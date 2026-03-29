Về Hà Tĩnh

Thành kính tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Lễ dâng hương là dịp để người dân Hà Tĩnh và du khách tưởng nhớ, tri ân công đức của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với dân tộc.

bqbht_br_z7668871259932-e0577f2bc2128a5ee550a3b45e6aeb30.jpg
Khu di tích Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu tại phường Hải Ninh.

Nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377 - 2026), sáng 29/3 (11/2 âm lịch), UBND phường Hải Ninh tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TDP Tam Hải 2).

bqbht_br_mg-0122.jpg
bqbht_br_mg-0170.jpg
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và người dân bày tỏ niềm kính phục, lòng biết ơn trước những công lao của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với đất nước.
bqbht_br_mg-0139.jpg
Ông Phan Công Đính - Phó BQL Khu di tích đọc tiểu sử của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu.
ytya.jpg
bqbht_br_mg-0112.jpg
bqbht_br_mg-0255.jpg
Khu vực chính điện được bài trí trang nghiêm.
bqbht_br_mg-0234.jpg
bqbht_br_mg-0199.jpg
bqbht_br_mg-0219.jpg
Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là dịp để Nhân dân và du khách thập phương ôn lại thân thế, sự nghiệp của bà. Mỗi năm vào ngày giỗ chính (11/2 âm lịch), BQL Khu di tích sẽ mở cửa toàn bộ 3 toà hạ điện, trung điện và thượng điện để cho người dân và du khách vào chiêm bái.
bqbht_br_z7668871363805-e36489998faab477fba6622d3abdb579.jpg
3 toà thờ chính tại Khu di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hải Ninh).
bqbht_br_657748999-1933361510943916-6717669756653947761-n.jpg
Trước đó, ngày 28/3 (10/2 âm lịch) lãnh đạo phường Vũng Áng đã dâng hương tưởng niệm 649 năm ngày mất Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu ở khu di tích đền thờ Eo Bạch (xã Kỳ Lợi cũ, nay thuộc phường Vũng Áng).
bqbht_br_656814273-1933359260944141-4885089282705918819-n.jpg
bqbht_br_656210547-1933358867610847-6697132179809194651-n.jpg
bqbht_br_658363643-1933358820944185-3815986043469222361-n.jpg
Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được phường Vũng Áng chuẩn bị chu đáo với cả phần lễ và phần hội. Trong ảnh: Nghi thức rước Thánh mẫu từ nơi thờ chính ở phường Hải Ninh về đền Eo Bạch.
bqbht_br_659250948-1933358630944204-7994058394512040391-n.jpg
Lễ rước Thánh, dâng hương, dâng hoa và báo công không chỉ là nghi lễ truyền thống quan trọng trong Lễ giỗ lần thứ 649 Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu mà còn là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.
bqbht_br_657297477-1933360624277338-4627846251181923493-n.jpg
Các hoạt động lễ hội...
bqbht_br_658935105-1933743527572381-2009056247359126031-n.jpg
bqbht_br_657909533-1933743734239027-6215453187123538545-n.jpg
...chương trình nghệ thuật "Dấu ấn đền thiêng" tưởng nhớ 649 năm ngày mất Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu tại đền Eo Bạch được phường Vũng Áng tổ chức bài bản, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.

Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công. Bà sớm nổi tiếng thông tuệ, hiểu văn chương. Năm Long Khánh thứ nhất (1373), Nguyễn Thị Bích Châu được vua Trần Duệ Tông tuyển làm Tả cung Quý phi, lấy hiệu là Phù Dung. Lúc bấy giờ, chế độ phong kiến nhà Trần suy vong, nhân tài không được trọng dụng, Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu thảo bản “Kê minh thập sách” đưa ra được những điểm trọng yếu nhất, thiết thực nhất về đường lối chính trị, văn hóa, quân sự để có thể giúp vua trị vì đất nước.

Năm 1377, nhà vua đem quân đi đánh Chiêm Thành, Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu khuyên ngăn vua không được, bà đã xin đi theo để hộ giá. Trong trận giao chiến với giặc, quý phi đã bị trúng tên độc và từ trần vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng 2 năm 1377.

Ba ngày sau, vì bệnh nặng lại thương tiếc quý phi, nhà vua phiền não nên cũng băng hà. Lúc này, triều đình lập vua mới, Trần Phế Đế lên ngôi. Nhà vua lệnh cho quần thần rước linh cữu vua Trần Duệ Tông về bằng đường bộ, còn linh cữu của Quý phi Bích Châu đi đường biển. Chờ lâu ngày biển vẫn không lặng, triều đình đành xuống chiếu cho quan quân an táng linh cữu và lập miếu thờ quý phi tại núi Ô Tôn, vùng Eo Bạch, huyện Kỳ Hoa, thuộc Châu Hoan, nay thuộc Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Khám phá "Tiên Am đệ nhất danh lam" ở Hà Tĩnh

Ghé thăm chùa Chân Tiên (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh), du khách không chỉ được khám phá một danh lam thắng cảnh đầy màu sắc huyền thoại mà còn được hiểu thêm nhiều sự kiện lịch sử trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Hồ Kẻ Gỗ - nửa thế kỷ vẫn âm vang tiếng bạt núi, xẻ đồi

50 năm đã qua, kể từ ngày công trường hồ Kẻ Gỗ ở Hà Tĩnh chính thức khởi công, tiếng bạt núi, xẻ đồi, đắp đập với tinh thần “mo cơm, quả cà và tấm lòng cộng sản” vẫn còn vang vọng đầy tự hào. Đại công trình thủy nông hồ Kẻ Gỗ không chỉ là bản hùng ca lao động mà còn là hiện thực sinh động về quan hệ biện chứng giữa chủ trương của Đảng và sức mạnh lòng dân.
[QUIZ] Lời dặn quan trọng của Bác Hồ về đại thuỷ nông Kẻ Gỗ?

Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Sân bay dã chiến Libi, khúc tráng ca nằm sâu dưới lòng Kẻ Gỗ

Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Độc đáo sứa lá dung ở miền biển phía Nam Hà Tĩnh

Sứa lá dung từ lâu như là "di sản ẩm thực" của làng biển Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Từ sứa trắng nguyên sơ hòa cùng lá rừng, qua bàn tay cần mẫn của ngư dân, món ăn dân dã này đã trở nên độc đáo.
Sản vật Hà Tĩnh không ngừng vươn xa

Nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh đang “vươn xa” nhờ được đầu tư sản xuất và đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số, góp phần phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thư pháp - hồn xưa trong nét chữ nay

Giữa nhịp sống hối hả, đâu đó trên những miền quê Hà Tĩnh vẫn có những người lặng lẽ tìm về với nghiên mực, bút lông, miệt mài khổ luyện và gửi gắm tâm hồn qua từng nét chữ.
Đưa du lịch Hà Tĩnh vào không gian số

Việc tích cực số hóa các điểm đến đã giúp du lịch Hà Tĩnh mở ra cách quảng bá hiện đại, đưa hình ảnh vùng đất núi Hồng, sông La lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số.
Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.