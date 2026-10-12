Mộc An chạm đến cảm xúc với “Vỗ bến Lam chiều”, Thu Hà khoe kỹ thuật tại Liveshow 2 Sao Mai 2026

Sau Liveshow mở màn, đêm 11/10, Vòng chung kết Sao Mai 2026 tiếp tục với Liveshow 2 mang chủ đề “Ký ức”. Đêm thi đưa khán giả trở về với những giai điệu từng ghi dấu trong đời sống âm nhạc Việt Nam qua các thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ XX.

Không chỉ gắn liền với một giai đoạn phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, những ca khúc này còn lưu giữ ký ức, cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả. Với chủ đề “Ký ức”, các thí sinh có cơ hội thể hiện khả năng xử lý tác phẩm, tư duy âm nhạc và dấu ấn cá nhân qua những giai điệu vượt thời gian.

Ban Giám khảo Liveshow 2 gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trưởng Ban Giám khảo; PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời là NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Mỹ Linh.

Tại đêm thi, hai đại diện Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà đã mang đến những phần trình diễn ấn tượng, nhận được những nhận xét chuyên môn từ Ban Giám khảo.

Thí sinh Nguyễn Mộc An tại Liveshow 2 Vòng chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Mộc An (SN 2002, quê xã Thạch Lạc, hiện là sinh viên năm thứ tư Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) lựa chọn ca khúc “Vỗ bến Lam chiều” (phổ thơ Thúy Bắc, nhạc Trần Hoàn).

Video: Nguyễn Mộc An trình diễn ca khúc “Vỗ bến Lam chiều” (Nguồn: VTV).

Phần trình diễn của Mộc An nhận được lời khen từ NSND Phạm Ngọc Khôi khi thí sinh đưa được màu sắc xứ Nghệ và ngôn ngữ địa phương vào một ca khúc viết về chính quê hương mình. PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn cũng đánh giá đây là lựa chọn ca khúc phù hợp, đồng thời góp ý thí sinh cần tiếp tục tìm tòi, làm mới cách thể hiện để tạo dấu ấn và cá tính âm nhạc riêng.

Thí sinh Hoàng Thu Hà tại Liveshow 2 Vòng chung kết Sao Mai 2026. (Ảnh: VTV)

Trong khi đó, Hoàng Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm, hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2) thể hiện ca khúc “Cũng một con đò” (phổ thơ Tường Vân, nhạc Phó Đức Phương). NSND Tấn Minh đánh giá Thu Hà có phần trình diễn chỉn chu, thể hiện sự kỹ lưỡng trong từng câu chữ và nốt luyến.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn nhận xét Thu Hà đã xử lý tốt những đặc trưng của dòng nhạc dân gian, từ các quãng thăng trầm đến những nốt bổng và kỹ thuật nẩy hạt, song cần chú trọng phát âm, hát rõ lời hơn để nâng cao hiệu quả truyền tải tác phẩm.

Video: Hoàng Thu Hà thể hiện ca khúc “Cũng một con đò” (Nguồn: VTV).

Liveshow 2 tiếp tục áp dụng thể thức loại trực tiếp. Hai đại diện Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thu Hà cùng 10 thí sinh khác giành quyền bước tiếp vào vòng trong, tiếp tục chinh phục ngôi vị cao nhất. Bùi Thúy Nga và Lê Quốc Phú là những cái tên chia tay hành trình Sao Mai 2026.

Liveshow 3 Vòng chung kết Sao Mai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21 giờ, Chủ nhật, ngày 18/10/2026 trên kênh VTV3 và nền tảng VTVgo.