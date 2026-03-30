5.000 hoa đăng thắp sáng sông Vịnh tưởng niệm Chế Thắng phu nhân

10 ứng viên vương miện Miss World Vietnam 2025 27/03/2026 17:31 Phương Quyên, Trần Phương Linh, Phan Phương Oanh là những gương mặt nổi bật được khán giả dự đoán đăng quang Miss World Vietnam 2025 vào tối 29/3.

Cụ bà gần trăm tuổi đam mê đọc sách 27/03/2026 14:21 Khi nhiều người trẻ không mấy mặn mà với trang sách thì chuyện một cụ bà 96 tuổi ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) xem đọc sách như một thú vui mỗi ngày thật đáng để suy ngẫm về văn hóa đọc.

Ngủ trong khách sạn ống cống giữa châu Âu, bất ngờ với mức giá phải trả 27/03/2026 08:12 Nằm tại thị trấn Ottensheim, gần thành phố Linz (Áo), khách sạn ống cống Das Park là một trong những mô hình lưu trú độc đáo bậc nhất thế giới.

Podcast truyện ngắn: Bố tớ là bộ đội 26/03/2026 19:00 Một chuyến thăm doanh trại đã giúp cậu bé Dũng hiểu rằng, người lính thời bình không chỉ cầm súng mà còn lao động, vun trồng. Từ đó, niềm tự hào về bố được bồi đắp bằng một tình yêu trọn vẹn, giản dị mà sâu sắc.

Nữ sinh quê Hà Tĩnh giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản 26/03/2026 15:21 Trần Thị Vân Anh, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (quê Hà Tĩnh) vừa xuất sắc giành giải đặc biệt tại Kyushu Music Competition 2026.

Khép lại lễ hội Văn Miếu với nhiều dấu ấn tốt đẹp 26/03/2026 12:20 Sau 3 ngày diễn ra trong không khí vừa trang nghiêm, vừa sôi nổi, lễ hội Văn Miếu (Hà Tĩnh) đã khép lại với dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách.

Trưởng bản cứu 90 người giữa bão Yagi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam 26/03/2026 05:48 Trưởng bản Mùa A Thi được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam 2025 sau hành động dũng cảm cứu 90 người thoát khỏi sạt lở trong bão Yagi, giữa điều kiện đêm tối, mưa lớn và hoàn toàn mất liên lạc.

Podcast tản văn: Vườn xưa hoa trái 25/03/2026 19:00 Một khu vườn quê giản dị với khế, ổi, bưởi, me… đã ươm mầm ký ức tuổi thơ trong trẻo. “Vườn xưa hoa trái” là hành trình trở về, nơi hương vị cũ đánh thức những thương nhớ dịu dàng.

Long trọng tế lễ các bậc tiên hiền tại lễ hội Văn Miếu 25/03/2026 14:09 Trong khuôn khổ lễ hội Văn Miếu năm 2026, sáng 25/3, UBND phường Thành Sen long trọng tổ chức tế lễ, dâng hương chư vị tiên hiền khơi nguồn đạo học, danh nhân văn hoá tại Văn Miếu Hà Tĩnh.

“Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” - sự hòa quyện của âm nhạc, thi ca và cảm xúc 24/03/2026 22:25 Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu Hà Tĩnh, đêm nghệ thuật “Thành Sen - Bản hòa ca ngày mới” như một lời tri ân sâu sắc gửi tới tiền nhân, đồng thời thắp lên những khát vọng tươi đẹp cho thế hệ hôm nay.

Chính thức khai hội Văn Miếu năm 2026 24/03/2026 13:15 Lễ hội Văn Miếu năm 2026 diễn ra từ ngày 24/3 - 26/3 (tức ngày 6/2 – 8/2 âm lịch) tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Khai trương điểm mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 tại Thiên Cầm 24/03/2026 05:15 UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được giao nhiệm vụ chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức khai trương điểm mùa du lịch biển năm 2026 bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Táo Quân bất ngờ trở lại 23/03/2026 15:46 Đài truyền hình Việt Nam chính thức xác nhận Táo Quân trở lại. Chương trình được phát sóng vào cuối tháng 3.

Festival tái hiện lịch sử phở Việt 23/03/2026 04:05 Festival Phở 2026 chia sẻ bí quyết nấu nước dùng, tráng bánh, tái hiện hành trình của phở từ truyền thống đến hiện đại, ngày 20-23/3.

