Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy, Soobin là ca sĩ của năm

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hòa Minzy, Soobin lần lượt nhận danh hiệu nữ và nam ca sĩ của năm, tại lễ trao giải Cống Hiến, tối 15/4.

Hòa Minzy cho biết cô lo lắng khi trượt hai đề cử Bài hát và MV của năm. Đến cuối chương trình, cô vỡ òa khi được xướng tên ở hạng mục quan trọng dành cho các nữ nghệ sĩ. Trong phần phát biểu, cô nói đã trăn trở trong hai năm qua để tìm ra màu nhạc mà bản thân phù hợp và cho ra đời Bắc Bling. Ca sĩ cảm ơn nhạc sĩ Tuấn Cry, nghệ sĩ Xuân Hinh, êkíp dự án.

"Tôi đã sống, cố gắng cống hiến nhiều nhất cho xã hội. Tôi hứa sẽ hoạt động nghệ thuật sao cho xứng đáng với giải thưởng", Hòa Minzy nói.

Ca sĩ Hòa Minzy nhận cúp. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Các gương mặt còn lại trong đề cử Nữ ca sĩ của năm gồm Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh, Hương Tràm, Võ Hạ Trâm.

Soobin nhận giải Nam ca sĩ của năm, sau khi thắng hai hạng mục khác là MV của năm (Mục hạ vô nhân), Chương trình của năm (concert All-rounder). Đây là lần thứ hai liên tiếp anh thắng lớn ở Cống Hiến. Năm ngoái, anh cũng giành ba giải quan trọng gồm ca sĩ của năm, Album của năm (Bật nó lên), MV của năm (Giá như).

Ca sĩ cảm ơn gia đình, êkíp và khán giả luôn đồng hành, trở thành điểm tựa tinh thần của anh. "Mọi người mang lại cho tôi quá nhiều thứ, khiến tôi cảm nhận trách nhiệm của mình trước công chúng và những người làm chuyên môn. Mỗi năm trôi qua, tôi luôn áp lực suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì, phục vụ khán giả thế nào. Tôi chưa bao giờ muốn dừng chân trên con đường nghệ thuật. Ngày nào còn có thể hát, nhảy, sáng tác, tôi vẫn sẽ cống hiến cho âm nhạc", anh nói.

Diva Thanh Lam trao cúp cho Soobin. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Trước đó, bốn nghệ sĩ vào đề cử Nam ca sĩ của năm cùng Soobin là Tùng Dương, Đức Phúc, Trọng Hiếu, Quốc Thiên.

CongB, 26 tuổi, gương mặt Gen Z nổi lên từ Anh trai say hi, thắng Nghệ sĩ mới của năm. Tác giả Nguyễn Văn Chung là Nhạc sĩ của năm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ban tổ chức cung cấp
Ngoài các giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc, ban tổ chức vinh danh một số gương mặt thể thao tiêu biểu. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc và xạ thủ Trịnh Thu Vinh lần lượt là Gương mặt trẻ thể thao của năm và Gương mặt thể thao của năm. Huấn luyện viên Kim Sang Sik thay mặt đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam nhận giải Chiến tích thể thao. Năm qua, ông dẫn dắt đội giành huy chương vàng SEA Games 33 và ngôi vô địch U23 Đông Nam Á.

Giải Cống Hiến do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức từ năm 2005, tôn vinh những gương mặt, sản phẩm, chương trình âm nhạc nổi bật. Từ mùa giải thứ 17 năm 2023, ban tổ chức mở rộng quy mô, vinh danh thêm các cá nhân, chiến tích thuộc lĩnh vực thể thao.

Mùa giải thứ 20, sau vòng tuyển chọn, mỗi hạng mục có 10 ứng viên tranh giải. Khán giả và giám khảo chuyên môn bầu chọn top 5 vào vòng cuối.

Kết quả giải thưởng Cống Hiến 2026

Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng)

MV của năm: Mục hạ vô nhân - Soobin và Binz, NSND Huỳnh Tú

Chương trình của năm: Soobin live concert: All-rounder

Album của năm: Phao cứu sinh (Hương Tràm)

Nhà sản xuất của năm: DTAP

Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Văn Chung

Nữ ca sĩ của năm: Hòa Minzy

Nam ca sĩ của năm: Soobin

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/hoa-minzy-soobin-la-ca-si-cua-nam-5062941.html

Tags:

#Hòa Minzy #Soobin #Ca sĩ của năm #Cống Hiến #Âm nhạc Việt Nam #Giải thưởng âm nhạc #Nghệ sĩ Việt

Có thể bạn quan tâm

