Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản năm 2026 bắt đầu từ giữa tháng 3 ở miền nam và kéo dài đến đầu tháng 5 tại Hokkaido. Theo dự báo chính thức của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO, một số mốc nở đầu mùa đáng chú ý gồm Kochi ngày 16/3, Nagoya ngày 17/3, Tokyo ngày 19/3, Osaka ngày 22/3 và Sapporo ngày 26/4. Năm nay, nhiều điểm được dự báo nở sớm hơn trung bình nhiều năm.

Dựa trên nhịp tăng trưởng đầu năm 2026 và mốc 3,497 triệu lượt khách quốc tế của tháng 3/2025, mùa hoa anh đào 2026 được kỳ vọng vẫn là một trong những đợt cao điểm lớn nhất của du lịch Nhật Bản, với quy mô tham chiếu dự kiến khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế.