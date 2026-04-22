Trang nghiêm lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Nen

Sáng 22/4 (tức ngày 6/3 âm lịch), tại đền Nen, cấp uỷ, chính quyền xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 969 của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đông đảo Nhân dân cùng tham dự lễ giỗ.

Toàn cảnh lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Nen

Lễ giỗ năm nay diễn ra với các nghi thức truyền thống như thỉnh chuông, đánh trống khai lễ và tế lễ trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên Nguyễn Phùng Lưu đánh trống khai lễ.

Đền Nen còn gọi là đền Tam Tòa Đại Vương toạ lạc ở thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên, là di tích thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (988–1057), con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ.

Ông là người có công lao to lớn trong việc giữ vững bờ cõi, khai dân lập ấp, phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên ải Hoan Châu, tức Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay thành căn cứ địa vững chắc, tạo hậu thuẫn tin cậy cho nhiều triều đại về sau. Sau khi ông mất vào năm 1057, Nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của ông.

Bên trong cung thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Đông đảo Nhân dân địa phương và khách thập phương về dâng hương.

Hằng năm, vào ngày 6/3 âm lịch, ngày chính kỵ của ông, cấp uỷ, chính quyền xã Việt Xuyên thành kính tổ chức lễ giỗ, thu hút đông đảo đại biểu, con cháu dòng họ và Nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ, dâng hương tưởng niệm và tri ân công đức của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.