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Văn hóa - Giải trí

Hà Tĩnh ban hành thể lệ Giải thưởng VHNT Nguyễn Du lần thứ VIII

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII nhằm tôn vinh các tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, văn hóa - lịch sử có giá trị; khuyến khích sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 về việc ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học Nghệ thuật (VHNT) Nguyễn Du lần thứ VIII.

Theo đó, đối tượng tham gia giải thưởng gồm hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh có tác phẩm, công trình đáp ứng yêu cầu; các tác giả không phải hội viên nhưng có tác phẩm chất lượng, sáng tác về đề tài Hà Tĩnh. Ngoài ra, giải thưởng còn xét tặng giải cống hiến đối với những hội viên có quá trình hoạt động, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật tỉnh.

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Các hội viên Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh đạt giải Trung ương nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo tỉnh nhân dịp hội nghị hội viên giữa nhiệm kỳ 2020 -2025 (tháng 1/2024).

Tác phẩm, công trình tham dự được xét ở 7 chuyên ngành: văn, thơ; lý luận, phê bình văn học và văn nghệ dân gian; sân khấu biểu diễn, múa; âm nhạc; mỹ thuật, kiến trúc; nhiếp ảnh; nghiên cứu văn hóa - lịch sử.

Theo thể lệ, tác phẩm, công trình phải được công bố, xuất bản, công diễn, trưng bày hoặc triển lãm trong thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 15/9/2026. Đối với hội viên được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, tác phẩm, công trình được xét từ thời điểm hội viên được kết nạp vào hội. Tác phẩm tham dự cần bảo đảm giá trị nội dung tư tưởng, nghệ thuật, có tìm tòi, sáng tạo và chất lượng chuyên môn.

Cơ cấu giải thưởng gồm 7 giải A, 14 giải B, 21 giải C, 21 giải khuyến khích và 5 giải cống hiến. Trong đó, ngoài 5 giải cống hiến, các giải được phân bổ cho 7 chuyên ngành theo cơ cấu tương ứng: mỗi chuyên ngành có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích.

Hồ sơ tác phẩm, công trình dự giải gồm 5 bộ, trong đó có ít nhất 1 bản gốc, kèm thông tin về tác giả, thời gian và hình thức công bố, xuất bản, công diễn, trưng bày hoặc triển lãm cùng các tài liệu chứng minh điều kiện tham dự.

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Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh tổ chức tổng kết trại sáng tác văn học nghệ thuật khu vực phía Nam năm 2025.

Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh thông báo nhận tác phẩm xét tặng Giải thưởng Nguyễn Du lần thứ VIII:

Thời gian nhận tác phẩm: Bắt đầu từ sáng ngày 30/10/2026 đến 17h00' ngày 2/11/2026 (bao gồm cả ngày nghỉ thứ Bảy (31/10/2026) và Chủ nhật (1/11/2026).

Địa điểm nhận trực tiếp: Văn phòng Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh, số 100, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Gửi qua đường bưu điện: Hồ sơ gửi về địa chỉ Văn phòng Hội theo thông tin hướng dẫn trên phiếu gửi kèm; thời điểm kết thúc nhận tác phẩm sẽ căn cứ theo dấu bưu điện (yêu cầu gửi phát nhanh). Ngoài bìa thư ghi rõ: Hồ sơ tham gia Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VIII.

Thông tin liên hệ hỗ trợ:

Bà Hồ Minh Thông, Chánh Văn phòng Hội, số điện thoại: 0913141936.

Bà Nguyễn Thị Thường, Văn phòng Hội, số điện thoại: 0936788872.

Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo và mong nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.

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