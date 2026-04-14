Văn hóa - Giải trí

Phim điện ảnh "Đất Đỏ" tái hiện cuộc đời anh hùng Võ Thị Sáu

Câu chuyện về anh hùng Võ Thị Sáu được kể trên màn ảnh rộng với phim điện ảnh "Đất đỏ", kỷ niệm 75 năm ngày mất của liệt sĩ.

Tác phẩm do đạo diễn Lê Văn Kiệt - từng nổi tiếng với phim Hai Phượng - thực hiện, đang trong giai đoạn tuyển diễn viên. Đại diện đơn vị phát hành cho biết kịch bản không chỉ khắc họa hình tượng anh hùng mà còn vẽ nên chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi yêu đời.

Poster "Đất đỏ" với dòng mô tả về phim: "Một bông hoa ngã xuống, một huyền thoại sống mãi". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim tập trung một phần vào thời ấu thơ bình dị của chị Võ Thị Sáu, về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ sớm đối mặt với biến cố thời đại. Phim cũng đào sâu vào câu chuyện chị Sáu trở thành đội viên Đội công an xung phong Đất Đỏ. Bối cảnh nhà tù được tái hiện thông qua không gian ngột ngạt của "chuồng cọp", "chuồng bò". Lê Văn Kiệt cho biết tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh qua góc nhìn bám sát hiện thực "nhưng vẫn giữ chiều sâu cảm xúc cá nhân".

Nhà sản xuất tuyển diễn viên trực tiếp tại TP HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Người đóng Võ Thị Sáu cần có gương mặt sáng, ngoại hình khỏe khoắn, ánh mắt sắc bén, chiều cao 1,5-1,62 m. Ngoài ra, đoàn phim giới thiệu một số vai, như Hải - tù vượt ngục Côn Đảo, Lan - bạn thân của Sáu, Chi - thiếu nữ trong Đội công an xung phong, quá khứ nhiều mất mát. Dự án sẽ bấm máy vào quý 3, ra mắt năm 2027, dịp 75 năm ngày mất của anh hùng Võ Thị Sáu (1952- 2027).

Di ảnh anh hùng Võ Thị Sáu được nhóm họa sĩ "Trái tim người lính Việt Nam" phục dựng năm 2025. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). 14 tuổi, chị tham gia Đội công an quận, làm trinh sát, thực hiện nhiệm vụ "phá tề, trừ gian". Năm 1948-1949, chị tham gia nhiều trận tập kích như ném lựu đạn vào cuộc mít tinh tại chợ Đất Đỏ và tiêu diệt Cai tổng Tòng. Một số tài liệu cho rằng chị bị bắt vào tháng 2/1950, sau khi cùng đồng đội dùng lựu đạn tập kích tại phiên chợ Tết Canh Dần. Dù bị tra tấn dã man suốt một tháng tại nhà tù Đất Đỏ, sau đó chuyển về khám Chí Hòa, chị không khai báo. Năm 1951, chị bị thực dân Pháp kết án tử hình và đưa ra Côn Đảo, hy sinh vào sáng 23/1/1952.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật từng lấy cảm hứng từ cuộc đời của anh hùng Võ Thị Sáu. Hình tượng về chị từng được đưa vào bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn năm 1958. Năm 1995, Hãng phim truyền hình TP HCM trình chiếu bộ phim Như một huyền thoại, tái hiện cuộc đời chị. Phim Người con gái đất đỏ của đạo diễn Lê Dân cũng lấy nguyên mẫu từ anh hùng Võ Thị Sáu, do nghệ sĩ Thanh Thúy đảm nhận vai chính.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Hà Tĩnh tham gia Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM 2026

Việc tham gia VITM 2026 không chỉ giúp Hà Tĩnh quảng bá hình ảnh mảnh đất, con người đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn khẳng định nỗ lực hội nhập, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh.
Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Podcast truyện ngắn: Thầy bảo vệ

Trong mỗi ngôi trường luôn có những con người lặng lẽ, quen đến mức ta vô tình lướt qua. Nụ cười hiền của bác bảo vệ gợi bao ký ức, nhắc ta về sự tận tụy giản dị.
Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Du lịch làng biển “kể chuyện” quê hương

Từ những homestay mộc mạc bên bờ biển, đến các trải nghiệm làng nghề đậm bản sắc, người dân Hà Tĩnh đang từng bước liên kết, hình thành mô hình du lịch cộng đồng giàu sức hút.
Nối dài chuỗi concert quốc gia

Nối dài chuỗi concert quốc gia

Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” mở đầu chuỗi “Tự hào là người Việt Nam” 2026, tiếp nối chuỗi “concert quốc gia” năm 2025.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.
Truyện ngắn: Mắt khói

Truyện ngắn: Mắt khói

Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi nhẹ như khói, mang theo những ký ức. Giữa yêu thương và lạc lối, vạn vật rồi sẽ tan đi, chỉ còn dư âm đọng lại trong lòng.
Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Podcast tản văn: Miền nhớ tháng Tư

Tháng Tư cứ thế gõ cửa tâm hồn bằng sắc nắng hanh vàng và những hoài niệm xa xăm, để thấy thời gian không chỉ là sự chuyển mùa, mà còn là những dấu gạch nối đầy hoài niệm.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích năm 2026

Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với “Hoan châu đệ nhất danh lam”.
"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

"Cây mắt biếc" từng gây sốt, giờ ra sao?

Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Podcast truyện ngắn: Thư viện di động diệu kỳ

Truyện ngắn “Thư viện di động diệu kì” của Phan Linh Châu là câu chuyện đẹp về ông Lâm lặng lẽ gieo niềm say mê đọc sách, để những ước mơ được tiếp nối giản dị qua các thế hệ.
Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Podcast tản văn: Mùa loa kèn tháng Tư

Tháng Tư mang theo sắc nắng dịu dàng cũng là lúc hoa loa kèn nở trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp giản dị mà thanh khiết, gợi về những ký ức rất riêng của mùa hạ chớm sang.
Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Podcast truyện ngắn: Tôi là Chuột Nhắt

Truyện ngắn “Tôi là Chuột Nhắt” của tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương với ngôn từ ngộ nghĩnh, đáng yêu kể về câu chuyện của chú Chuột Nhắt với những tâm sự và kỉ niệm tuổi thơ thú vị...
Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.