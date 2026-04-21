Hòn đảo ở Việt Nam được ví như 'thiên đường' trên báo Anh

Siobhan Grogan - nhà báo, đã chia sẻ với độc giả những ngày vi vu từ nam tới bắc đảo Phú Quốc trên báo Anh Independent.

Cách TP.HCM một giờ bay, Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam và quần đảo gồm 22 hòn đảo nhỏ phủ đầy rừng giữa vịnh biển. Hơn một nửa Phú Quốc bao phủ bởi rừng nhiệt đới, được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, với 150 km bãi biển cát trắng trải dài...

Phú Quốc mãi đến năm 2013 mới có điện từ đất liền và nổi tiếng nhất với nguồn ngọc trai dồi dào cùng tiêu và nước mắm địa phương. Thế nhưng, không giống như những hòn đảo Đông Nam Á tương tự như Phuket và Bali, Phú Quốc chưa trở thành điểm đến không thể thiếu trong danh sách những nơi cần đến của du khách người Anh, một phần là do không có chuyến bay thẳng từ Anh.

Phú Quốc nổi tiếng nhất với những bãi biển cát trắng trải dài

Tuy nhiên, sự thay đổi đang diễn ra. Chính phủ Việt Nam đã coi Phú Quốc là át chủ bài du lịch, kỳ vọng thu hút 15 triệu khách quốc tế vào năm 2030. Lượng khách du lịch Anh đến Việt Nam nói chung đã tăng 20% trong năm 2025 so với năm trước, một phần nhờ vào các quy định mới cho phép nhập cảnh không cần visa lên đến 45 ngày. Một bến phà quốc tế đang được xây dựng; sân bay quốc tế - chỉ mới khai trương vào năm 2012 - đang được mở rộng. Hàng loạt khách sạn mới đang được lên kế hoạch...

Hai nhà phát triển lớn của Việt Nam - Vingroup và Sun Group - đã bắt đầu hoạt động, xây dựng hạ tầng du lịch ở hai đầu của hòn đảo, loạt các điểm tham quan thu hút, bao gồm công viên safari và công viên giải trí. Sunset Town của Sun Group, nằm trên bờ biển phía tây nam, là ví dụ gây choáng ngợp nhất; một quần thể ven biển gồm những ngôi nhà phố màu pastel, các tác phẩm điêu khắc, đài phun nước và bản sao của cả Đấu trường La Mã cũng như tháp chuông St. Mark ở Venice.

Du khách đến Phú Quốc cũng không thể bỏ qua ý định đi cáp treo dài nhất thế giới 22 km đến đảo Hòn Thơm, nơi những vịnh nước màu ngọc lam nằm cạnh công viên nước đầy những trò chơi cảm giác mạnh. Hay khám phá các con phố ở Sunset Town vào đầu buổi tối để xem chương trình biểu diễn nhạc nước và pháo hoa kiểu Las Vegas hàng đêm.

Phú Quốc vẫn còn những đường bờ biển hoang sơ

Bên cạnh đó, may mắn thay, phần lớn rừng rậm, trang trại và bãi biển của Phú Quốc vẫn chưa được nhiều người biết đến, ngay cả khách du lịch Hàn Quốc, Đài Loan và Nga đã có mặt từ nhiều năm trước.

Từ trung tâm, du khách có thể lên thuyền để đi lặn biển ngắm san hô ở quần đảo An Thới, một chuỗi 15 hòn đảo nhỏ nằm rải rác ngoài khơi bờ biển phía nam Phú Quốc, bao gồm hòn Móng Tay và hòn Kim Quy được bao quanh bởi rạn san hô.

Du khách cũng có thể khám phá phía bắc đảo, băng qua hàng km rừng rậm rải rác những thác nước trước khi đến vườn tiêu ven đường hoang vắng. Du khách có thể dạo qua khu vườn sau nhà dân, đầy những dây tiêu trĩu quả. Hoặc men theo con đường đất dọc theo dòng sông Cửa Cạn lấp lánh ánh nắng, uốn lượn qua những ngôi nhà sàn trên bờ, đến trang trại mật ong, thử cầm khung gỗ phủ đầy ong... Tất cả những nơi này đều không thu phí vào cửa.

Cảnh biển từ khách sạn Siobhan Grogan lưu trú

"Trở lại khách sạn sau đó, tôi thưởng thức một đĩa tôm hùm và hàu Phú Quốc tươi ngon từ biển. Khi mặt trời lặn xuống đường chân trời, những ánh đèn xanh neon nhấp nháy khắp vịnh từ những chiếc thuyền đánh cá với hy vọng dụ được mực đến gần hơn. Cuộc sống truyền thống trên đảo vẫn tiếp diễn như xưa, bất kể những thay đổi nào sẽ định hình Phú Quốc trong tương lai", Siobhan Grogan kết thúc bài viết của mình.