỏ sự ngưỡng mộ với hình ảnh bãi biển đông kín người từ rất sớm với đủ hoạt động như các nhóm aerobic mặc đồng phục tập luyện, người bơi ngoài xa với phao, người tập dưỡng sinh, yoga. Thậm chí, lực lượng cứu hộ cũng có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn.

“Tôi cũng thấy nhiều phụ nữ lớn tuổi chôn mình trong cát. Tôi thực sự tò mò không biết lợi ích sức khỏe của việc đó là gì. Có phải để tẩy tế bào chết, kết nối với đất hay do khoáng chất trong cát? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó”, chị tò mò.

Nhiều người lớn tuổi có thói quen vùi mình trong cát buổi sáng (Ảnh: Hà Xuyên).

Đến 6h, bãi biển bắt đầu đông đúc hơn với các đội bóng chuyền, bóng đá… tụ tập để rèn luyện cùng nhau.

“Tôi thực sự ghen tị với lối sống của người Việt. Tôi ước cả cộng đồng của mình cũng ra biển mỗi ngày và cùng tập thể dục. Được như thế sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều, vì cá nhân tôi đã cảm thấy vui hơn. Đây là cách khởi đầu ngày mới tuyệt vời”, chị nhận xét.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trước nhịp sống buổi sáng của người Việt. Không ít ý kiến thắc mắc: “5 giờ sáng đã dậy tập thể dục ư? Tôi tự hỏi họ đi ngủ lúc mấy giờ?”.

Một số khác lại dành lời khen cho phong cách sinh hoạt và không khí cộng đồng: “Tôi thích cách mọi người ăn mặc kín đáo, nhìn rất dễ chịu. Ở California, tôi phải tìm đến những bãi biển rất riêng tư để tránh những điều không mong muốn cho con cái”.

Bên cạnh đó, nhiều du khách từng đến Việt Nam cũng cho biết bản thân thường chọn nghỉ ngơi khi đi du lịch, nhưng nếu sinh sống lâu dài, họ sẵn sàng hòa vào nhịp sống dậy sớm, tập thể dục cùng người dân vì “không gì tuyệt vời hơn khi được bắt đầu ngày mới trong bầu không khí lành mạnh và tràn đầy năng lượng như vậy”.

Không chỉ chị Charissa, nhiều du khách khác cũng bày tỏ sự bất ngờ trước “văn hóa dậy sớm” của người Việt. Như chị Harlea (du khách người Australia) nhận xét: “Buổi sáng sớm ở Việt Nam là một trải nghiệm rất đặc biệt. Nếu có dịp đến đây, bạn nên thử dậy sớm ít nhất một lần”.

Một tài khoản khác chia sẻ: “Tôi không nghĩ 5h30 sáng mà bãi biển đã đông kín người tập luyện. Năng lượng của người Việt thật sự truyền cảm hứng”.

Thậm chí, một số du khách còn tự đặt ra “thử thách” cá nhân, cố gắng dậy từ 5h sáng để sống như người Việt trong thời gian lưu trú ở đây.

Nhiều người nước ngoài sinh sống lâu dài tại Việt Nam cũng dần “phải lòng” nhịp sống buổi sáng nơi đây. Như anh Liam và chị Sarah chia sẻ rằng những buổi sáng tại Việt Nam luôn mang lại cho họ cảm giác đặc biệt: “Đây là một trong hàng chục nghìn lý do khiến chúng tôi yêu cuộc sống ở đất nước này”.

Theo Liam và Sarah, ở Canada và Anh (quê hương của hai người), khung cảnh 6h sáng thường chỉ gắn với những tuyến đường đông xe cộ. Trong khi đó tại Việt Nam, cả thành phố đã thức giấc từ sớm, người dân ra ngoài vận động, tập thể dục trước khi cái nóng giữa trưa bắt đầu.

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ không chỉ là việc người Việt dậy sớm, mà còn là quy mô và tính cộng đồng của các hoạt động buổi sáng. Ở nhiều nơi trên thế giới, việc tập thể dục thường mang tính cá nhân.

Trong khi đó tại Việt Nam, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người cùng tham gia các hoạt động ngoài trời vào cùng một thời điểm.

Chính sự “đồng bộ” này đã tạo nên cảm giác về một cộng đồng gắn kết - điều mà nhiều du khách cho rằng họ hiếm khi cảm nhận được ở quê nhà. “Không chỉ là tập thể dục, đó là cách mọi người kết nối với nhau mỗi ngày”, một du khách nhận xét.

Người dân tập thể dục ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) (Ảnh: Đỗ Quân).

Trước sự tò mò của du khách quốc tế, nhiều người Việt đã lên tiếng giải thích dưới các video. Một trong những lý do phổ biến nhất là yếu tố thời tiết. “Việt Nam khá nóng, nên mọi người tranh thủ tập thể dục từ sớm khi trời còn mát”, một người bình luận.

Bên cạnh đó, nhịp sinh hoạt truyền thống cũng góp phần hình thành thói quen này. Việc dậy sớm, vận động buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi trưa đã trở thành nếp sống quen thuộc của nhiều người, đặc biệt ở các thành phố lớn.

Không gian công cộng cũng là một yếu tố quan trọng. Công viên, hồ nước, vỉa hè hay bãi biển... người dân đều có thể dễ dàng tiếp cận các địa điểm phù hợp để tập luyện và sinh hoạt cộng đồng. Điều này tạo nên một “hệ sinh thái” vận động ngoài trời thuận tiện.

Đáng chú ý, sự tham gia của đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi - từ người trẻ đến người cao tuổi - tạo nên một bầu không khí tích cực, lan tỏa tinh thần sống lành mạnh.

Với người Việt, đó chỉ là nhịp sống thường nhật. Nhưng với du khách quốc tế, đó lại là một trải nghiệm đáng nhớ, thậm chí đủ để khiến họ phải thay đổi cách nhìn về một lối sống tưởng chừng rất giản đơn.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 2,1 triệu lượt, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên, trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, kết quả đạt được trong quý I không chỉ là kỷ lục về số lượng mà còn cho thấy sức hấp dẫn, khả năng chống chịu và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên toàn cầu.

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...