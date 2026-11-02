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Văn hóa - Giải trí

Hai thí sinh Hà Tĩnh cùng vào top 6 Sao Mai 2026

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Mang dân ca Nghệ Tĩnh và âm hưởng núi rừng Tây Bắc đến sân khấu Sao Mai, hai thí sinh Hà Tĩnh đã tạo nên những dấu ấn riêng tại Liveshow 5 với chủ đề “Giao thoa”. Cả hai cùng vượt qua đêm thi loại trực tiếp, ghi tên mình vào top 6 Sao Mai 2026.

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Top 8 thí sinh tranh tài tại Liveshow 5 vòng chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

21h tối 1/11, Liveshow 5 vòng chung kết Sao Mai 2026 diễn ra với chủ đề “Giao thoa”, quy tụ 8 thí sinh. Đây là chủ đề mở ra không gian sáng tạo, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, đòi hỏi thí sinh phải có sự đầu tư về ý tưởng và tư duy âm nhạc. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, mỗi thí sinh cần thể hiện khả năng kết nối, làm mới tác phẩm một cách thuyết phục, đồng thời giữ được tinh thần và vẻ đẹp của ca khúc.

Ban Giám khảo đêm thi gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời là nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn.

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Mộc An thể hiện ca khúc “Lời khèn trong sương núi” tại Liveshow 5. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc, sinh viên năm thứ tư Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) là thí sinh mở màn đêm thi với ca khúc “Lời khèn trong sương núi” của nhạc sĩ Phan Bá Sang. Lựa chọn tác phẩm mang âm hưởng Tây Bắc, Mộc An đưa khán giả đến với không gian văn hóa vùng cao qua tiếng khèn và cách thể hiện giàu màu sắc.

Với “Lời khèn trong sương núi”, Mộc An phải xử lý những cách luyến láy và nhảy quãng đặc trưng, vốn khác biệt so với sở trường. Tuy nhiên, nữ thí sinh đã thể hiện sự tự tin và nỗ lực làm mới màu sắc biểu diễn. Đặc biệt, phần trình diễn được kết hợp thêm một đoạn rap, tạo điểm nhấn hiện đại, thể hiện tinh thần giao thoa giữa các chất liệu âm nhạc.

Video: Phần dự thi của Nguyễn Mộc An. (Nguồn: VTV)

Nhận xét về phần thi, NSND Tấn Minh đánh giá Mộc An có phần thể hiện tốt. Ca sĩ Trọng Tấn ghi nhận chất giọng đầy đặn, tròn trịa và sự tự tin của thí sinh. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đánh giá việc đưa rap vào tiết mục là điểm sáng, giúp Mộc An giải quyết yêu cầu của chủ đề “Giao thoa”. Dù vậy, nhạc sĩ Giáng Son và ca sĩ Trọng Tấn cho rằng phần trình diễn vẫn còn an toàn, chưa tạo được sự bứt phá. Giám khảo Giáng Son bày tỏ mong muốn Mộc An sáng tạo hơn, đặc biệt ở phần cuối ca khúc, thay vì lựa chọn cách thể hiện an toàn.

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Các giám khảo nhận xét phần dự thi của Nguyễn Mộc An. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm, hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2) lựa chọn liên khúc “Giận mà thương”, đưa chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh đến với sân khấu Sao Mai. Để giải đề bài mà đêm thi đưa ra, cô lựa chọn kết hợp ca khúc “Giận mà thương” phiên bản cổ của Nghệ An và “Giận mà thương” của nhạc sĩ Trần Hoàn cùng phần phối khí hiện đại. Qua tiết mục, nữ thí sinh mong muốn giới thiệu nét đẹp âm nhạc quê hương đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời thể hiện niềm tự hào về văn hóa truyền thống.

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Thu Hà đưa dân ca Nghệ Tĩnh đến với Liveshow 5 vòng chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Phần trình diễn của Thu Hà nhận được những đánh giá tích cực về chất giọng và khả năng xử lý chất liệu dân gian. Ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ yêu thích giọng hát ngọt ngào, đúng sở trường Nghệ Tĩnh của nữ thí sinh, dù chỉ ra một số hạn chế trong kiểm soát giọng ở phần đầu ca khúc. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong ghi nhận Thu Hà xử lý tốt những đoạn có tiết tấu khó, song cho rằng giọng hát chưa thực sự bắt kịp nhịp độ bản phối của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Video: Phần dự thi của Hoàng Thu Hà. (Nguồn: VTV)

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn đánh giá phần thi của Thu Hà tròn trịa, nhưng mong muốn nữ thí sinh có sự đột phá so với những vòng trước. Nhạc sĩ Giáng Son cũng kỳ vọng Thu Hà khai thác thêm những sở trường khác, tạo màu sắc mới trong cách thể hiện.

Liveshow 5 tiếp tục áp dụng thể thức loại trực tiếp. Kết quả, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Mộc An cùng 4 thí sinh khác giành quyền đi tiếp vào top 6. Hai thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh và H’Vi Ktla phải dừng cuộc thi.

Liveshow 6 vòng chung kết Sao Mai 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 8/11/2026 trên kênh VTV3 và nền tảng VTVgo.

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Chủ đề Ca sỹ Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

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