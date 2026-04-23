Văn hóa - Giải trí

Hấp dẫn chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” tại phường Hoành Sơn

Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật là dịp để người dân phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tôn vinh những giá trị lịch sử vẻ vang của dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tối 23/4, UBND phường Hoành Sơn phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026).

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn Trần Quang Hạnh nhấn mạnh: "Chương trình nghệ thuật “Bài ca thống nhất” là dịp để ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp".
Chương trình nghệ thuật gồm 12 tiết mục đơn ca, tốp ca, diễn xướng, nhảy hiện đại… được dàn dựng, biểu diễn bởi các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh cùng sự tham gia của các vũ đoàn, trường học, Nhân dân trên địa bàn phường. Trong ảnh: Tiết mục hát múa "Hà Tĩnh tự hào ta gọi tên".
Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh tham gia biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc. Trong ảnh: Tiết mục đơn ca "Hoành Sơn quê anh".
Người dân hào hứng theo dõi các tiết mục văn nghệ.
Chương trình không chỉ mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa ý nghĩa tại địa phương, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc.

Chủ đề CHIẾN THẮNG 30/4 VÀ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Truyện ngắn "Bộ quân phục mới” của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.
Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..
Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.