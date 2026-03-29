Thành kính tưởng nhớ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

(Baohatinh.vn) - Lễ dâng hương là dịp để người dân Hà Tĩnh và du khách tưởng nhớ, tri ân công đức của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu đối với dân tộc.
Nhân kỷ niệm 649 năm ngày mất Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (1377 - 2026), sáng 29/3 (11/2 âm lịch), UBND phường Hải Ninh tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích đền thờ Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (TDP Tam Hải 2).
Khu vực chính điện được bài trí trang nghiêm.
Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu là dịp để Nhân dân và du khách thập phương ôn lại thân thế, sự nghiệp của bà. Mỗi năm vào ngày giỗ chính (11/2 âm lịch), BQL Khu di tích sẽ mở cửa toàn bộ 3 toà hạ điện, trung điện và thượng điện để cho người dân và du khách vào chiêm bái.
Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu được phường Vũng Áng chuẩn bị chu đáo với cả phần lễ và phần hội. Trong ảnh: Nghi thức rước Thánh mẫu từ nơi thờ chính ở phường Hải Ninh về đền Eo Bạch.
...chương trình nghệ thuật "Dấu ấn đền thiêng" tưởng nhớ 649 năm ngày mất Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu tại đền Eo Bạch được phường Vũng Áng tổ chức bài bản, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương.
Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công. Bà sớm nổi tiếng thông tuệ, hiểu văn chương. Năm Long Khánh thứ nhất (1373), Nguyễn Thị Bích Châu được vua Trần Duệ Tông tuyển làm Tả cung Quý phi, lấy hiệu là Phù Dung. Lúc bấy giờ, chế độ phong kiến nhà Trần suy vong, nhân tài không được trọng dụng, Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu thảo bản “Kê minh thập sách” đưa ra được những điểm trọng yếu nhất, thiết thực nhất về đường lối chính trị, văn hóa, quân sự để có thể giúp vua trị vì đất nước.
Năm 1377, nhà vua đem quân đi đánh Chiêm Thành, Quý phi Nguyễn Thị Bích Châu khuyên ngăn vua không được, bà đã xin đi theo để hộ giá. Trong trận giao chiến với giặc, quý phi đã bị trúng tên độc và từ trần vào đêm 11 rạng ngày 12 tháng 2 năm 1377.
Ba ngày sau, vì bệnh nặng lại thương tiếc quý phi, nhà vua phiền não nên cũng băng hà. Lúc này, triều đình lập vua mới, Trần Phế Đế lên ngôi. Nhà vua lệnh cho quần thần rước linh cữu vua Trần Duệ Tông về bằng đường bộ, còn linh cữu của Quý phi Bích Châu đi đường biển. Chờ lâu ngày biển vẫn không lặng, triều đình đành xuống chiếu cho quan quân an táng linh cữu và lập miếu thờ quý phi tại núi Ô Tôn, vùng Eo Bạch, huyện Kỳ Hoa, thuộc Châu Hoan, nay thuộc Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Trước thềm Lễ giỗ lần thứ 649 của Chế Thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu, đền Bà Hải nằm nơi cửa biển Kỳ Ninh (phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh) rộn ràng sắc hội, chuẩn bị đón người dân, du khách tìm về.
