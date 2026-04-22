Trang nghiêm lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Nen

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nhằm giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa của dân tộc.

Sáng 22/4 (tức ngày 6/3 âm lịch), tại đền Nen, cấp uỷ, chính quyền xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 969 của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đông đảo Nhân dân cùng tham dự lễ giỗ.

Toàn cảnh lễ giỗ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang tại đền Nen

Lễ giỗ năm nay diễn ra với các nghi thức truyền thống như thỉnh chuông, đánh trống khai lễ và tế lễ trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên Nguyễn Phùng Lưu đánh trống khai lễ.

Đền Nen còn gọi là đền Tam Tòa Đại Vương toạ lạc ở thôn Phúc Lộc, xã Việt Xuyên, là di tích thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang (988–1057), con thứ 8 của vua Lý Thái Tổ.

Ông là người có công lao to lớn trong việc giữ vững bờ cõi, khai dân lập ấp, phát triển kinh tế, xây dựng vùng biên ải Hoan Châu, tức Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay thành căn cứ địa vững chắc, tạo hậu thuẫn tin cậy cho nhiều triều đại về sau. Sau khi ông mất vào năm 1057, Nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của ông.

Bên trong cung thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.
Đông đảo Nhân dân địa phương và khách thập phương về dâng hương.

Hằng năm, vào ngày 6/3 âm lịch, ngày chính kỵ của ông, cấp uỷ, chính quyền xã Việt Xuyên thành kính tổ chức lễ giỗ, thu hút đông đảo đại biểu, con cháu dòng họ và Nhân dân địa phương và khách thập phương về dự lễ, dâng hương tưởng niệm và tri ân công đức của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Podcast truyện ngắn: Bộ quân phục mới

Truyện ngắn "Bộ quân phục mới” của tác giả Tống Ngọc Hân ngợi ca hình ảnh người lính và sức mạnh của sự sẻ chia, đã thắp lên niềm tin, giúp con người gượng dậy, bước tiếp.
Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.
Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Podcast truyện ngắn: Chị gà, em vịt

Thế giới loài vật luôn ẩn chứa những tình bạn diệu kỳ. Câu chuyện "Chị gà, em vịt" kể về gà Mơ và vịt Bông – hai người bạn tuy khác loài nhưng yêu thương nhau như ruột thịt.
Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Podcast tản văn: Hoa giấy trước hiên nhà

Giữa tiết trời tháng Tư giao mùa, giàn hoa giấy trước hiên vẫn lặng lẽ vương mình đón nắng như gợi nhắc khoảng trời bình yên gắn liền với bao điều giản dị mà vô cùng thấm thía..
Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Podcast truyện ngắn: Bình yên tuổi già

Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, được sống an nhiên, sớm tối có bạn bầu bạn, vui vầy giữa tình làng nghĩa xóm đó là một niềm hạnh phúc giản dị mà quý giá vô cùng...
Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Tiếng cười dí dỏm trong nói lối Yên Huy

Ở Hà Tĩnh, nhắc đến nghệ thuật nói lối, người ta thường nhớ về làng Yên Huy xưa, nơi những câu nói mộc mạc mà hóm hỉnh đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân.
Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Podcast tản văn: Khi hè vừa chạm ngõ

Những ngày đầu hè thật dịu dàng, không chỉ mang theo nắng mới mà còn khẽ đánh thức những kỷ niệm yêu thương về bà, về mẹ và những tháng ngày tuổi thơ nơi làng quê thân thuộc.
Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.