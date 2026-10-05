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2 giọng ca nữ Hà Tĩnh trình diễn đầy cảm xúc tại Liveshow 1 Sao Mai 2026

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Tại Liveshow 1 Vòng chung kết Sao Mai 2026, hai đại diện Hà Tĩnh là Nguyễn Mộc An và Hoàng Thị Thu Hà mang đến những màu sắc riêng, nhận được những đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo.

21h ngày 4/10, Liveshow 1 Vòng chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề “Khởi động” chính thức diễn ra. Trong lần đầu bước lên sân khấu vòng chung kết, 16 thí sinh cùng hát live với ban nhạc, thể hiện bản lĩnh sân khấu, khả năng xử lý ca khúc và dấu ấn âm nhạc riêng.

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Thí sinh Nguyễn Mộc An. (Ảnh: VTV)

Nguyễn Mộc An, sinh năm 2002, quê xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh, sinh viên năm tư Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là thí sinh mở màn đêm thi. Cô lựa chọn ca khúc “Lời ru” của nhạc sĩ Quang Vinh.

VIDEO: Nguyễn Mộc An trình diễn ca khúc “Lời ru”. (Nguồn: VTV)

Ban Giám khảo đánh giá Mộc An có âm vực rộng. Với “Lời ru”, cô đã vượt qua chính mình khi mạnh dạn bước khỏi vùng an toàn. Đây là một lựa chọn mạo hiểm nhưng đáng khích lệ.

Tuy nhiên, có thể do áp lực của người mở màn, một số đoạn cô xử lý chưa thực sự tốt. Những đoạn mở đầu chậm, tự do của ca khúc cũng đặt thí sinh vào vùng khó. Ban Giám khảo cho rằng ở những vòng sau, Mộc An nên tìm đến “điểm ngọt” của giọng hát, nơi cô có thể kiểm soát tốt nhất.

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Thí sinh Hoàng Thị Thu Hà. (Ảnh: VTV)

Cùng đến từ Hà Tĩnh, thí sinh Hoàng Thị Thu Hà (SN 2003, quê xã Cổ Đạm, hiện công tác tại Đoàn Văn công, Quân khu 2) mang đến sân khấu ca khúc “Chàng vinh quy” của nhạc sĩ Phạm Phương Thảo.

VIDEO: Hoàng Thị Thu Hà thể hiện ca khúc “Chàng vinh quy”. (Nguồn: VTV)

Phần trình diễn của Thu Hà được Ban Giám khảo đánh giá cao. Nữ thí sinh chọn bài phù hợp với chất giọng, bản phối và cách cảm nhận tác phẩm được kết hợp hài hòa, quãng giọng đẹp. Ban Giám khảo nhận xét Thu Hà có phần thi trọn vẹn, duyên dáng, đồng thời đánh giá cao hình thức, kỹ năng và kinh nghiệm biểu diễn của cô.

Tuy nhiên, với những ca khúc mang màu sắc dân gian, Ban Giám khảo lưu ý giọng hát đẹp thôi chưa đủ. Người hát cần thể hiện được tinh thần của tác phẩm để cách diễn thực sự phù hợp với điều tác giả muốn truyền tải.

Liveshow 1 áp dụng quy định loại trực tiếp, mỗi đêm thi có 2 thí sinh phải dừng bước. Sau khi 16 thí sinh hoàn thành phần trình diễn, Hoàng Văn Hiệp và Nguyễn Thùy Dương là hai cái tên chia tay hành trình Sao Mai 2026. 14 thí sinh còn lại tiếp tục bước vào Liveshow 2.

Liveshow 2 Vòng chung kết Sao Mai 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21h Chủ nhật, ngày 11/10/2026 trên VTV3 và VTVgo.

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