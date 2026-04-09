Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim"

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đại biểu Quốc hội, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Chương trình do Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” là sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Việt Nam và tinh hoa thế giới. Đây là bản hòa ca trang trọng, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin, niềm tự hào về sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; thể hiện sự kiên trung, sắt son của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam với Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng tặng hoa các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chương trình nghệ thuật do Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội biểu diễn. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" có sự kết hợp giữa các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc và Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Tiết mục biểu diễn của ca sĩ Trường Linh tại Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN
Một tiết mục tại Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Không chỉ gây ấn tượng với những tác phẩm đậm chất trữ tình, thể hiện vẻ đẹp quê hương, bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, chương trình còn mang tới cho khán giả những giai điệu cổ điển châu Âu, nhịp điệu rực lửa của Mỹ Latinh, phản ánh tinh thần, lịch sử và tâm hồn của các dân tộc trên thế giới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng tham gia đoàn chính thức.
Chân dung các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm

Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.