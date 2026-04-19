Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Hãng bay có 'giường ngủ hạng phổ thông' đầu tiên trên thế giới

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hãng Air New Zealandra ra mắt mô hình "giường ngủ hạng phổ thông" đầu tiên trên thế giới, mang đến lựa chọn nghỉ ngơi riêng tư cho hành khách trên các chuyến bay đường dài.

Từ tháng 11, hành khách bay giữa New York và Auckland có thể đặt thêm dịch vụ nghỉ ngơi trong các khoang nằm phẳng cá nhân mang tên "Skynest" trên một số chuyến bay. Mỗi chuyến có 6 khoang, cho phép hành khách sử dụng trong 4 giờ với giá 495 NZD (khoảng 270 USD), ngoài vé hạng phổ thông hoặc phổ thông đặc biệt.

Không gian nghỉ ngơi trong khoang nằm của hãng Air New Zealandra. Ảnh: Air New Zealandra

Các khoang được thiết kế tối ưu sự thoải mái với rèm riêng tư, ánh sáng dịu, đèn đọc sách, cổng sạc USB-A và USB-C, hệ thống thông gió, ngăn chứa đồ cá nhân cùng bộ tiện ích gồm bịt mắt, tất và sản phẩm chăm sóc da.

Dịch vụ đi kèm nhiều quy định. Hành khách phải đặt khung giờ ngoài thời gian phục vụ bữa ăn và chỉ được sử dụng một lượt mỗi chuyến bay. Skynest chỉ dành cho khách từ 15 tuổi trở lên.

Khu vực khoang ngủ là không gian chung, hành khách nằm gần nhau và không thể ngồi thẳng. Các quy định khác gồm không nằm chung khoang, không ăn uống, không mang trẻ em vào và hạn chế sử dụng nước hoa mùi nồng để tránh ảnh hưởng người xung quanh.

Mỗi khoang dài khoảng 2,3m, rộng 64 cm, chủ yếu phục vụ nhu cầu nằm nghỉ. Các khoang tầng giữa và trên được bố trí cao, hành khách phải leo bằng thang nhỏ để vào, trong khi khoang dưới yêu cầu cúi người khi ra vào.

Hành khách cần hỗ trợ đặc biệt vẫn có thể đặt dịch vụ nếu có khả năng tự ra vào khoang hoặc đi cùng người hỗ trợ riêng.

Hành khách trải nghiệm khoang nằm trên máy bay. Ảnh: Air New Zealandra

Ngoài Skynest, hành khách đi theo nhóm nhỏ có thể chọn Skycouch – hàng ghế ba có thể biến thành bề mặt nằm phẳng trên một số máy bay Boeing 777-300ER và 787-9. Ghế có thể nâng phần để chân lên 90 độ hoặc điều chỉnh linh hoạt để tạo không gian nghỉ ngơi.

Skynest sẽ được triển khai trên dòng Boeing 787-9, mở bán từ ngày 18/5 và bắt đầu khai thác từ tháng 11/2026. Đại diện hãng cho biết sản phẩm nhằm giúp hành khách nghỉ ngơi tốt hơn trên các chuyến bay siêu dài.

Theo xu hướng này, United Airlines cũng giới thiệu thiết kế ghế có thể biến cả hàng thành sofa chung, dự kiến triển khai từ năm 2027. Sản phẩm hướng đến gia đình có trẻ nhỏ hoặc nhóm hành khách muốn có không gian nằm nghỉ, với đệm nằm, chăn và gối bổ sung đi kèm.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/hang-bay-co-giuong-ngu-hang-pho-thong-dau-tien-tren-the-gioi-5063921.html

Tin liên quan

Tags:

#máy bay #du lịch

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

