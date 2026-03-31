Hang Sơn Đoòng xuất hiện trong phóng sự nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ

Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của đài CBS (Mỹ), mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo thông tin từ chương trình “60 Minutes”, phóng sự về hang Sơn Đoòng đã được phát sóng lúc 19 giờ ngày 29/3 giờ miền Đông Mỹ, tức khoảng 7 giờ sáng 30/3 giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những phóng sự ấn tượng nhất từng xuất hiện trên chương trình này.

“60 Minutes” là chương trình thời sự, phóng sự điều tra hàng đầu thế giới, thu hút hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Mỗi tập phát sóng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và nhận thức xã hội.

Phóng sự về Sơn Đoòng tái hiện hành trình phát hiện và thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, gắn với các nghiên cứu của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, mang đến cái nhìn toàn diện về kỳ quan thiên nhiên này.

Việc Sơn Đoòng xuất hiện trên kênh truyền hình “60 Minutes” được xem là cú hích truyền thông quan trọng, góp phần quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến hàng triệu khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch khám phá toàn cầu.

Từ hiệu ứng này, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, tổ chức chuỗi sự kiện lớn trong năm 2026 như Tuần Văn hóa - Du lịch (24/4 – 1/5), Lễ hội Vì hòa bình và các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, bền vững.

Du khách thám hiểm Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm vào năm 2023.
Hành trình du khách thám hiểm hang Sơn Đoòng kéo dài 4 ngày 3 đêm vào năm 2023.
60 Minutes là một trong những chương trình phóng sự - điều tra có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, thường xuyên nằm trong danh sách các chương trình truyền hình uy tín toàn cầu. Chương trình phát sóng định kỳ lúc 19h tối Chủ Nhật hàng tuần tại Mỹ, mỗi tập gồm 3 phóng sự chuyên đề về các vấn đề nổi bật.

Trong hơn nửa thế kỷ, chương trình đã giành hơn 120 giải thưởng truyền hình Emmy cùng nhiều giải Peabody danh giá (thường trao cho các tác phẩm truyền hình, điện ảnh). Kênh duy trì hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng toàn cầu, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Podcast tản văn: Bồi hồi tiếng mẹ ru xưa

Giữa dòng ký ức, điều đọng lại sâu sắc nhất là tình thân và những lời ru của bà, của mẹ. Giản dị mà bền bỉ, lời ru theo ta suốt cuộc đời, để mỗi lần nhớ lại vẫn bồi hồi giữa bao đổi thay.
Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội

Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái

Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.
Táo Quân bất ngờ trở lại

Táo Quân bất ngờ trở lại

Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.
Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan

Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.
Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới

Truyện ngắn “Mùa Xuân biên giới” của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.
Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây

Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.
Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh

Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.
Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới'

Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.
Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...