Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ quen thuộc như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung hay Trung Ruồi… Nhiều khán giả gọi vui Táo Quân năm nay là phiên bản "trái mùa", hay “Táo Quân mùng 41 Tết”.

Chương trình có thời lượng khá ngắn, tái hiện lại tiết mục Hái hoa dân chủ từng gây thích thú trong phiên bản Táo Quân năm 2017. Khán giả được chứng kiến không gian buổi chầu quen thuộc, với Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Trung Ruồi) và bộ bốn Táo Xã hội (Tự Long), Kinh tế (Quang Thắng), Công chức (Chí Trung) và Giáo dục (Vân Dung). Hai gương mặt gạo cội là NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý không góp mặt trong Táo Quân lần này.

Những màn đối đáp dí dỏm, quen thuộc hay những câu thoại hài hước được dàn nghệ sĩ tái hiện duyên dáng. Tuy nhiên, vì phần kịch bản quen thuộc, khán giả gần như đã thuộc lòng nên nội dung Táo Quân năm nay không gây được bất ngờ. Những diễn biến xoay quanh màn trả lời câu đố so sánh số lượng trứng gà và số luận văn tiến sĩ ở một cơ sở đào tạo giống hệt tình tiết Táo Quân 2017.

Điểm mới mẻ trong kịch bản nằm ở đoạn kết, khi lồng ghép yếu tố AI (trí tuệ nhân tạo) để giải quyết các vấn đề toán học. Ngoài ra, chuyện sáp nhập - chủ đề nóng trong năm qua, hay "big data" cũng được nhắc tới. Tuy nhiên, những chi tiết này cũng chỉ lướt qua, chưa thực sự tạo được những tình huống, khoảnh khắc sâu sắc, đắt giá.

Việc tái hiện lại kịch bản cũ khiến không ít khán giả lầm tưởng Táo Quân 2026 là phiên bản chiếu lại. Trong khi số khác nhận xét chương trình năm nay dù nội dung không mới nhưng vẫn mang lại cảm giác hoài niệm. "Đặt tâm thế ngắm các cô chú và ôn lại kỷ niệm, hơn là điểm danh trend hay thoại", khán giả bình luận.

Trước đó, dàn nghệ sĩ đã hé lộ những hình ảnh tích cực tập luyện cho Táo Quân năm nay. Kịch bản được hoàn thiện trong thời gian gấp và chỉ có vài đêm ngắn ngủi để chuẩn bị cho tiết mục nên những hạn chế trong chương trình là điều dễ được thể tất.