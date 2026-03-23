Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.

Trong chương trình Cafe sáng, phát sóng trên VTV3 vào sáng 23/3, Đài truyền hình Việt Nam thông báo Táo Quân chính thức trở lại. Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ phát sóng vào ngày 29/3, nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên.

"Chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến trong suốt những năm qua. Một trong những điểm nhấn là màn tái xuất của các Táo gạo cội trong chương trình Gặp nhau cuối năm", theo VTV.

VTV xác nhận Táo Quân trở lại vào cuối tháng 3.
Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ: "Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Với chương trình lần này, chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang niềm vui, hương vị của Táo Quân đến chương trình kỷ niệm này". Trong khi đó, NTK Đức Hùng cho biết anh xúc động khi chương trình trở lại.

Những ngày này, các nghệ sĩ như Quốc Khánh, Quang Thắng, Vân Dung, Chí Trung... đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Táo Quân.

Vào dịp Giao thừa Tết Bính Ngọ, chương trình Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân thay thế cho Táo Quân. Song chương trình nhận phản ứng từ người xem vì nội dung kém hấp dẫn, quá nhiều quảng cáo.

Sau đó, trên mạng xã hội, không ít khán giả bày tỏ nỗi nhớ với Táo Quân. Nhiều năm qua, Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với khán giả trong mỗi dịp Tết Nguyên đán. Do đó, việc năm nay không có chương trình khiến các nghệ sĩ lẫn khán giả đều tiếc nuối.

Với họ, việc thiếu Táo Quân, không đơn thuần là thiếu đi một chương trình nghệ thuật, giải trí mà còn là nỗi nhớ cảm giác được cùng cả gia đình quây quần, nhìn lại một năm đã qua thông qua chương trình này. Táo Quân còn mang lại tiếng cười sâu cay nhưng cũng ý nghĩa để người xem đón khoảnh khắc Giao thừa và một năm mới tràn đầy niềm vui lẫn sự hứng khởi.

