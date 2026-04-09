Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim"

Tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực 09/04/2026 12:21 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương xây dựng quy hoạch đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực, tạo sức bật phát triển Khu du lịch Xuân Thành xứng tầm khu vực.

Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh thảo luận về các dự án luật quan trọng 09/04/2026 11:37 Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Điện Biên và Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, góp phần hoàn thiện các dự thảo luật.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc 09/04/2026 11:28 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4/2026.

Chủ động, linh hoạt tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II đảm bảo chất lượng 09/04/2026 10:35 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung cao độ, chủ động, linh hoạt trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia 09/04/2026 07:58 Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng tham gia đoàn chính thức.

Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran 08/04/2026 23:00 Thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm 08/04/2026 20:20 Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại phiên thảo luận các dự án luật 08/04/2026 18:28 Tại phiên thảo luận của Tổ thảo luận số 12, đại biểu thuộc đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Tĩnh, Điện Biên, Vĩnh Long đã tham gia nhiều ý kiến góp ý thiết thực.

3 lời hứa của tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khi nhậm chức 08/04/2026 16:10 Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “Kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

Bí thư Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương 08/04/2026 13:37 Sau hơn 4 tháng đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, theo quyết định của Bộ Chính trị.

Thầm lặng chăm sóc khu lưu niệm, khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập 08/04/2026 13:30 Đội ngũ cán bộ, nhân viên BQL Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cho việc chăm sóc, gìn giữ và phát huy giá trị khu lưu niệm, khu mộ Tổng Bí thư.

Chân dung các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031 08/04/2026 13:16 Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ 08/04/2026 12:45 Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.

Thanh tra Hà Tĩnh bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản thu nhập 08/04/2026 11:35 Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 của Hà Tĩnh là một khâu quan trọng trong quy trình kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho đội ngũ báo chí, xuất bản và văn nghệ sĩ, trí thức 08/04/2026 11:30 Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

[Inforgraphic] Quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập 08/04/2026 08:06 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam.

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, thảo luận các dự thảo luật 08/04/2026 06:32 Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, sau đó họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành nội dung về các dự thảo luật.

Điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt 08/04/2026 05:26 Lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Ấn Độ đã gửi điện, thư và thông điệp chúc mừng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam.

Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc 08/04/2026 05:17 Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.

Trao nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ 07/04/2026 18:57 Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân 07/04/2026 17:08 Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng 07/04/2026 15:42 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Quốc hội bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 15:02 Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 14:05 Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ 07/04/2026 13:41 Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 12:44 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh 07/04/2026 12:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.