9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam, theo tạp chí Mỹ

"Kỳ quan thiên nhiên hiện diện ở khắp mọi nơi tại Việt Nam. Nếu có cơ hội trải nghiệm một chuyến đi trên một trong những chuyến tàu đường dài của Việt Nam - tàu Thống Nhất, nối liền Hà Nội và TP.HCM, bạn sẽ được chứng kiến một bức tranh trải dài vô tận của những cánh đồng lúa xanh mướt, xen kẽ là những vịnh cát trắng và cao nguyên được bao phủ bởi rừng rậm", Lonely Planet đề dẫn và gợi ý với du khách 9 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam sau đây:

1. Vịnh Hạ Long:

Với sự kết hợp tuyệt đẹp giữa các đảo đá vôi và vùng biển lặng sóng, không có gì ngạc nhiên khi vịnh Hạ Long là một trong những điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam. Với hơn 2.000 hòn đảo đá vôi phủ đầy cây xanh, nơi đây có rất nhiều cảnh quan tuyệt đẹp để chiêm ngưỡng. Lựa chọn khác, hãy đến vịnh Lan Hạ ít khách du lịch hơn nhưng cũng ngoạn mục không kém.

2. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Với những cao nguyên hiểm trở được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới và những dòng sông núi chảy xiết qua các khe núi hùng vĩ, Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những vườn quốc gia kỳ vĩ nhất Việt Nam. Hãy khám phá thế giới ngầm để thấy rõ hơn nữa lý do tại sao khu vực tự nhiên tuyệt vời này xứng đáng có mặt trong bất kỳ hành trình du lịch Việt Nam nào. Nơi đây không chỉ có hang Sơn Đoòng mà còn có những hang động dễ tiếp cận hơn như hang Tối, động Thiên Đường...

3. Hang Sơn Đoòng

ẢNH: John Spies/LONELY PLANET

Ẩn mình trong rừng rậm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đoòng được cho là hang động lớn nhất thế giới và là một trong những điểm tham quan ngoạn mục và độc đáo nhất ở Đông Nam Á. Tham quan hang Sơn Đoòng khá tốn kém nhưng thực sự xứng đáng. Hang chính hùng vĩ dài hơn 5km, và trần hang cao tới 200m ở một số chỗ, đạt chiều rộng tối đa 150m.

4. Núi non Tây Bắc:

Dãy Hoàng Liên hùng vĩ bao gồm đỉnh Fansipan cao 3.147m, đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Ở đây không chỉ có những ngọn núi sừng xững. Từ sườn núi uốn lượn và ngoằn ngoèo, những thửa ruộng bậc thang ngoài sức tưởng tượng trải dài xuống các thung lũng sông, là nơi sinh sống của các nhóm dân tộc thiểu số Việt Nam như người Hmong, người Dao Đỏ và người Giáy.

5. Phú Quốc

ẢNH: HANG DINH/LONELY PLANET

Được bao bọc bởi làn nước biển trong xanh và những bãi cát trắng mịn khiến du khách phải xuýt xoa, Phú Quốc là hòn đảo nghỉ dưỡng đẹp nhất Việt Nam. Bên cạnh các bãi biển tuyệt đẹp, hơn 70% diện tích đảo được bảo tồn như một công viên quốc gia xanh tươi, với nhiều loài động vật hoang dã...

6. Thác Bản Giốc

Nằm sát biên giới ở phía bắc đất nước, thác Bản Giốc kỳ vĩ là một trong những thác nước nổi tiếng nhất Việt Nam. Được cung cấp nước bởi sông Quay Son, thác đạt công suất tối đa vào mùa mưa, nhưng thời điểm tốt nhất để tham quan là vào mùa thu hoạch lúa tháng 9 và tháng 10, khi những cánh đồng lúa xung quanh chuyển sang màu vàng ấm áp.

ẢNH: Mohammed Moses/LONELY PLANET

7. Thủy Sơn

Thủy Sơn là ngọn núi lớn nhất và nổi tiếng nhất trong Ngũ Đại Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, nổi bật với những ngôi chùa đẹp như tranh vẽ và những hang động tự nhiên được chuyển đổi thành các địa điểm thờ cúng từ thế kỷ 17 trở đi.

8. Vườn quốc gia Ba Bể

Vườn quốc gia Ba Bể là một điểm đến không thể bỏ qua dành cho những du khách ưa mạo hiểm, với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, thung lũng sâu hun hút, dòng sông yên tĩnh và khu rừng xanh tươi. Thác nước, hệ thống hang động và hồ nước hòa quyện tạo nên cảnh quan nuôi dưỡng hơn 550 loài thực vật và hàng trăm loài chim và động vật khác nhau.

9. Đồi cát Mũi Né

Mũi Né nổi tiếng với những cồn cát đỏ và trắng khổng lồ, được tạo ra bởi tác động của gió qua hàng nghìn năm. Đó là cảnh quan đáng chú ý để khám phá giữa màu xanh tươi tốt của miền Nam. Những cơn gió biển liên tục đã tạo hình cho loạt bãi cát vàng nhạt thành những hình thù kỳ vĩ giống như sa mạc Sahara...