Thu Hà, Mộc An hát về quê hương, vào top 8 Sao Mai 2026

Vòng chung kết Sao Mai 2026 tiếp tục với Liveshow 4, diễn ra lúc 21h tối 25/10/2026 với chủ đề “Những giai điệu bất hủ”, hướng đến những tác phẩm âm nhạc có sức sống bền bỉ, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Với các thí sinh, thể hiện những ca khúc quen thuộc vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Bên cạnh kỹ thuật thanh nhạc, các giọng ca cần truyền tải tinh thần, cảm xúc của tác phẩm, đồng thời thể hiện cá tính nghệ thuật riêng. Cách lựa chọn ca khúc, xử lý giai điệu và làm chủ sân khấu cũng là những yếu tố tạo nên dấu ấn cho mỗi phần trình diễn.

Ban Giám khảo Liveshow 4 gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời là NSND Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội và NSND Mai Hoa - Phó Trưởng đoàn Ca nhạc mới, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thu Hà tại Liveshow 4. (Ảnh: VTV)

Tại đêm thi, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm) lựa chọn ca khúc “Buông áo em ra”, mang âm hưởng của làn điệu Tứ Hoa dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Với giai điệu đậm chất dân gian và lời ca giàu tình cảm, tiết mục góp phần tôn vinh vẻ đẹp văn hóa truyền thống và sức sống của âm nhạc dân tộc.

Video: Hoàng Thu Hà thể hiện ca khúc “Buông áo em ra”. (Nguồn: VTV)

Nhận xét về phần trình diễn của Thu Hà, NSND Nguyễn Quang Vinh đánh giá nữ thí sinh thể hiện giàu cảm xúc, mềm mại, truyền cảm và có kỹ thuật luyến láy tốt. NSND Mai Hoa ghi nhận kỹ thuật thanh nhạc của Thu Hà, đặc biệt ở phần đầu tiết mục, đồng thời góp ý cô cần tiết chế ở phần sau, tránh phô diễn quá nhiều kỹ thuật. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét Thu Hà kiểm soát phần trình diễn chắc chắn và đánh giá đây là tiết mục thành công nhất của nữ thí sinh.

Mộc An tại Liveshow 4. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc) thể hiện ca khúc “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh” của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tác phẩm mang đậm âm hưởng dân ca ví, giặm xứ Nghệ, được Mộc An thể hiện bằng lối hát chân thành, truyền tải những giai điệu mộc mạc, sâu lắng cùng ca từ giản dị, khắc họa tình yêu quê hương và con người Hà Tĩnh nghĩa tình.

Video: Nguyễn Mộc An trình diễn ca khúc “Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh”. (Nguồn: VTV)

NSND Mai Hoa đánh giá Mộc An có phần thi tốt, tròn trịa, chỉn chu, đồng thời góp ý thí sinh cần thể hiện rõ màu sắc, cá tính riêng hơn ở những vòng tiếp theo. NSND Nguyễn Quang Vinh nhận xét Mộc An truyền tải tốt chủ đề và thông điệp của bài hát.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cho rằng Mộc An có cách hát nắn nót, lựa chọn chiến thuật an toàn. Theo giám khảo, những ca khúc mang âm hưởng dân gian có thể được thể hiện bằng lối hát mộc mạc. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn kỳ vọng Mộc An sẽ bứt phá khỏi “vùng an toàn” để định hình cá tính riêng.

NSND Tấn Minh đánh giá Mộc An có giọng hát đẹp, ngoại hình sáng, đồng thời khuyến khích cô mạnh dạn đưa hơi thở thời đại và cá tính riêng vào cách thể hiện tác phẩm.

Liveshow 4 tiếp tục áp dụng thể thức loại trực tiếp. Kết quả, Hoàng Thu Hà, Nguyễn Mộc An cùng 6 thí sinh khác giành quyền đi tiếp vào top 8.

Liveshow 5 vòng chung kết Sao Mai 2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 21h ngày 1/11/2026 trên kênh VTV3 và nền tảng VTVgo.

Từ Liveshow 4, cổng bình chọn Giải Khán giả bình chọn Sao Mai 2026 cũng chính thức mở trên VTVgo. Mỗi tài khoản được bình chọn tối đa 3 thí sinh. Cổng bình chọn dự kiến đóng ngày 22/11, thời điểm diễn ra đêm chung kết và trao giải.