Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Chương trình do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện.
Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa thế giới. Đây là bản hòa ca trang trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin, niềm tự hào về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; thể hiện sự kiên trung, sắt son của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam với Tổ quốc.
Không chỉ gây ấn tượng với những tác phẩm đậm chất trữ tình, thể hiện vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, chương trình còn mang tới cho khán giả những giai điệu cổ điển châu Âu, nhịp điệu rực lửa của Mỹ Latinh, phản ánh tinh thần, lịch sử và tâm hồn của các dân tộc trên thế giới.
Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước.