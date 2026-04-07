Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản

Hoa anh đào phủ hồng nhiều điểm đến ở Nhật Bản, song xuất hiện nhiều cây đổ liên tiếp tại Tokyo khiến du khách e ngại về mùa ngắm hoa năm nay.

Mùa hoa anh đào Nhật Bản năm nay được đánh giá rực rỡ và nhộn nhịp. Ở Kyoto, du khách chen nhau ghi lại khoảnh khắc hoa nở rộ. Ngày 28/3, nhiều du khách mặc kimono tạo dáng dưới những tán cây phủ kín sắc hồng. Ảnh: Manami Yamada/Reuters.
Cậu bé Natsume Kimoto, chuẩn bị vào lớp 1 từ tháng 4, ngồi trên vai bố ngắm hoa anh đào ở Tokyo hôm 29/3. Ảnh: Yuki Kohara.
Một chiếc thuyền du ngoạn lướt qua hai bên bờ phủ đầy hoa anh đào nở rộ dọc sông Meguro ở Tokyo, ngày 30/3. Ảnh: Kim Kyung-Hoon/Reuters.
Một du khách với tay chạm vào những bông hoa anh đào nở sớm tại công viên Ueno ở Tokyo, Nhật Bản ngày 17/3. Ảnh: Issei Kato/Reuters.
Hoa anh đào nở rộ tại đường đua Suzuka ở thành phố Suzuka, tỉnh Mie, trong buổi chạy thử trước thềm chặng đua F1 Nhật Bản hôm 28/3. Ảnh: Kyodo.
Trên núi Yoshino thuộc tỉnh Nara, sắc hoa trải dài phủ lên sườn núi ngày 2/4. Ảnh: Kyodo.
Trong khi đó, khoảng một nghìn cây anh đào đã được thắp sáng tại chùa Kiyomizu ở Kyoto trong một sự kiện thử nghiệm vào ngày 26/3, một ngày trước khi bắt đầu chương trình ngắm hoa đêm đặc biệt mùa xuân kéo dài đến ngày 5/4. Ảnh: Kyodo.
Tuy nhiên, phía sau vẻ đẹp của mùa anh đào nở là nỗi lo về an toàn ngày càng rõ. Từ năm tài chính 2021 đến 2024, Nhật Bản ghi nhận 931 vụ cây anh đào đổ hoặc cành gãy trong công viên, trong đó có 77 vụ gây thương tích; riêng Tokyo có 179 vụ, cao nhất cả nước. Trong mùa hoa năm nay, Tokyo cũng ghi nhận liên tiếp các vụ cây anh đào đổ ngã. Sau các sự cố này, chính quyền Tokyo đã hạn chế tiếp cận khu vực quanh những cây đang được theo dõi tại các công viên lớn. Ảnh: Akira Kobayashi.
Theo ông Akira Kobayashi, giám đốc Hiệp hội Bác sĩ Cây xanh Nhật Bản, nguy cơ này chủ yếu đến từ tình trạng già hóa đồng loạt của cây xanh đô thị. Báo cáo liên quan đến vụ cây đổ ở công viên Kinuta cho thấy rễ cây đã bị nấm làm thối, trong khi mưa lớn đầu tháng 3 khiến đất mềm hơn, làm cây bật gốc. Dù các cuộc kiểm tra định kỳ vẫn được thực hiện, việc dự báo cây đổ trong nhiều trường hợp vẫn rất khó. Ảnh: FNN.
Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản năm 2026 bắt đầu từ giữa tháng 3 ở miền nam và kéo dài đến đầu tháng 5 tại Hokkaido. Theo dự báo chính thức của Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO, một số mốc nở đầu mùa đáng chú ý gồm Kochi ngày 16/3, Nagoya ngày 17/3, Tokyo ngày 19/3, Osaka ngày 22/3 và Sapporo ngày 26/4. Năm nay, nhiều điểm được dự báo nở sớm hơn trung bình nhiều năm.

Dựa trên nhịp tăng trưởng đầu năm 2026 và mốc 3,497 triệu lượt khách quốc tế của tháng 3/2025, mùa hoa anh đào 2026 được kỳ vọng vẫn là một trong những đợt cao điểm lớn nhất của du lịch Nhật Bản, với quy mô tham chiếu dự kiến khoảng 3,5 triệu lượt khách quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Kỷ lục tiền thưởng của Ai là triệu phú

Game show Ai là triệu phú quyết định tăng mức thưởng lên 500 triệu đồng cho người chiến thắng ở câu hỏi cuối. Đây là số tiền thưởng kỷ lục của chương trình, gấp đôi mức cũ.
[Infographics] Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

Du lịch Hà Tĩnh và những chỉ tiêu năm 2026

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 với hệ thống chỉ tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, hướng tới mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 7.000 tỷ đồng.
Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest có thật sự cao nhất thế giới?

Everest từ lâu được xem là ngọn núi cao nhất thế giới theo độ cao so với mực nước biển. Nhưng khi thay đổi cách đo, câu trả lời về đỉnh núi cao nhất hành tinh cũng thay đổi.
Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Podcast truyện ngắn: Bạn ngồi cuối lớp

Truyện ngắn “Bạn ngồi cuối lớp” gợi dòng cảm xúc tháng Ba hoài niệm, đưa ta trở về tuổi trẻ với ước mơ và bao tâm tư tuổi mới lớn, từ đó thêm trân quý hành trình trưởng thành ý nghĩa...
Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Kỳ lạ Táo Quân "trái mùa" vừa lên sóng

Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên sóng tối 29/3, sau nhiều tuần kể từ Tết Nguyên đán. Chương trình có thời lượng ngắn, tái hiện lại tiết mục trong Táo Quân 2017.
Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Podcast tản văn: Hoa gạo- Ngọn lửa của ký ức

Có những loài hoa cất giữ bao tháng năm tuổi thơ trong trẻo, đầy thương nhớ. Và cứ mỗi độ tháng Ba về, sắc đỏ hoa gạo lại bừng lên như đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên...
Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.