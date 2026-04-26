TV360 chiếu miễn phí phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” trên toàn quốc dịp 30/4

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh người trẻ ngày càng tìm đến những cách tiếp cận lịch sử trực quan và giàu cảm xúc, điện ảnh đang trở thành “cầu nối mềm” giữa quá khứ và hiện tại.

Tiếp nối hành trình đưa phim “Mưa đỏ” đến hơn 1 triệu khán giả, Trung tâm Dịch vụ Truyền hình (TV360), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp cùng Cục Điện ảnh triển khai đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 năm 2026 trên quy mô toàn quốc. Điểm nhấn của chương trình là việc chiếu miễn phí, mở rộng khả năng tiếp cận lịch sử tới đông đảo khán giả.

Chạm vào lịch sử từ những điều rất đời thường

Mở màn đợt phim là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” - tác phẩm đã công chiếu trên toàn quốc năm 2025 với doanh thu khoảng 170 tỷ đồng - lấy cảm hứng từ hệ thống địa đạo trong kháng chiến, tôn vinh giá trị lịch sử, ý chí kiên cường của con người Việt Nam trong hoàn cảnh cực hạn.

Không đi theo lối tái hiện lịch sử khô cứng, bộ phim lựa chọn cách kể gần gũi hơn: tập trung vào những con người cụ thể, những lát cắt đời sống rất thật dưới lòng đất từ sinh hoạt thường ngày, tình đồng đội đến những mối gắn kết gia đình. Chính những chi tiết này tạo nên chiều sâu cảm xúc, giúp lịch sử không còn là những con số hay sự kiện xa xôi, mà trở thành câu chuyện có thể cảm nhận và đồng cảm.

Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với khán giả trẻ - nhóm công chúng không chỉ muốn “biết” mà còn muốn “cảm” lịch sử theo cách của riêng mình.

Từ không gian cộng đồng đến trải nghiệm cá nhân

Chương trình diễn ra từ 25/4 đến 31/5/2026, khai mạc lúc 19h30 ngày 25/4 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, với hoạt động giao lưu cùng ê-kíp và diễn viên.

Điểm khác biệt của đợt phim năm nay nằm ở mô hình triển khai đa nền tảng:

  • Tổ chức chiếu phim lưu động tại 34 tỉnh, thành trên cả nước
  • Phát hành xem chung miễn phí từ nền tảng số TV360

Sự kết hợp này tạo ra hai lớp trải nghiệm song song: không gian xem chung tại cộng đồng - nơi khơi gợi cảm xúc tập thể và trải nghiệm cá nhân trên thiết bị di động - nơi người xem có thể tiếp cận nội dung mọi lúc, mọi nơi.

Nhờ đó, khoảng cách địa lý không còn là rào cản. Dù ở đô thị hay vùng sâu, khán giả đều có thể tiếp cận bộ phim theo cách phù hợp nhất với mình.

TV360 – đưa lịch sử đến gần hơn, theo cách dễ tiếp cận hơn

Không cần những hình thức tuyên truyền phức tạp, điện ảnh đang chứng minh một cách tiếp cận hiệu quả hơn với lịch sử: để khán giả tự xem, tự cảm nhận và tự hình thành góc nhìn.

Trong hành trình đó, TV360 không chỉ đóng vai trò là nền tảng phát hành, mà còn là đơn vị mở rộng “không gian tiếp cận” cho các tác phẩm điện ảnh. Từ những buổi chiếu lưu động đến nền tảng số, nội dung được đưa đến gần hơn với từng cá nhân, theo cách linh hoạt và thuận tiện.

Việc tổ chức xem chung miễn phí “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” trên toàn quốc không chỉ giúp lan tỏa giá trị của bộ phim, mà còn góp phần định hình một thói quen mới: tiếp cận lịch sử qua trải nghiệm số - nơi mỗi người có thể kết nối với quá khứ theo cách riêng của mình

