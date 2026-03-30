Văn hóa - Giải trí

5.000 hoa đăng thắp sáng sông Vịnh tưởng niệm Chế Thắng phu nhân

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - 5.000 ngọn hoa đăng được thắp sáng lung linh trên sông Vịnh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) để tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất của quý phi.

Tối 29/3 (tức 11/2 âm lịch), phường Hải Ninh tổ chức lễ thả hoa đăng trên khu vực sông Vịnh nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377-2026).
5.000 ngọn nến được thắp sáng trước khi tiến hành nghi thức thả trên sông.
Ánh nến nhỏ được thắp lên từ đôi tay người trẻ, mang theo lòng thành kính hướng về quý phi Nguyễn Thị Bích Châu.
Mỗi ngọn hoa đăng là một lời nguyện ước, sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Ánh sáng từ 5.000 ngọn hoa đăng lan tỏa trên mặt nước, như những lời tri ân sâu lắng gửi về tiền nhân. Dòng người nối dài bên bờ sông Vịnh, cùng nhau tạo nên “biển ánh sáng” rực rỡ trong đêm tưởng niệm quý phi Nguyễn Thị Bích Châu.
Thả hoa đăng trên sông Vịnh là một trong những nghi thức thuộc phần lễ trong lễ giỗ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu hằng năm.
Nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tri ân công lao của Chế Thắng phu nhân mà còn tạo nên nét văn hóa tâm linh độc đáo của vùng cửa biển Hải Ninh.
Người dân và du khách thành kính thả hoa đăng, cầu mong bình an, may mắn và tưởng nhớ công đức Chế Thắng phu nhân.
Những ngọn hoa đăng lấp lánh trôi theo dòng nước.
Ngay sau nghi thức thả hoa đăng, phường Hải Ninh tổ chức chương trình bắn pháo hoa với thời lượng 10 phút.
...thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.