Podcast tản văn: Rưng rưng sắc tím hoa xoan 22/03/2026 19:05 Hoa xoan không rực rỡ, chỉ lặng lẽ tím lên khi xuân gần tàn. Nhưng chính vẻ mong manh ấy lại trở thành nguồn thi hứng cho văn chương, nơi nỗi nhớ và ký ức dịu dàng tìm về.

Ý tưởng bức ảnh chụp ngư dân Hội An 22/03/2026 05:41 Bức "Mắt cá" (Fish eyes) do nhiếp ảnh gia người Anh chụp ngư dân Hội An gây tranh cãi do trùng ý tưởng tác phẩm của một người Việt.

Podcats truyện ngắn: Mùa xuân biên giới 21/03/2026 19:00 Truyện ngắn “Mùa Xuân biên giới” của Trần Anh Đức không chỉ tôn vinh lòng dũng cảm của những chiến sĩ quân hàm xanh mà còn khẳng định tình quân dân bền chặt nơi vùng biên cương.

Gửi tâm vào nhánh, gửi ý vào cây 21/03/2026 07:48 Bonsai không chỉ là thú chơi mà còn là nơi gửi gắm tâm tư, sự kiên nhẫn vào từng dáng, thế. Với người chơi cây cảnh ở Hà Tĩnh, mỗi tác phẩm là một hành trình sáng tạo nghệ thuật.

11 thành phố châu Á đáng ghé thăm năm 2026 21/03/2026 06:53 Chuyên gia Time Out lựa chọn 11 đô thị châu Á nổi bật nhờ nỗ lực bảo tồn di sản song hành cùng các hoạt động giải trí hiện đại trong năm 2026.

Xây dựng và phát triển rõ nét các sản phẩm du lịch chủ lực của Hà Tĩnh 20/03/2026 18:42 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho rằng, giai đoạn mới, phát triển du lịch Hà Tĩnh cần khai thác hợp lý tài nguyên, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm, du khách làm đối tượng phục vụ.

Chờ ngày khai hội Văn Miếu ở Hà Tĩnh 20/03/2026 14:54 Lễ hội Văn Miếu (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) năm 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 - 26/3 (tức từ mùng 6 - 9/2 năm Bính Ngọ) với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian đặc sắc.

Báo Anh: Hà Giang là 'vẻ đẹp ngoài thế giới' 20/03/2026 09:11 Bảng xếp hạng 51 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 tiếp tục gọi tên Hà Giang và Hội An, khẳng định sức hút bền bỉ của cảnh quan và văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.

Ảnh chụp rong mơ ở Côn Đảo đoạt giải thưởng quốc tế 19/03/2026 06:05 Tác giả Nguyễn Hiếu Linh không đến Côn Đảo để tìm rong mơ. Nhưng chính sự "lệch hướng" bất ngờ này lại đưa anh đến bức ảnh đoạt giải thưởng quốc tế.

Podcast truyện ngắn: Tình mẹ giữa tiết trời xuân 18/03/2026 18:37 Giữa tiết trời đầu xuân còn vương chút lạnh, có những yêu thương vẫn lặng lẽ đong đầy. Tình mẹ, giản dị mà sâu sắc luôn là điểm tựa ấm áp, nuôi dưỡng và chở che mỗi chúng ta.

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3 18/03/2026 04:06 Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...

Podcast truyện ngắn: Trà đêm một mình 17/03/2026 19:00 Giữa nhịp sống ồn ào của phố thị, đôi khi người ta chỉ cần một góc nhỏ để lắng lòng bên một ấm trà và một câu chuyện chậm rãi...

Tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” 17/03/2026 09:46 Cuộc thi nhằm tạo cơ hội để mỗi người chia sẻ những kỷ niệm, lòng biết ơn và những câu chuyện cảm động về giá trị truyền thống quanh mâm cơm.

7 quốc gia có hệ thống giao thông công cộng tốt nhất thế giới 17/03/2026 05:06 Tại những quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore, giao thông công cộng tốt đến nỗi du khách không cần dùng taxi.

Podcast tản văn: Một giấc mơ xanh 16/03/2026 19:00 Mùa xuân này tôi đã có một mùa xanh cho riêng mình. Màu xanh từ ngày xưa gắn kết với hôm nay để bất giác nhận ra, mình chưa từng mất đi điều gì nếu thực sự trong lòng vẫn thấy bình yên…