Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong phóng sự nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ

Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của đài CBS (Mỹ), mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.
Theo thông tin từ chương trình “60 Minutes”, phóng sự về hang Sơn Đoòng đã được phát sóng lúc 19 giờ ngày 29/3 giờ miền Đông Mỹ, tức khoảng 7 giờ sáng 30/3 giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những phóng sự ấn tượng nhất từng xuất hiện trên chương trình này.
“60 Minutes” là chương trình thời sự, phóng sự điều tra hàng đầu thế giới, thu hút hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Mỗi tập phát sóng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và nhận thức xã hội.
Phóng sự về Sơn Đoòng tái hiện hành trình phát hiện và thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, gắn với các nghiên cứu của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, mang đến cái nhìn toàn diện về kỳ quan thiên nhiên này.
Việc Sơn Đoòng xuất hiện trên kênh truyền hình “60 Minutes” được xem là cú hích truyền thông quan trọng, góp phần quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến hàng triệu khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch khám phá toàn cầu.
Từ hiệu ứng này, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, tổ chức chuỗi sự kiện lớn trong năm 2026 như Tuần Văn hóa - Du lịch (24/4 – 1/5), Lễ hội Vì hòa bình và các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, bền vững.
60 Minutes là một trong những chương trình phóng sự - điều tra có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, thường xuyên nằm trong danh sách các chương trình truyền hình uy tín toàn cầu. Chương trình phát sóng định kỳ lúc 19h tối Chủ Nhật hàng tuần tại Mỹ, mỗi tập gồm 3 phóng sự chuyên đề về các vấn đề nổi bật.
Trong hơn nửa thế kỷ, chương trình đã giành hơn 120 giải thưởng truyền hình Emmy cùng nhiều giải Peabody danh giá (thường trao cho các tác phẩm truyền hình, điện ảnh). Kênh duy trì hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.
Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu Hà Tĩnh, đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới tiền nhân, đồng thời thắp lên những khát vọng tươi đẹp cho thế hệ hôm nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho rằng, giai đoạn mới, phát triển du lịch Hà Tĩnh cần khai thác hợp lý tài nguyên, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, du khách làm đối tượng phục vụ.
Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...